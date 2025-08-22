You are Here
আহমেদ ফুয়াদ আলখাতিবের সাথে শুক্রবারের ফোকাস: গাজানের চোখের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয়করণ

ইস্রায়েলের নতুন পডকাস্ট সিরিজের টাইমসে আপনাকে স্বাগতম, শুক্রবার ফোকাস। প্রতি শুক্রবার, হোস্টে যোগ দিন ডেপুটি এডিটর আমান্ডা বোর্চেল-এবং বিশ্বকে স্পিন করে এমন খবরের পিছনে কী রয়েছে তার মধ্যে গভীর ডুব দেওয়ার জন্য।

এই শুক্রবার, আমরা জনসাধারণের বুদ্ধিজীবীর সাথে জুম-আউট কথোপকথনের পরে গাজা থেকে বিচ্ছিন্নতার উপর কেন্দ্র করে আমাদের আগস্টের মিনি-সিরিজের একটি তৃতীয় কিস্তি উপস্থাপন করি ডাঃ মাইকা গুডম্যান এবং প্রাক্তন নেজার হাজানীর বাসিন্দা দ্বারা গুশ কাটিফের জীবনের একটি ব্যক্তিগত বিবরণ অনিতা টাকার

এই সপ্তাহে, আমরা শুনেছি আহমেদ ফুয়াদ আলখাতিবযিনি গাজা স্ট্রিপের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নেন এবং ছিন্নমূল হওয়ার পরে সেখানে রিপল প্রভাবটি অনুভূত হয়েছিল।

২০০৫ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসাবে স্ট্রিপ ছেড়ে যাওয়া আলখাতিব ফিলিস্তিনের জন্য রিয়েলাইন নেতৃত্ব দিয়েছেন, একটি আটলান্টিক কাউন্সিল প্রকল্প যা ইস্রায়েল এবং ফিলিস্তিন বক্তৃতাগুলিতে জড়িত বর্ণনাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

তিনি হামাসের একজন স্পষ্টবাদী সমালোচক এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়া আউটলেটগুলিতে গাজার রাজনৈতিক ও মানবিক বিষয় সম্পর্কে লিখেছেন এবং কথা বলেছেন।

আমরা গাজা শহরে আলখাতিবের শৈশব এবং ইহুদি গুশ কাটিফের বাসিন্দাদের সাথে তাঁর যে কয়েকটি অভিজ্ঞতা ছিল তা সম্পর্কে শুনি। ১ 17 বছর বয়সে, আলখাতিব কীভাবে স্ট্রিপের হামাসের উত্থানের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় প্রাপ্ত প্রথম ফিলিস্তিনিদের একজন হয়ে ওঠেন সে সম্পর্কে আমরা শিখি।

আলখাতিব হামাসের বীজ এবং ইস্রায়েলের স্বচ্ছ উত্সাহের মাধ্যমে কীভাবে এটি উত্সাহিত হয়েছিল তা বর্ণনা করেছেন। আজ, তিনি বলেছেন, সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটি বেসামরিক জনগণের সাথে এতটাই জড়িয়ে পড়েছে যে দিগন্তের অন্য কোনও বিকল্প ছাড়াই এটি উপড়ে ফেলা কার্যত অসম্ভব।

তিনি বিচ্ছিন্নতার নষ্ট সুযোগের দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন। ইস্রায়েলের টাইমসকে তিনি বলেন, “এটি এমন একটি থ্রেড যা আমাদের কাছে ছিল এবং তার সাথে কিছু করতে পারে এবং কিছু করতে পারে।”

শুক্রবার ফোকাস সমস্ত পডকাস্ট প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাবে। এই পর্বটি পোড-ওয়েভস প্রযোজনা করেছিলেন।

