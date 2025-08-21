ইংল্যান্ড আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025 এর জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করেছে

ইংল্যান্ড 1973, 1993, 2009 এবং 2017 সালে আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছে।
১৫ সদস্যের ইংল্যান্ডের মহিলা দলকে ভারতের আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপে প্রতিযোগিতা করার জন্য নির্বাচকরা নির্বাচিত করেছেন। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতাটি প্রথম আইসিসি টুর্নামেন্টকে চিহ্নিত করবে যে প্রধান কোচ শার্লট এডওয়ার্ডস এবং অধিনায়ক নাট সাইভার-ব্রান্ট উভয়ই তদারকি করবেন।
তার ডান হ্যামস্ট্রিংয়ে টেন্ডারের চোটের কারণে গত কয়েক মাস মিস করার পরে প্রাক্তন অধিনায়ক হিদার নাইট স্কোয়াডে ফিরে এসেছেন।
এই গ্রীষ্মের শুরুর দিকে ভারতের বিপক্ষে সিরিজটি মিস করা ড্যানি ওয়াইট-হজ এবং সারা গ্লেনও ইংল্যান্ডের ওয়ানডে দলে ফিরে আসছেন।
শীর্ষস্থানীয় মহিলা ওয়ানডে বোলার সোফি একলস্টোন দ্বারা অধিমানী স্পিন কন্টিনজেন্টের অংশ হিসাবে গ্লেন ছয় খেলোয়াড়ের একজন এবং চার বিশেষজ্ঞ স্পিনারদের মধ্যে একজন এবং তাদের প্রথম আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলার সময়সূচী।
“এটি একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হবে।”- প্রধান কোচ শার্লট এডওয়ার্ডস
ইংল্যান্ড যেমন 2017 থেকে তার বীরত্বের পুনরাবৃত্তি করতে দেখছে, তেমি বিউমন্ট, সোফিয়া ডানকলে, অ্যামি জোন্স, চার্লি ডিন এবং স্কোয়াডে নিয়মিত থাকা লিনসি স্মিথ তাদের দাগগুলি রাখেন।
প্রধান কোচ শার্লট এডওয়ার্ডস বলেছিলেন যে তিনি স্কোয়াডকে ঘোষণা করে দেখে শিহরিত হয়েছিলেন, ভারতে প্রতিযোগিতা করার অসুবিধার পাশাপাশি বিশ্বকাপে জাতির প্রতিনিধিত্ব করার গৌরবকে জোর দিয়েছিলেন।
“বিশ্বকাপে আপনার দেশের হয়ে খেলতে নির্বাচিত হওয়া খেলাধুলার অন্যতম বৃহত্তম সম্মান এবং আমি স্কোয়াডে নামী সমস্ত খেলোয়াড়ের জন্য আনন্দিত। সমস্ত বিশ্বব্যাপী টুর্নামেন্টের মতো এটিও একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হবে, তবে আমরা ভারতে যতটা সম্ভব সম্ভব যেতে চাই এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমরা যদি আমাদের সেরা ক্রিকেট খেলি তবে আমরা কারও সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারি”এডওয়ার্ডস ইসিবিকে বলেছেন।
“শর্তাদি মানে আমরা অতিরিক্ত স্পিনারের জন্য গিয়েছি এবং আমরা এই বিভাগে এত গভীরতা পেতে সক্ষম হব ভাগ্যবান। সারা গ্লেনকে ফিরে স্বাগত জানানো দুর্দান্ত। এর অর্থ এই নয় যে কেট ক্রস, মিয়া বাউচিয়ার বা অ্যালিস ডেভিডসন-রিচার্ডসের জন্য কোনও জায়গা নেই, যা তাদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক হবে।
ড্যানিকে স্কোয়াডে ফিরিয়ে দেওয়াও দুর্দান্ত; তিনি ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল ফর্মে ছিলেন এবং হিথারের পাশাপাশি তিনি আমাদের ব্যাটিংয়ে গতিশীলতা এবং গভীরতা নিয়ে আসবেন, যাকে আমরা নির্বাচন করতে সক্ষম হতে পেরে একেবারে আনন্দিত। তিনি আমাদের জন্য একটি বিশাল সম্পদ হবে, “ প্রধান কোচ জানিয়েছেন।
1973, 1993, 2009 এবং 2017 সালে তাদের জয়ের পরে, চারবারের আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নরা তাদের সংগ্রহে আরও একটি ট্রফি যুক্ত করার আশা করবে।
3 অক্টোবর, ইংল্যান্ড তাদের প্রচার শুরু করতে বেঙ্গালুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকা খেলবে।
আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025 এর জন্য ইংল্যান্ডের মহিলা স্কোয়াড
নাট সাইভার-ব্রান্ট (সি), এম আরলট, ট্যামি বিউমন্ট, লরেন বেল, অ্যালিস ক্যাপসি, চার্লি ডিন, সোফিয়া ডানকলে, সোফি একলস্টোন, লরেন ফাইলার, সারা গ্লেন, অ্যামি জোন্স, হিদার নাইট, এমা ল্যাম্ব, লিন্সি স্মিথ, ড্যানি উইট-হজেজ।
আইসিসির মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025 -এ কে ক্যাপ্টেন ইংল্যান্ডে কে করবেন?
আইসিসি উইমেন ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025-এ নাট সাইভার-ব্রান্ট ইংল্যান্ডের অধিনায়ক করবেন।
আইসিসি মহিলাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025 কখন শুরু হবে?
আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ 2025 30 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়।
