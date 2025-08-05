আহমসা ডেমিন্টস সাউথ কনচাস খনি বন্ধ এবং 250 কর্মীর প্রকাশ

মনক্লোভা, কোয়া– মেক্সিকো থেকে উচ্চ চুল্লি (এএইচএমএসএ) স্পষ্টতই অস্বীকার করেছে যে এটি বন্ধ করার পরিকল্পনা রয়েছে দক্ষিণ কনচাস মাইন বিদায় বলুন 250 জন কর্মী, 3 আগস্টে কিছু মিডিয়া ছড়িয়ে পড়ে।
একটি সরকারী বিবৃতিতে সংস্থাটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এটি তথ্য জারি করেনি ছাঁটাই বা অপারেশন বন্ধ সম্পর্কে এবং যে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ঘোষণা সম্পর্কে এটি এর অফিসিয়াল চ্যানেলগুলির মাধ্যমে একচেটিয়াভাবে করা হয়।
সহায়ক সংস্থা উত্তর মিনেরা, সা ডি সিভি (মিনোসা), তিনি বলেছিলেন যে মাইন অষ্টম সহ এর নিষ্ক্রিয় অপারেশনগুলি – এর আগে দক্ষিণ শেলস— তাদের দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে স্থগিত করা হয়েছে। এই মুহুর্তে, শুধুমাত্র জল, গ্যাস এবং সম্ভাব্য দুর্ঘটনা জমে রোধে নজরদারি, নিকাশী এবং বায়ুচলাচল কাজ করা হয়।
সংস্থাটি স্মরণ করল যে মে 6 এর 2024এবং প্রশাসন ট্রাস্টির একচেটিয়া দায়িত্বের অধীনে রয়েছে ভ্যাক্টর ম্যানুয়েল আগুইলেরা গমেজ, যিনি আইনী সম্পদ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াটির অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য একমাত্র অনুমোদিত।
সংস্থাটি এমন সংস্করণগুলিও অস্বীকার করেছে যা পরামর্শ দেয় যে আগস্টে শ্রমিকদের তরল করা হবে। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে যে কোনও তরলতার উপর নির্ভর করবে সম্পদের আনুষ্ঠানিক বিক্রয় এবং প্রক্রিয়াটির এই পর্যায়ে এখনও পৌঁছানো যায় নি।
পরিশেষে, মিনোসা বৈধতা, স্বচ্ছতা এবং শ্রম অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন, অনিশ্চয়তা এবং মিথ্যা প্রত্যাশা এড়াতে তথ্য প্রকাশের আগে যাচাই করার জন্য মিডিয়াকে অনুরোধ করার সময়।