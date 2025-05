আসুন প্রতিষ্ঠাতা পিতৃপুরুষের লিগ্যাসিগুলি বজায় রাখি- টিনুবু

রাষ্ট্রপতিত্ব বলেছে যে পশ্চিম আফ্রিকার রাজ্যগুলি পশ্চিম আফ্রিকার রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক সম্প্রদায়ের (ইকোওয়াস) প্রতিষ্ঠাতা পিতৃগণের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করবে কারণ আঞ্চলিক ব্লক তার 50 তম বার্ষিকী উপলক্ষে চিহ্নিত করেছে।

বুধবার একো হোটেল এবং লাগোসের স্যুটগুলিতে একটি মূল বক্তব্যে নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি, বোলা আহমেদ তিনুবু নেতাদের colon পনিবেশবাদীদের দ্বারা নির্মিত কৃত্রিম সীমানা ছাড়িয়ে দেখার এবং পরিবার হিসাবে একে অপরকে আলিঙ্গন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি টিনুবু, রাজ্য ও সরকারের ইকোওয়াসের কর্তৃত্বের চেয়ারম্যান, উল্লেখ করেছেন যে প্রতিষ্ঠাতা পিতৃগণ আরও united ক্যবদ্ধ, সুরেলা এবং উদ্দেশ্য-চালিত আঞ্চলিক ব্লকের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যা বহু প্রজন্মের উপকারে আসবে।

তিনি বলেছিলেন, “আজ, আমরা কেবল পাঁচ দশক ইতিহাসের নয়, unity ক্য, স্থিতিস্থাপকতা এবং ভাগ করে নেওয়া ভাগ্যের স্থায়ী চেতনা যা আমাদের সম্প্রদায়কে সংজ্ঞায়িত করে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। সেই দৃষ্টি এখনও বেঁচে আছে ”।

টিনুবু যারা ইকোওয়াসের ধারণাটি লালন করেছেন, বিশেষত সাধারণ ডাঃ ইয়াকুবু গোওন, জিসিএফআর – একমাত্র বেঁচে থাকা প্রতিষ্ঠাতা পিতা।

তিনি বলেছিলেন, “আমি সংহতকরণ, সহযোগিতা এবং সংহতির মূল্যবোধকে সমর্থন করার জন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজ্য ও সরকারদের অতীত ও উপস্থিত স্যালুট করি। আমি আমাদের প্রাক্তন এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি এবং কমিশনের রাষ্ট্রপতিদের প্রশংসা করি, যার নেতৃত্ব ইকোওয়াসকে শান্তি ও অগ্রগতির জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনীতে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল। আমি ইকোওয়াস কমিশনের কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত পরিশ্রমকেও স্বীকৃতি দিয়েছি।

তিনি আরও যোগ করেছেন যে রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে আঞ্চলিক ব্লক শান্তিরক্ষা, বাণিজ্য উদারকরণ, নাগরিকদের অবাধ চলাচল এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা এবং বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় একসাথে কাজ সহ অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাতাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবনযাপন করেছে।

“ইকোওয়াস আফ্রিকান unity ক্যের একটি বাতিঘর। colon পনিবেশিক উত্তরাধিকারকে কাটিয়ে উঠতে আমরা একটি দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে অ্যাংলোফোন, ফ্রান্সোফোন এবং লুসোফোন দেশগুলিকে একত্রিত করেছি

– বিশ্বব্যাপী তাত্পর্য অর্জন।

“আমাদের অঞ্চলটি নিখরচায় আন্দোলন, আন্তঃ-আঞ্চলিক বাণিজ্যকে প্রসারিত করেছে এবং ইকোওয়াস ট্রেড লিবারালাইজেশন স্কিম এবং যৌথ সীমান্ত পোস্টের মতো যন্ত্রগুলির মাধ্যমে আরও গভীর সংহতকরণ করেছে। এই ব্যবস্থাগুলি পশ্চিম আফ্রিকা জুড়ে ব্যবসা, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং গতিশীলতার সুবিধার্থ করেছে।

শান্তি ও সুরক্ষার বিষয়ে, ইকোওয়াস সাংবিধানিক শৃঙ্খলা এবং পাল্টা অস্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করতে সিদ্ধান্তমূলকভাবে কাজ করেছে। জিয়াবা সহ সন্ত্রাসবাদ ও আর্থিক অপরাধের বিষয়ে আমাদের আঞ্চলিক সহযোগিতা শান্তি ও সুরক্ষার প্রতি আমাদের অংশীদারিত্বের প্রতিফলন ঘটায়। “প্রশাসনের ক্ষেত্রে, ইকোওয়াস নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, মধ্যস্থতা এবং ইকোওয়াস সংসদ ও বিচার আদালতের মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক নিয়মকে বহাল রেখেছে-সিমেন্টিং জবাবদিহিতা, আইনের শাসন এবং জন-কেন্দ্রিক প্রশাসনের সিমেন্টিং,”

রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি টিনুবু কৃষি, অবকাঠামো এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনের অগ্রগতির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, ইকোওয়াস ইনফ্রাস্ট্রাকচার মাস্টার প্ল্যান (২০২০-২০৪৫) এবং আঞ্চলিক বৃদ্ধি এবং লিঙ্গ সমতার অগ্রগতিতে নতুন প্ল্যাটফর্মগুলি একত্রিত করে। ।

তবে, তিনি আরও জোরালো নীতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং সদস্য দেশগুলিকে সংহতকরণের স্পষ্ট সুবিধাগুলি অনুভব করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

“আমাদের তরুণ এবং মহিলা, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ গঠন করে, তাদের অবশ্যই ইকোওয়াস বিকাশের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে হবে। আমাদের অবশ্যই তাদের শিক্ষা, উদ্যোক্তা, স্বাস্থ্যসেবা এবং নেতৃত্বের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিনিয়োগ করতে হবে। তাদের সাফল্য আমাদের ভবিষ্যতের স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি।

“প্রায় 40 বছর ধরে, নাইজেরিয়া টেকনিক্যাল এইড কর্পসের মাধ্যমে আঞ্চলিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকে সমর্থন করেছে। আমরা ইকোওয়াস দেশগুলিতে দক্ষ পেশাদারদের মোতায়েন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি এবং প্রতিটি যোগ্য অনুরোধকে সম্মান জানাতে থাকব,” রাষ্ট্রপতি যোগ করেছেন। রাষ্ট্রপতি টিনুবু নেতাদের অর্থনৈতিক ব্লকের সাফল্য নিশ্চিত করতে তাদের পদ বন্ধ করতে এবং একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

“আমরা যেমন পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের দিকে নজর রাখি, আসুন আমরা একে অপরের সাথে আমাদের কমপ্যাক্টটি পুনর্নবীকরণ করি – সাহস, স্পষ্টতা এবং দৃ iction ় বিশ্বাসের সাথে। সংহতকরণের কাজটি কখনই করা হয় না। প্রতিটি প্রজন্মকে অবশ্যই শিখাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, unity ক্যের পথ আলোকিত করে এবং যারা আসে তাদের জন্য ভাগ করে নেওয়া অগ্রগতি।

“আসুন আমরা এমন একটি পশ্চিম আফ্রিকা কল্পনা করি যেখানে কোনও শিশুকে তারা যেখানে জন্মগ্রহণ করেছে তার কারণে সুযোগটি অস্বীকার করা হয় না; যেখানে আমাদের সীমানাগুলি সহযোগিতার অঞ্চল, দ্বন্দ্ব নয়; যেখানে আমাদের অর্থনীতিগুলি যৌথ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সাফল্য লাভ করে; এবং যেখানে আমাদের লোকেরা এখনও গন্তব্য দ্বারা আবদ্ধ, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ন্যায়বিচারের দিকে হাঁটেন।”

গোল্ডেন জুবিলি কেবল অতীতের উদযাপন নয়, ভবিষ্যতের গঠনের জন্য একটি সমন নয়। আসুন আমরা আমাদের ইতিহাস থেকে শক্তি, আমাদের সংগ্রাম থেকে সাহস এবং আমাদের ভাগ করা সম্ভাবনা থেকে আশা করি। আমাদের unity ক্যে আমাদের শক্তি – আমাদের সংহতি, আমাদের সাফল্য।

“পশ্চিম আফ্রিকার লোকদের কাছে: এটি আপনার সম্প্রদায় Your আপনার হাতগুলি এটি তৈরি করেছে Your আপনার স্থিতিস্থাপকতা এটি বজায় রাখে And এবং আপনার স্বপ্নগুলি এটি কী হয়ে যায় তা সংজ্ঞায়িত করবে। লম্বা দাঁড়িয়ে। ভবিষ্যত আমাদের সকলেরই অন্তর্ভুক্ত,” তিনি বলেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি টিনুবু উত্তরোত্তর সুবিধার জন্য ইকোওয়াসকে টিকিয়ে রাখার বিষয়ে নাইজেরিয়ার প্রতিশ্রুতিও নিশ্চিত করেছিলেন। বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী ইউসুফ মায়াতামা তুগার শান্তিরক্ষা, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা, বাণিজ্য উদারকরণ, গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রে ইকোওয়াসের কৃতিত্বকে তুলে ধরেছেন।

ইকোওয়াসের একমাত্র জীবিত প্রতিষ্ঠাতা পিতা জেনারেল ইয়াকুবু গোওন বলেছিলেন যে তিনি খুশি যে আঞ্চলিক সংস্থা পঞ্চাশ বছর বেঁচে ছিল এবং এই মহাদেশকে প্রভাবিত করেছে। গাওন বলেছিলেন যে আঞ্চলিক অগ্রগতি এবং উন্নয়নের জন্য মালি, নাইজার এবং বুর্কিনা ফাসোর প্রস্থানগুলি স্বাস্থ্যকর ছিল না।

তিনি বলেছিলেন, “আমাদের বোন দেশগুলি যারা সময়মতো ইচ্ছা ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা সংস্কৃতির বন্ধনগুলি উপলব্ধি করে।

“রাষ্ট্রপতি ক্রমাগত দলগুলির সাথে কাজ করে যাচ্ছেন, এবং আমি আশা করি তারা তাদের ফিরে আসতে রাজি করবে। উন্মুক্ত হতে থাকুন, এবং তাদের দূরে সরিয়ে দেবেন না।

তারা ব্যক্তি হিসাবে বা গোষ্ঠী হিসাবে ফিরে আসবে, “তিনি বলেছিলেন। ইকোওয়াস কমিশনের সভাপতি,

ডাঃ ওমর আলিয়ু টুরে উল্লেখ করেছেন যে ইকোওয়াস আফ্রিকার প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক সক্রিয় আঞ্চলিক ব্লক হিসাবে একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছে। নাইজেরিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (এনআইআইএ) -এ ইকোওয়াস ঘোষণাপত্রের পুনঃনির্ধারণের মাধ্যমে শুরু হওয়া গোল্ডেন জুবিলি উদযাপনটি গিনি-বিসুর পাশাপাশি গিনি-বিসুর ওমরো সিসোকো এম্বেলি, যেমন গিনি-বিআইএসইউইএন-এর সিসোকো এম্বেলিদের পাশাপাশি, জোসেফ বোয়াকাই, টোগো, ফিউর গনসিংবি, এবং উমরো সিসোকো এম্বেলি হিসাবে উপস্থিত ছিল।