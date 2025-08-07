আহর রোডে জরুরী অ্যাম্বুলেন্সে সফল বিতরণ – কালিবার – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

মেহর সংবাদদাতার মতে, বাহিদ শ্যাডনিয়া বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিকদের বলেছিলেন: বুধবার, August আগস্ট বুধবার বিকেল ৪:৫০ মিনিটে, গ্রামে ৫ বছরের এক 5 বছর বয়সী গর্ভবতী মহিলার বিতরণ শুরু হওয়ার একটি প্রতিবেদন “ধুলোHar আহর অক্ষের উপর অবস্থিত – কালিবার জরুরী কেন্দ্রে ঘোষণা। অবিলম্বে বেস থেকে ত্রাণ দল সামব্রান সাইটে প্রেরণ করা হয়েছিল।
শাদি নিয়া যোগ করেছেন: জরুরী পরিস্থিতি এবং মেডিকেল সেন্টারের দীর্ঘ দূরত্বের কারণে, অ্যাম্বুলেন্সের অভ্যন্তরে বিতরণ এবং দুটি জরুরী মেডিকেল টেকনিশিয়ানদের তত্ত্বাবধানে, মিঃ ফার্ডিনান্দ শূন্য এবং আইডিন গঞ্জে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছিল এবং একটি স্বাস্থ্যকর বাচ্চা মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল।
তিনি বলেছিলেন: মা এবং শিশুর টেকসই অবস্থা নিশ্চিত করার পরে, দুজনকেই বিশেষ যত্নের জন্য বাঘের আল -আলাম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
এটি উল্লেখ করার মতো যে ইভেন্টটি আবারও পূর্ব -হোসপিটাল জরুরী পরিষেবাগুলির গুরুত্ব, বিশেষত প্রত্যন্ত এবং দুর্গম অঞ্চলে, পাশাপাশি প্রচেষ্টায়। এটা সময় ছাড়া ক্যাডার চিকিত্সা দেখিয়েছিল।