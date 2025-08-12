You are Here
ইইউএ পেমেক্সে ঘুষের অভিযোগের জন্য দু’জন মেক্সিকান উদ্যোক্তাকে অভিযুক্ত করেছে
মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে, ইংরেজিতে) সোমবার প্রকাশ করেছে যে দু’জন মেক্সিকান নাগরিককে লাভজনক চুক্তি পাওয়ার জন্য মেক্সিকান পেট্রিলিয়াস (পেমেক্স) কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছিল।

রামন আলেকজান্দ্রো রোভিরোসা মার্টিনেজ, ৪ ,, এবং মারিও আলবার্তো ইভিলা লিজারাগা (, ১) অভিযোগ করেছেন যে পেমেক্সের কর্মকর্তাদের এবং তার সহায়ক সংস্থা পেমেক্স এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন (পিইপি) (পিইপি) কমপক্ষে ১৫০ হাজার ডলার ঘুষ দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে।

দুই মেক্সিকান প্রত্যেকে বিদেশে দুর্নীতিগ্রস্থ অনুশীলনের আইন (এফসিপিএ) এবং এফসিপিএর যথেষ্ট লঙ্ঘনের জন্য তিনটি পদে লঙ্ঘনের জন্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগের মুখোমুখি হয়।

জুডিশিয়াল ডকুমেন্টস অনুসারে, 2019 এবং 2021 এর মধ্যে রোভিরোসা, ইভিলা এবং তাদের সহযোগীরা বিলাসবহুল আইটেমগুলির আকারে যেমন লুই ভিটন এবং হাবলট, নগদ অর্থ প্রদান এবং অন্যান্য মূল্য আইটেমের পণ্য, কমপক্ষে তিনটি পেমেক্স এবং পিইপি কর্মকর্তাদের এই মেক্সিকান অয়েল কোম্পানির বিনিময়ে বিলাসবহুল আইটেমগুলির আকারে প্রদান এবং প্রদানের প্রস্তাব দিতেন।

এই ঘুষগুলি রোভিরোসার সাথে সম্পর্কিত সংস্থাগুলিকে কমপক্ষে 2.5 মিলিয়ন ডলারে পেমেক্স এবং পিইপি -র সাথে চুক্তি পেতে সহায়তা করেছিল।
উভয় আসামী হ'ল মেক্সিকান জাতীয়তার নাগরিক যারা টেক্সাসে আইনীভাবে বসবাস করেছিলেন, যেমনটি ডিওজে দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। সোমবার রোভিরোসার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল, আর ভিলা পলাতক।
বিচার বিভাগের ফৌজদারি বিভাগের প্রসিকিউটর ম্যাথিউ আর গ্যালোটি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে এই অভিযোগ "আপনি অবশ্যই পাঠাতে হবে" একটি স্পষ্ট বার্তা যে আমেরিকান ন্যায়বিচার যারা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য এবং ন্যায্য বাজারের ক্ষতির জন্য দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সমৃদ্ধ করে তাদের সহ্য করবে না।
যদি তাদের দোষী ঘোষণা করা হয় তবে প্রত্যেকে প্রতিটি পদের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হয়।

