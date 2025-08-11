ইংলিশ ব্যাকপ্যাকার মাতাল ই-স্কুটার ক্র্যাশে দু’জনের পার্থ পিতা হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া

পার্থে মাতাল ই-স্কুটারে চড়ে দু’জনের বাবার সাথে মারাত্মক সংঘর্ষে একজন ইংরেজ ব্যাকপ্যাকার দোষী সাব্যস্ত করেছেন।
অ্যালিসিয়া কেম্প (২৫) ৩১ শে মে রাত ৮.৪০ টার দিকে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া রাজধানী দিয়ে যাত্রা করার সময় ৫১ বছর বয়সী থানহ ফানকে আঘাত করেছিলেন।
ফান গুরুতর আহত হয়েছিলেন এবং বেশ কয়েক দিন পরে হাসপাতালে মারা যান।
অ্যালকোহলের প্রভাবের অধীনে অ্যালকোহল এবং বিপজ্জনক ড্রাইভিংকে শারীরিক ক্ষতি করার জন্য – বিপজ্জনক ড্রাইভিং মৃত্যুর বিপজ্জনক গাড়ি চালানোর অভিযোগে কেম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল।
তিনি সোমবার ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়েছিলেন এবং অ্যালকোহলের প্রভাবে – মৃত্যুর ঘটনায় বিপজ্জনক গাড়ি চালানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
প্রসিকিউটররা শারীরিক ক্ষতির অভিযোগটি বাদ দিয়েছেন।
ফ্যানের পরিবার তাকে আগে “প্রিয় স্বামী, দুজনের পিতা, ভাই এবং প্রিয় বন্ধু” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।
সংঘর্ষে কেম্প সামান্য আহত হয়েছেন।
তার 26 বছর বয়সী মহিলা পিলিয়ন যাত্রীকে জীবন-হুমকির কারণে আঘাতের চিকিত্সার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল।
এর আগে জামিন প্রত্যাখ্যান করা কেম্পকে হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল। তাকে ৩১ অক্টোবর সাজা দেওয়ার কথা রয়েছে।