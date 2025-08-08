এই সপ্তাহান্তে ইংল্যান্ড জুড়ে শহরগুলিতে সম্ভাব্য ব্যাধিজনিত জন্য পুলিশ বন্ধনীযুক্ত, আশ্রয়প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিক্ষোভের দূরত্বের প্রচারের মধ্যে, বর্ণবাদবিরোধী কর্মীরা পাল্টা প্রতিরোধের পরিকল্পনা করছে।
শুক্রবার নরউইচ সহ জায়গাগুলিতে বিধিনিষেধ থাকবে এবং সেই সন্ধ্যায় অফিসাররা কমপক্ষে 12 টি শহর ও শহরকে পুলিশ করবে।
শনিবার নুনিয়াটনের কাউন্সিল অফিসগুলিতে একটি পরিকল্পিত বিক্ষোভের আশেপাশে বিশেষ উদ্বেগ রয়েছে, যেখানে ওয়ারউইকশায়ার পুলিশ একটি সংস্কার ইউকে কাউন্সিলের নেতার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে যে এই বাহিনী একটি 12 বছর বয়সী কিশোরীর ধর্ষণের অভিযোগে তথ্য ফিরিয়ে দিয়েছে।
স্থানীয় জনগণ সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে অনেকগুলি স্থানে সংঘটিত বিক্ষোভের সাথে জড়িত থাকলেও, টমি রবিনসন নামে পরিচিত কর্মী সমর্থকদের সহ বিক্ষোভ প্রচারে সুদূর ডান গোষ্ঠী এবং প্রভাবশালীদের একটি পৃথক পরিসীমা ব্যাপকভাবে জড়িত।
জাতীয় পুলিশ চিফস কাউন্সিলের অপারেশনস সমন্বয় কমিটির সভাপতি, চিফ কনস্টেবল বিজে হ্যারিংটন বলেছেন: “আমরা সম্প্রদায়গুলিকে অনলাইন উত্স থেকে তারা যে তথ্য পড়েন, ভাগ এবং বিশ্বাসের বিষয়ে সাবধানতার সাথে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করি।
“এই জাতীয় সামগ্রীর পিছনে অনুপ্রেরণার সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন থাকা অপরিহার্য। আমরা জনসাধারণকে সঠিক তথ্যের জন্য আনুষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষকে অ্যাক্সেস করতে উত্সাহিত করব।
“ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগুলির দ্বারা বিশৃঙ্খলা এবং ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে সম্প্রদায়ের উত্তেজনায় উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে পারে এবং বাস্তব-জগতের প্রভাব রয়েছে। আমাদের সকলেরই এই ক্ষেত্রে একটি দায়িত্ব রয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক ফৌজদারি আইন অনলাইন ক্রিয়ায় প্রযোজ্য।”
হ্যারিংটন বলেছিলেন যে পুলিশ আইনী ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার বহাল রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল এবং যেখানে সম্ভব ইভেন্টের আয়োজকদের সাথে কাজ করবে। তবে তিনি আরও যোগ করেছেন যে পুলিশ গোয়েন্দা নিরীক্ষণ করছে যখন পাবলিক অর্ডার ইউনিট এবং প্রমাণ সংগ্রহকারী দলগুলি ব্যাধি হওয়ার ঝুঁকিতে জড়িত এমন কোনও ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানাবে।
বর্ণবাদী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে, হোপ নট হেট এ ক্যাম্পেইনস ডিরেক্টর জর্জি লামিং বলেছেন: “কতজন লোক এই প্রতিবাদে অংশ নেবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন।
“কিছু কিছু মোটেই বাস্তবায়িত হতে পারে না, আবার কেউ কেউ ভিড় আঁকতে পারে। এই প্রতিবাদগুলি আরও 2023 সালের অভিবাসী বিরোধী প্রতিবাদের মতো এবং 2024 এর সহিংস ব্যাধি এবং দাঙ্গার মতো কম দেখায়।”
গত মাসে এসেক্সে সংঘর্ষের কয়েক দিনের পর সর্বশেষ বিক্ষোভগুলি এসেছিল, যেখানে হাউজিং আশ্রয়প্রার্থীদের একটি হোটেলের বাইরে বিক্ষোভের পরে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার পরে পুলিশ পুলিশ আক্রমণ করেছিল এবং পুলিশ যানবাহনকে ভাঙচুর করেছিল।
বর্ণবাদবিরোধী কর্মী ও ট্রেড ইউনিয়নবাদীরা হোটেলের বাইরে সাম্প্রতিক প্রতিবাদকে ছাড়িয়ে গেছে, তবে এপিং এমন শহরগুলির মধ্যে রয়েছে যেখানে সুদূর ডানদিক শুক্রবার আরও একটি প্রতিবাদের প্রচার করছে।
সুদূর ডান হোমল্যান্ড পার্টির নেতাকর্মীরা এপিংয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে জড়িতদের মধ্যে রয়েছেন, অন্যদিকে দেশপ্রেমিক বিকল্প, একটি প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী উত্তরে বিক্ষোভের কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে।
উত্তর লন্ডনের ইসলিংটনে একটি হোটেলের বাইরেও সংঘর্ষ হয়েছিল, যেমন ডান-ডান কর্মী এবং বর্ণবাদের প্রতিবাদের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
এছাড়াও শহরে, আশ্রয় প্রার্থীদের থাকার জন্য হোটেলটির সন্দেহজনক ব্যবহারের বিরুদ্ধে ক্যানারি ওয়ার্ফের একটি হোটেলের বাইরে আরও একটি প্রতিবাদ থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। মহিলা এবং শিশুরা অনলাইনে “গোলাপী প্রতিবাদ” হিসাবে প্রচারিত হয়েছে তাতে অংশ নিয়েছে, তবে সুদূর-ডান কর্মী এবং প্রভাবকরাও হোটেলের বাইরে এবং অনলাইনের ক্রিয়াকলাপে জড়িত ছিলেন।
ওয়ারউইকশায়ারে, চিফ কনস্টেবল অ্যালেক্স ফ্র্যাঙ্কলিন-স্মিথ কাউন্টি কাউন্সিলের নেতা সংস্কার যুক্তরাজ্যের জর্জ ফিঞ্চের একটি দাবির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যে এটি একটি 12 বছর বয়সী কিশোরীর ধর্ষণের অভিযোগে তথ্য ফিরিয়ে দিয়েছিল এবং বলেছে যে অফিসাররা “এ জাতীয় অপরাধকে covering াকেনি”। তবে কেসটি উত্তেজনার একটি কারণ।
নরফোক পুলিশ শুক্রবার সন্ধ্যায় নরউইচের বাথর্পে বিক্ষোভে জনসাধারণের সদস্যদের মুখের আচ্ছাদন অপসারণ করার বাধ্যবাধকতা সহ কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসা করার সময় একটি বাধ্যবাধকতা সহ ক্ষমতা রাখবে। আরেকটি আদেশ কার্যকর হবে যে পুলিশকে যে কাউকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারে, বা যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারে, শনিবার দুপুর ২ টা থেকে দুপুর ২ টা থেকে দুপুর ২ টা থেকে এই অঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়ার অনুমতি দেবে।