ইআরসি আরটিপি | থেকে নতুন পরিচালক-যৌথ টিভি তথ্যকে অনুকূল মতামত দেয় ইআরসি

নিয়ন্ত্রক সত্তা ফর কমিউনিকেশন (ইআরসি) আরটিপি টেলিভিশন তথ্য নির্দেশের নতুন পরিচালকদের নিয়োগের পাশাপাশি অফিসে পূর্বে যৌথ পরিচালকদের বরখাস্ত করার পক্ষে অনুকূল মতামত দিয়েছে।
গত শুক্রবার, ১ আগস্ট অনুষ্ঠিত এক অসাধারণ বৈঠকে ইআরসি নিয়ন্ত্রক বোর্ড কর্তৃক এই আলোচনাটি নেওয়া হয়েছিল, যা অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং বরখাস্তকে “অনুকূল মতামত দেওয়ার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে আলোচনা করেছিল”।
এই আলোচনাটি “পর্তুগাল রেডিও এবং টেলিভিশনের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক জমা দেওয়া অনুরোধের পরে গৃহীত হয়েছিল, এসএ (আরটিপি), সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় কাঠামোর পুনর্গঠনের অংশ হিসাবে”, নিয়ামক বলেছেন, তার একটি নোটে, তাঁর একটি নোটে, তাঁর একটি নোটে সাইট।
এই অর্থে, নিয়ন্ত্রক কাউন্সিল টেলিভিশন ইনফরমেশন ডিরেক্টরেটের আসক্তি পরিচালকদের কাছে স্যান্ড্রা সা কৌটো, মারিয়া ডি সাও জোসে এবং ফ্লোরবেলা গডিনহো নিয়োগের পক্ষে মতামত জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
টেলিভিশন তথ্য নির্দেশের উপ -পরিচালকদের ভূমিকা থেকে হুগো গিলবার্তো, অ্যাডিয়িয়া গডিনহো এবং জোয়ানা গার্সিয়ার বরখাস্ত করার বিষয়েও ইআরসিও অনুকূল মতামত দিয়েছেন।
ইআরসি বলেছেন, “আলোচনার ইআরসি/২০২৫/২2২ (মতামত) মনোনীতদের পাঠ্যক্রমের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল, পেশাদারদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার জন্য ইআরসি দ্বারা প্রচারিত অডিশনগুলি, পাশাপাশি আরটিপি পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা উপস্থাপিত যুক্তি,” ইআরসি বলেছেন।
এই “নতুন টেলিভিশন ইনফরমেশন ডিরেক্টর, ভোর গোনালভেসের নিয়োগের পরে এই পরিবর্তনগুলি উত্থাপিত হয়েছে” এবং 21 জুলাই, 2025 এর আলোচনার ইআরসি/2025/250 (মতামত) এ নিয়ন্ত্রক বোর্ড কর্তৃক ইতিমধ্যে প্রশংসিত সাংগঠনিক মডেলের অংশ।
মিডিয়াগুলির জন্য নিয়ন্ত্রক সত্তা পূর্বের এবং রাজ্য এবং অন্যান্য সরকারী সত্তাগুলির সাথে সম্পর্কিত সামাজিক যোগাযোগ সংস্থাগুলির উপ -পরিচালক এবং পরিচালকদের বরখাস্ত ও নিয়োগের বিষয়ে পূর্ব এবং বাধ্যতামূলক মতামতকে ইস্যু করে এবং প্রোগ্রামিং এবং তথ্যের ক্ষেত্র রয়েছে।