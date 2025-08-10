ইংলিশ সুপার কাপ: দ্বিতীয় গ্রেট প্যালেস ট্রফি কেবল তিন মাস সময় নিয়েছিল | আন্তর্জাতিক ফুটবল

১ May মে, ক্রিস্টাল প্যালেস ইংল্যান্ড কাপ ফাইনালে (১-০) ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে তার ইতিহাসের প্রথম বড় ট্রফি জিতেছিল। প্রায় তিন মাস পরে, তিনি ইংলিশ সুপার কাপে যোগ দিয়েছিলেন, 2-2 নিয়মিত সময়ের পরে দুর্দান্ত পেনাল্টি (3-2) এর টাইব্রেকারে প্রিয় ক্রনিকলস, লিভারপুলকে আরও উৎখাত করেছিলেন। ওয়েম্বলিতে, লন্ডন 2025-26 সালে আবার গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়েছিল।
লিভারপুলের প্রথম গোলটি দিয়ে খেলাটি ব্যবহারিকভাবে শুরু হয়েছিল। প্রাথমিক “এগারোটি” -তে চারটি শক্তিবৃদ্ধি সহ, ইংলিশ চ্যাম্পিয়ন বিডের চূড়ান্ত পর্যায়ে দুটি ব্যবহার করেছিল, যখন ফ্লোরিয়ান ওয়ার্টজ (125 মিলিয়ন ইউরো) হুগো একিটিকি (95 মিলিয়ন) এর সাথে একমত হয়েছিলেন, এই অঞ্চলের প্রবেশদ্বারে ফরাসিদের স্বতঃস্ফূর্ত শটের জন্য।
ক্রিস্টাল প্যালেস, যা সম্ভবত আরও অনুমানমূলক পদ্ধতির প্রস্তুত করেছিল, নিজেকে আরও কিছুটা প্রকাশ করতে হয়েছিল। কামদা সেন্টার করিডোরে খেলাটি দেখেছিল এবং বাম দিকে ম্যাটেট বা ইজির আনমার্কের সুবিধা নিতে চেয়েছিল। এবং এক জোড়া হুমকির পরে, জেদ করার বিডে লিভারপুলের বিরুদ্ধে একটি জরিমানা ছিল, ম্যাটেট দ্বারা যথাযথভাবে রূপান্তরিত, 17 এ।
“এর বৃহত্তর দখল থাকা সত্ত্বেও আবার সমস্ত ভারসাম্যপূর্ণ”রেডস“তবে ড্রটি কেবল চার মিনিট স্থায়ী হয়েছিল, কারণ ফ্রিম্পং (২০২৫-২6 এর জন্য আরও একটি শক্তিবৃদ্ধি) এই অঞ্চলে পৌঁছানোর জন্য গেমের কেন্দ্র থেকে পরিবর্তনের সুযোগ নিয়েছিল এবং ক্রস বলে মনে হয়েছিল। তবে বলটি অবশেষে গোলরক্ষকের উপরে উড়ে এসে গোলে শেষ করেও।
এটি সমস্ত সংযুক্ত ছিল যাতে লিভারপুল আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, তার প্রতিপক্ষকে বল ছাড়াই পরতে বাধ্য করে। গেমটির ছন্দটি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, বিশেষত হাইড্রেশন বিরতির পরে, প্রায় 25 মিনিটের মধ্যে, এবং ব্যবধানটি স্কোরারের উপর 1-2 পৌঁছেছিল, সত্ত্বেও ড্যানিয়েল মুউজের অভিযানগুলি এই অঞ্চলে ছেদ করার জন্য অন্বেষণে প্রাসাদের জেদ সত্ত্বেও।
ইংল্যান্ড কাপের বিজয়ীর পক্ষে খারাপ খবর, ফলাফলের বাইরেও, কামদা ইনজুরিতে প্রস্থান ছিল। এই কঠোর ধাক্কা সত্ত্বেও এবং লিভারপুলের রিঅ্যাকটিভ -ওয়ার্টজে রেন্ট্রি রেন্ট্রি 52 -এ একিতিককে 3-1 অফার করেছিল -প্রাসাদটি ভাল প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল এবং অ্যালিসনের লক্ষ্যে দুটি বিপজ্জনক পন্থা ছিল।
আর্ন স্লট, কোচ “রেডস“এন্ডো এবং ম্যালিস্টারের প্রবেশদ্বার সহ আমি যা দেখছিলাম এবং একটি বন্দোবস্ত থেকে দুটি পরিবর্তন করেছি তা পছন্দ করি না। তবে একটি মাঝারি -লাইন -তৈরি গাকপো বল এবং প্রতিক্রিয়াটির পুরো উদাসীনতা একটি গর্তের খোলে যা ইসমাইল স্যার এই অঞ্চলে সেরাটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং শীতলভাবে শেষ করেছিলেন (77 ‘)।
পার্টির প্রতিস্থাপনের আরও একটি জুড়ি ছিল, তাদের মধ্যে একজন আবার প্রাসাদে বাধ্য হয়ে, কেন্দ্রীয় মার্ক গুহির আঘাতের মুখে, এবং কোচ অলিভার গ্লাসনারকে অবিশ্বাস্য রেখে যাওয়া একটি বিড: ম্যালিস্টার লিভারপুল অঞ্চলে হাত দিয়ে বলটি আটকে রেখেছিলেন, ভের চিত্রগুলি পর্যালোচনা করেছিলেন এবং এটি অনুসরণ করেছিলেন। 90 মিনিটের মধ্যে গেমটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার এটি একটি সার্বভৌম সুযোগ ছিল।
এই উপলক্ষে কোনও জরিমানা ছিল না, এর পরেই 10 টি ছিল, কারণ এটি ড্রয়ের ক্ষেত্রে বাড়ানো হয়নি। সালাহ তার বাম পা দিয়ে শুরু করেছিলেন (আক্ষরিক এবং রূপক অর্থে), শুটিংয়ের সময়, এবং গোলরক্ষক হেন্ডারসন দ্বিতীয় প্রয়াসকে রক্ষা করেছিলেন “রেডস“, দুটি লক্ষ্য পাওয়ার অনুমানের সাথে প্রাসাদটি ছেড়ে। তবে ইজে এর খুব শীঘ্রই চিকিত্সা করা হয়েছিল এবং এটি এলিয়ট (লিভারপুল) এবং সোসা (প্রাসাদ) এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তরুণ জাস্টিন ডেম্নিকে দুর্ঘটনাজনিত নায়ক হিসাবে পরিণত করেছিল।