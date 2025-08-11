ইইউতে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের জন্য পরিবর্তন – বিশদ – বিশ্ব

2025 এর গ্রীষ্মে, ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় দেশগুলির নীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তনের প্রবণতা রয়েছে।
এটি বেশ কয়েকটি ইইউ দেশে ইউক্রেনীয়দের জন্য সামাজিক কর্মসূচির ধীরে ধীরে কার্টেলমেন্ট এবং নতুন বিধিনিষেধের প্রবর্তন।
পোল্যান্ডে ইউক্রেনীয়দের উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে
ইউক্রেনের প্রতিবেদনগুলি দেখুন, পোলিশ সরকার ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের জন্য সামাজিক সহায়তার উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।
এগুলি সামাজিক সহায়তা, আবাসন, নিবন্ধকরণ, পাশাপাশি পোল্যান্ডের ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের অন্যান্য দিকগুলি সরবরাহের পদ্ধতি পরিচালনার বিধিগুলি আপডেট করা হয়েছে।
মাইগ্রেশন নীতিতে পরিবর্তনগুলি ২০২26 সালের মার্চ মাসের মধ্যে ইউক্রেনীয়দের অস্থায়ী সুরক্ষা ধারাবাহিকতা এবং ইউরোপীয় মানগুলির সাথে পুনর্মিলনের প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্পর্কিত।
অভ্যন্তরীণ বিষয়ক উপমন্ত্রী মাচি দুশিকের মতে, নতুন বিধিগুলি অপব্যবহার রোধ, নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করা এবং সামাজিক সহায়তা পদ্ধতি অনুকূলিতকরণকে লক্ষ্য করে। এখন থেকে, ফোকাসটি শরণার্থীদের সবচেয়ে দুর্বল বিভাগগুলির সমর্থনে থাকবে।
পোল্যান্ডের ইউক্রেনীয়দের 2025 সালের আগস্টে কার্যকর হওয়া নিয়মগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত:
বিশেষায়িত কেন্দ্রগুলিতে ইউক্রেনীয়দের জীবনযাত্রার পরিবর্তন। ৩১ শে অক্টোবর, ২০২৫ সাল থেকে, সম্মিলিত কেন্দ্রগুলিতে শরণার্থীদের গণ স্থাপন সমাপ্ত করা হয়, এই জাতীয় পরিষেবাগুলি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা সরবরাহ করা হবে;
সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি। যারা প্রায়শই সীমান্তের ওপারে ভ্রমণ করেন তাদের জন্য এটি সুবিধা বাতিল করার বিষয়ে। সীমান্ত পরিষেবাগুলি সমস্ত বিভাগের আঙুলের ছাপগুলিও সংগ্রহ করবে এবং পেসেল নম্বর প্রাপ্তির পরে শিশুদের ব্যক্তিগত উপস্থিতি প্রয়োজন। প্রতিটি সীমানা ক্রসিংয়ের ডেটা স্থির করা হবে;
সামাজিক অর্থ প্রদান “800+” প্রসারিত করা হচ্ছে। এই প্রোগ্রামটি কেবল শিক্ষার্থীদেরই নয়, ইউক্রেনীয় কিশোর -কিশোরীদেরও কভার করবে, যারা 18 বছর বয়সে পৌঁছানোর পরে উচ্চতর শিক্ষা বা পেশাদার কোর্সে পড়াশোনা চালিয়ে যান;
অস্থায়ী আবাসনের অনুমতি বাতিল করতে সুস্পষ্ট মানদণ্ড প্রবর্তন করা। এর ভিত্তি হ’ল জাল ডেটা, কল্পিত বিবাহ এবং মাইগ্রেশন বিধিগুলি বাইপাস করার অন্যান্য প্রচেষ্টা জমা দেওয়া। একই সময়ে, অ্যাপ্লিকেশনগুলির বিবেচনার সময়কাল, বিশেষত ইইউর দীর্ঘকালীন বাসিন্দার স্থিতির জন্য যোগ্য বিশেষজ্ঞ এবং আবেদনকারীদের জন্য, বৃদ্ধি পাবে।
পোল্যান্ডও ইউক্রেনীয় শিশুদের জন্য শিক্ষার জন্য অর্থায়ন অব্যাহত রাখে এবং 2026 সালের মধ্যে চিকিত্সকদের কাজ করার অনুমতি দেয়তবে বর্ধিত চেক সহ। তদুপরি, সরকার ভবিষ্যতে ইউক্রেনের সাথে ভিসা সরকার ফিরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা বাদ দেয় না, সুতরাং সরকারী প্রতিবেদনগুলি সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ।
জার্মানি এবং হাঙ্গেরিতে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের আর্থিক সহায়তা হ্রাস
রয়টার্স লিখেছেন, ২০২৫ সালের আগস্টে, ইউক্রেনীয়দের জন্য বার্গারগেল্ড সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থা (একাকী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রতি মাসে 563 ইউরো) জার্মানিতে সংরক্ষণ করা হয়, রয়টার্স লিখেছেন।
এছাড়াও, পেনশনার এবং কাজ করতে পারে না এমন লোকদের জন্য দেশটির একটি বিশেষ প্রোগ্রাম রয়েছে – সোজিয়ালহিল্ফ। এটি মৌলিক প্রয়োজন, হাউজিং ইজারা ভাউচার, খাদ্য, স্বাস্থ্যকর পণ্যগুলির পাশাপাশি নিষ্পত্তিযোগ্য আসবাবের অর্থ প্রদানের জন্য আর্থিক যত্ন সরবরাহ করে।
তবে জার্মানিতে কম কর্মসংস্থানের কারণে সামাজিক অর্থ প্রদান আরও কমাতে আলোচনা চলছে।
সুতরাং, রয়টার্স নোটস, জার্মানিতে একটি বিল খসড়া তৈরি করা হয়েছে, যা এপ্রিল 1, 2025 এর পরে আগত ইউক্রেনীয়দের জন্য সামাজিক সহায়তা হ্রাস করার ব্যবস্থা করেছে (বাকি শরণার্থীরা পরিবর্তন বা স্বতন্ত্র পর্যালোচনার সময় পর্যন্ত বর্তমান ব্যবস্থার অধীনে অর্থ প্রদান করবে)।
এটা সম্পর্কে সাহায্যের জন্য বার্গারগেল্ডের সাথে প্রতিস্থাপন, যা সাধারণত আশ্রয় সন্ধানকারীদের দ্বারা নির্ধারিত হয়। 100 ইউরো প্রতি এই জাতীয় অর্থ প্রদানগুলি বর্তমান বেসের চেয়ে কম।
অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোর নীতিমালার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন বাভেরিয়ান প্রধানমন্ত্রী এবং খ্রিস্টান সোশ্যাল ইউনিয়ন মার্কাস জিওডারের নেতা। তিনি কেবল নতুনদের জন্য নয়, ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের জন্য বার্গারগেল্ড সামাজিক অর্থ প্রদানের সম্পূর্ণ বাতিলকরণের পক্ষে ছিলেন।
এটি লক্ষণীয় যে বিলটি কার্যকর হওয়ার আগে জার্মান সরকার এবং উচ্চতর সংসদ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।
২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত রয়টার্সের মতে, জার্মানিতে, ইউক্রেনীয়দের সংখ্যা বেড়েছে ২১,০০০, এবং ইউক্রেনের মোট শরণার্থীর সংখ্যা ১.২৫ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে।
ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তা হ্রাস হাঙ্গেরিতেও কথা বলা হয়।
হাঙ্গেরিয়ান প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান জানিয়েছেন যে হাঙ্গেরি একমাত্র দেশ যেখানে শরণার্থীরা হাঙ্গেরিয়ান নাগরিকদের মতো একই রাষ্ট্রীয় সহায়তা পেয়েছিল।
“যখন ইউক্রেনের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল, হাঙ্গেরি তার প্রতিবেশীর জন্য তার যা কিছু করতে হয়েছিল তা করেছিল। আমরা হাজার হাজার অভাবীকে সহায়তা করেছি এবং আজ তা চালিয়ে যাচ্ছি,” অরবান বলেছিলেন।
তাঁর মতে, হাজার হাজার ইউক্রেনীয় বর্তমানে হাঙ্গেরিতে রয়েছেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের সমর্থন হাঙ্গেরিয়ানদের ক্ষতি করা উচিত নয়।
ফিনল্যান্ডে, তারা ইউক্রেনীয়দের সংহতকরণের সমর্থন সীমাবদ্ধ করতে চায়
ফিনিশ সরকার শরণার্থী এবং আশ্রয় প্রার্থীদের একীকরণের জন্য পৌরসভার অর্থ প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করেছে। এটি রিপোর্ট করা হয়েছিল Yle।
এই জাতীয় প্রস্তাবের আলোচনা শরত্কালে অনুষ্ঠিত হবে এবং সংসদ কর্তৃক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
ইন্টিগ্রেশন পরিষেবাগুলিতে সামাজিক অর্থ প্রদান হ্রাস করার সিদ্ধান্তটি ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করবে।
এটি লক্ষণীয় যে, ইউক্রেনীয়দের সংহতকরণের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষতিপূরণগুলি ভাষা কোর্সগুলির ব্যয়, কর্মসংস্থান এবং ফিনল্যান্ডের জীবনের সাথে পরিচিতির ব্যয়কে কভার করে।
অর্থমন্ত্রী রিয়াক্কা পুরের মতে, শরণার্থী এবং আশ্রয় প্রার্থীদের সামাজিক অর্থ প্রদান হ্রাস করার সিদ্ধান্তটি আগামী দুই বছরে প্রায় 317 মিলিয়ন ইউরো বাঁচাবে।
কর্মকর্তাদের মতে, ইউক্রেনে রাশিয়ায় পূর্ণ-আক্রমণ শুরু হওয়ার আগে, এই কর্মসূচিতে বার্ষিক ব্যয় 50-60 মিলিয়ন ইউরো থেকে বেড়ে 150 মিলিয়নেরও বেশি বেড়েছে।
রাষ্ট্রীয় ক্ষতিপূরণ বাতিল করার ক্ষেত্রে, শরণার্থীদের সংহতকরণের দায়বদ্ধতা পৌরসভাগুলিতে থাকবে, কারণ সম্প্রদায়গুলি এই পরিষেবাগুলির অর্থায়নের অন্যান্য উত্সগুলি সন্ধান করতে বাধ্য হবে – কর বাড়াতে বা অন্যান্য ব্যয় হ্রাস করে
তদতিরিক্ত, যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে এটি দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি করতে পারে এবং ভাষায় দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়াটি বিলম্ব করতে পারে।
আয়ারল্যান্ডের ইউক্রেন থেকে শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্রগুলির পতন
টাইমস লিখেছেন, আইরিশ সরকার ইউক্রেনীয়দের জন্য অস্থায়ী আবাসিক কর্মসূচি কমাতে শুরু করে।
এইভাবে, সরকারী কর্মকর্তারা শরণার্থী এবং আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল সম্পূর্ণ বন্ধ করার পরিকল্পনা করছেন।
মাইগ্রেশন মন্ত্রীর কলমা ব্রোফির মতে, বেশিরভাগ শরণার্থী ইতিমধ্যে সমাজে সংহত হয়ে যাওয়ার কারণে এই প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েক মাস সময় নেবে।
“দীর্ঘমেয়াদে, আমাদের ইউক্রেনীয়দের জন্য রাষ্ট্রীয় আবাসনগুলির সম্পূর্ণ সমাপ্তির দিকে যেতে হবে, কারণ সম্প্রদায় ক্রমবর্ধমান আইরিশ সমাজে সংহত করছে,” বোফি বলেছিলেন।
বিশেষত, মন্ত্রী অস্থায়ী সুরক্ষার বিষয়ে ইউরোপীয় নীতির পুনর্মিলন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।
সঙ্কটের শীর্ষে, আয়ারল্যান্ড, 000০,০০০ এরও বেশি ইউক্রেনীয়কে রেখেছে এবং মাত্র ২২.৫ হাজার জনসাধারণের আবাসে রয়ে গেছে। এই প্রবণতাটি এই সত্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে বেশিরভাগ লোকেরা ইতিমধ্যে সমাজে সংহত হয়েছে এবং তাদের নিজস্ব আবাসন খুঁজে পেয়েছে।
মনে রাখবেন যে জুলাইয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের জন্য অস্থায়ী সুরক্ষা অব্যাহত রেখেছিল 4 মার্চ, 2027 অবধি। যুদ্ধের মাধ্যমে ফিরে আসার ক্রমাগত বিপদের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
