আহমদিয়ার মিনার বিশ্ববিদ্যালয় জালিয়াতি ভর্তি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছে

ওসুন স্টেটের ইকিরুনের মিনারেট বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভাব্য শিক্ষার্থী, পিতা -মাতা, অভিভাবক এবং সাধারণ মানুষকে চলমান প্রতারণামূলক ভর্তি কার্যক্রম সম্পর্কে সতর্ক করেছে।
নাইজেরিয়ার আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে এটি এই সময়ে কোনও শিক্ষাবর্ষের জন্য কোনও ভর্তি প্রক্রিয়া বা পোস্ট-ইউটিএমই ফর্মের বিক্রয় শুরু করেনি।
বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয়েছে যে ছদ্মবেশী নকল আবেদন ফর্মগুলি প্রচার করছে এবং পোস্ট-ইউটিএমইয়ের জন্য অর্থ প্রদানের অনুরোধ করছে, মিনার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ভর্তি পরিচালনার জন্য মিথ্যাভাবে দাবি করছে।
রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের মাধ্যমে জারি করা এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় জোর দিয়েছিল যে তারা কোনও ব্যক্তি, এজেন্ট বা তৃতীয় পক্ষকে অর্থ সংগ্রহ করতে বা তার পক্ষে ভর্তি সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি দেয়নি।
“সমস্ত সরকারী যোগাযোগ কেবল মিনার বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আসবে এবং সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলগুলি যাচাই করবে,” এতে বলা হয়েছে।
মিনারেট বিশ্ববিদ্যালয়ও হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে জালিয়াতাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া হওয়ার ফলে কোনও ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য এটি দায়বদ্ধ হবে না।
“জনসাধারণের সদস্যদের এখানে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সরাসরি সতর্কতা অবলম্বন এবং কোনও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে,” এতে যোগ করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়টি নিশ্চিত করেছে যে যে কেউ অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে এর নামটি ব্যবহার করে নকল বা জালিয়াতিভাবে ধরা পড়েছিল তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে রিপোর্ট করা হবে।
