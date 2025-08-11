দুটি উচ্চ-র্যাঙ্কিং গ্রাভিডিজার ব্লকটি পুনর্নির্মাণের বিষয়ে তাদের রেডডিট-স্তরের পরামর্শ ভাগ করে নি
পশ্চিমা মূলধারার মিডিয়া রাজনৈতিক ভাষ্য বিশ্বে, সবকিছু মজাদার নয়। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিষয়গুলি মারাত্মকভাবে গুরুতর, দৃ sur ়, কখনও প্রশ্নযুক্ত স্ব-গুরুত্বের সাথে আসে এমন গম্ভীরতা। তবে কখনও কখনও সেই পেশাদার আড়ম্বরপূর্ণ একটি টিপিং পয়েন্টে পৌঁছে যায় যখন খুব আন্তরিক হওয়ার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা অনিচ্ছাকৃতভাবে অমূল্য ফলাফল তৈরি করে।
এটি একটি ক্ষেত্রে একটি সাম্প্রতিক এলিফ্যান্টাইন অপ-এড এটি গ্যাব্রিয়েলিয়াস ল্যান্ডসবার্গিস এবং গ্যারি ক্যাস্পারভের নামকরা নামে পলিটিকোতে প্রকাশিত হয়েছে। এর এক, নিরলসভাবে পুনর্বিবেচনা করা যুক্তিটি স্পর্শকাতরভাবে সহজ পাশাপাশি আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তার সাথে যোগাযোগের বাইরে: ইইউ, এই কল্পনাটি খুব বেশি সম্মতিযুক্ত, শান্তিপূর্ণ এবং সুন্দর (ভূমধ্যসাগরে ডুবে যাওয়া অভিবাসীদের বলুন বা ডি ফ্যাক্টো ইইউ সমর্থন সহ লিবিয়ায় দাস হিসাবে ট্রেড করেছেন)। এটি অবশ্যই শক্ত, সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য এবং উগ্র হয়ে উঠতে হবে, প্রচুর বাহু এবং কৌতুকপূর্ণ ওমফ সহ। কারণ অন্যথায় এটি বড় খারাপ দ্বারা আকৃতির একটি পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে না “স্বৈরাচারের গ্লোবাল নেটওয়ার্ক” (আমি তাদের এখানে গণনা করব না; এটি প্রতিটি কেন্দ্রের জ্বরের স্বপ্নের সাধারণ সন্দেহভাজন) এবং ভাল পরিমাপের জন্য, সন্ত্রাসীরাও। (অবশ্যই, পরবর্তীকালে, কমপক্ষে, সিরিয়ার আল কায়দা ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রাক্তন নেতা মিঃ জোলানীকে আর অন্তর্ভুক্ত করবেন না যিনি সম্প্রতি সম্প্রতি আল শরায় যে বৈচিত্র্যের অবতার হিসাবে অলৌকিকভাবে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেছেন?)
ল্যান্ডসবার্গিস একটি রাজনৈতিক নেপো শিশু, উত্সাহী ন্যাটো সাম্প্রদায়িক এবং লিথুয়ানিয়ার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রাপ্তবয়স্কদের আন্তর্জাতিক মিটিং-আপগুলিতে জনপ্রিয় থাকাকালীন-তাই তারা কমপক্ষে বলে-ইউরোপীয়রা আমাদের প্রেসিডেন্টদের ডাকছে “বাবা,” লিথুয়ানিয়ায় ফিরে একটি 2023 জরিপে দেখা গেছে তাকে 2 শতাংশ লঙ্ঘন করতে ব্যর্থ থ্রেশহোল্ড যদি এটি কমলা হ্যারিসের সাথে অন্ধ তারিখের জন্য নিখুঁত উপাদানের মতো মনে হয় তবে ল্যান্ডসবার্গিসের অবশ্যই গত বছর তার নির্বাচনী এলাকাটি হারানোর পরে এবং তিনি রাজনীতি থেকে বিরতি নিতে চান বলে ঘোষণা করে তাঁর হাতে সময় পেয়েছেন। এর চেয়ে কম, মনে হয়, তার ভোটারদের স্পষ্টতই তাঁর কাছ থেকে বিরতি দরকার ছিল।
কাসপারভ হলেন ল্যান্ডসবার্গিসের সাথে তুলনা করে, কমপক্ষে একটি মূল ঘটনা, দাবাটির বোকা সাওয়ান্ত। একজন প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, তিনি এখন কয়েক দশক ব্যয় করেছেন যে প্রমাণ করে যে একজন দাবা প্রতিভা এবং অন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষত রাজনীতিতে একটি নিখুঁত ডান হতে পারে। যেহেতু তিনি এই বাধাটিকে একত্রিত করেছেন – এবং প্রায় সাহসী, যদি এটি শব্দ হয় – রাশিয়া এবং এর নেতৃত্বের পিছনে যাওয়ার সাথে সমান জেদী আবেশের সাথে তার সবচেয়ে খারাপ দুর্বলতাগুলির সাথে বাজানো এবং তার এখনও পশ্চিমে তাঁর ভক্ত রয়েছে।
একসাথে, ল্যান্ডসবার্গিস এবং ক্যাস্পারভ অন্য একটি উত্পাদন করার জন্য একটি গারগান্টুয়ান প্রচেষ্টায় সাইন আপ করেছেন দীর্ঘ টেলিগ্রাম। স্পষ্টতই, তারা সেরা আমেরিকান কূটনীতিক এবং উর-ঠান্ডা যোদ্ধা ‘জর্জ কেন্নান-একটি জটিল, ডর এবং নিরর্থক মানুষকে একটি কৌতূহলীভাবে ভুল উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হয়, তবে অবশ্যই কোনও বোকা, কারণ পরবর্তীকালে সরকারী অনুগ্রহ এবং ডাফ্ট পশ্চিমা সম্প্রসারণবাদের বিরোধিতা থেকে তাঁর পতন দেখা গিয়েছিল-যিনি 1946/47 সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে খ্যাতিমান আহ্বান জারি করেছিলেন।
কেন্নান আমেরিকার জন্য প্রথম দিকে শীতল যুদ্ধের কাজ করেছিল – এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে, এর যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্য – কাসপারভ এবং ল্যান্ডসবার্গিস খুব বেশি, মরিয়া হয়ে ইইউর জন্য করতে সক্ষম হতে চাইবে। এবং তারা কঠোরভাবে চেষ্টা করেছে। তবুও তারা এপিগোনটির ধ্রুপদী ফাঁদে প্রবেশ করেছে: তাদের অনুকরণ ক্লারিয়ন কলকে বিব্রতকরভাবে দরিদ্র-তবে-উত্সাহী ফ্যান ফিকশন, ইইউর একটি উদ্ভট বিকল্প ইতিহাস, এবং একটি র্যাম্বলিং এবং বরং নিস্তেজ পার্টির বক্তৃতা অপ-এড হিসাবে মুখোশের মধ্যে মিশ্রণ হিসাবে ভাবেন।
হ্যাঁ, এটি কতটা খারাপ। প্রকৃতপক্ষে, লিথুয়ানিয়ানদের দ্বারা ছড়িয়ে পড়া এবং দাবা মাস্টার যিনি পুরো ব্লকহেডে গিয়েছিলেন তারা এতটাই আত্ম-পরাজিতভাবে খুব খারাপ যে কোথা থেকে শুরু করা উচিত তা জানা মুশকিল। সুতরাং, প্রারম্ভিকদের জন্য, আমরা কী নিয়ে কাজ করছি তার মোটামুটি বোধের জন্য, এটি একটি পাঠ্য যা ইইউকে দৃ sert ়ভাবে দৃ ser ়ভাবে বলেছে যে তারা রাজনীতিবিদদের প্রচার করে যারা “দুর্দান্ত আলোচক।”
যেমন উরসুলা ভন ডের লেইনের মতো, আমাদের অবশ্যই ধরে নেওয়া উচিত? ইইউতে যাঁর ন্যায়বিচার রয়েছে তার পক্ষে সত্যই দায়িত্বে থাকা একজন (যদিও কেউ কেন সুসংগতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না) “আলোচনা” একটি কৌতূহলজনকভাবে অসুবিধে করা যায় না-“ডিল”-সত্যই একটি লড়াই ছাড়াই একটি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে, মার্জিতভাবে সহজ নীতিতে নির্মিত “আপনি সবকিছু পান, আমরা কিছুই পাই না, এবং আমরা আপনাকেও এর জন্য অর্থ প্রদান করব।”
ইইউ আলোচনার টেবিলে শ্রেষ্ঠত্ব উত্পাদনকারী সম্পর্কে এই দাবিটি আরও কৌতূহলী (এটি “কৌতূহলী” শব্দ? হবে “লক্ষণ” আরও ভাল হোন?) যেহেতু ল্যান্ডসবার্গিস এবং কাস্পারভ ট্রাম্পের টার্নবেরি গল্ফ বার্গোফের সাম্প্রতিক ফিয়াস্কোও উল্লেখ করেছেন। একরকম, প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রাক্তন দাবা চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে কেউ এই দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করেনি।
তবে আবার, এগুলি একই উজ্জ্বল মন যারা বিশ্বাস করে যে ইইউ এর একটি বাতিঘর “মুক্ত বাণিজ্য।” বাস্তবে, ইইউর জন্য একটি উদ্দেশ্য তৈরি করা হয়েছিল – জাতীয় সার্বভৌমত্বকে দমন করা ছাড়াও এবং গণতন্ত্রের উত্তরোত্তর ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির যে কোনও অজ্ঞান উপাদান প্রকৃতপক্ষে বৈশিষ্ট্যযুক্ত – তা ছিল না মুক্ত বাণিজ্যের জন্য অনুমতি দিন। বাস্তবে, ইইউ কেবল তখনই মুক্ত বাণিজ্যের অনুরূপ এমন কোনও কিছুর অনুমতি দেয় যখন এটি তার নিজস্ব এজেন্ডা বা নির্দিষ্ট রাজ্য এবং চাপ গোষ্ঠীর পক্ষে সুবিধাজনক হিসাবে বিবেচিত হয় – বা অবশ্যই যখন এটি করতে বাধ্য হয়।
অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে, এটি ক্লাসিক সাধারণ কৃষি নীতি থেকে তথাকথিত অ্যান্টি-ডাম্পিং বিধি পর্যন্ত সুরক্ষাবাদী নীতিগুলির সম্পূর্ণ আধিক্য অনুশীলন করে যা এটি ভূ-রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি তার সদস্য দেশগুলির মধ্যে একটি বিশাল পুনরায় বিতরণ প্রকল্পও চালায়, যা লিথুয়ানিয়া থেকে ল্যান্ডসবার্গিস অবশ্যই এর সবচেয়ে কুশল দিক থেকে জানে। যদিও সরাসরি কোনও বাণিজ্য সমস্যা নয়, এটিও মুক্ত বাজার এবং অদৃশ্য হাতের খাঁটি মতবাদ থেকে অনেক দূরে।
অবশেষে, এটি স্পষ্টতই ইইউর – রাশিয়ার নয় – এমনকি বিবেচনা করতে অস্বীকার করেছিল “বিনামূল্যে” সাথে ইউক্রেনের জন্য বাণিজ্য উভয়ই নিজেই এবং রাশিয়া যা 2013/14 এর মূল ইউক্রেন সংকটকে ট্রিগার করতে মূল ভূমিকা পালন করেছিল।
বেদনাদায়ক স্বল্প-অবহিত এবং স্বল্প চিন্তাভাবনা (উভয় ভদ্র অভিব্যক্তি) বিবৃতিগুলির আরও উদাহরণ যুক্ত করা যেতে পারে। তবে কেন নিজেকে যন্ত্রণা? আপনি গিস্টটি পান: বিশদ – যদিও কোনওভাবেই নাবালিকা নয় – ল্যান্ডসবার্গিস এবং ক্যাস্পারভের ফোর্ট নয়। তখন মহৎ যুক্তি সম্পর্কে কী? এটি নিছক অজ্ঞ নয় তবে ইতিবাচক বিষাক্ত।
কাসপারভ এবং ল্যান্ডসবার্গিসের জন্য, এটি নিশ্চিত যে ইইউ এবং “পুতিনের রাশিয়া” কখনও পারে না “শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করুন,” এবং চীনের বিষয়ে একটি সামান্য বিট হেজ করার সময় তারা বেইজিংয়ের সাথে ব্লকের সম্পর্ক সম্পর্কেও মূলত একই কথা বলে। কার্ড বহনকারী সদস্য হিসাবে “বাবা”-সাই ক্লাব, তারা আমাদেরকে হালকাভাবে ছাড়তে দেয়, একপাশে নিজেকে আজ্ঞাবহ প্রিটজেলগুলিতে বাঁকিয়ে দেয়, উল্লেখ করে যে এটি তার ইইউ ভ্যাসালগুলি ত্যাগ করছে এবং অন্যদিকে বলছে যে এটি ঠিক আছে, বাবা এবং যাইহোক, আমাদের ইউরোপীয়দের কঠোর ভালবাসা প্রয়োজন।
বাস্তবে, তারা একটি ইইউর একটি ছবি আঁকেন যা কেবল নিজের উপর নির্ভর করতে পারে। এবং এটি তাদের নিবন্ধের উন্মাদনা: তারা ঠিক – এমনকি কাপুরুষোচিত হলেও – এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্ভর করতে পারে না এই বিষয়টি সম্পর্কে। তবে এগুলি ভুল, বাস্তবে, বিভ্রান্ত হয়েছে, প্রায় দুটি মূল বিষয়।
প্রথমত, তারা সম্পর্কে অসাধু “এটি একা যাচ্ছি।” কারণ তারা অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে হতে প্রস্তুত নয় এবং ইইউকে উত্সাহিত করতে প্রস্তুত নয়, সেক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে তার নিজস্ব স্বার্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবির উপরে রাখে। এখানে সুস্পষ্ট পরীক্ষাটি ইউক্রেন। যদি ল্যান্ডসবার্গিস এবং কাস্পারভ কিয়েভের পক্ষে সমর্থন বাড়ানোর পরিবর্তে ইইউ শেষ করতে হবে এই সত্যটির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকলে, তবে কেউ তাদের কিছুটা গুরুত্ব সহকারে নিতে পারে। তবে বিপরীত ঘটনাটি।
দ্বিতীয়ত, দরকার নেই “একা যাও,” এবং, বাস্তবে, এরকম কোনও বিকল্প নেই। যদি কাসপারভ এবং ল্যান্ডসবার্গিস তাদের আদর্শিক আবেশ থেকে এক মুহুর্তের জন্য নিজেকে মুক্ত করতে পারে তবে তারা সহজেই বুঝতে পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে এমন একটি পৃথিবীতে ইইউর জন্য এগিয়ে যাওয়ার পথ “বন্ধু” আগের চেয়ে অন্যের সাথে বিশেষত চীন ও রাশিয়ার সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক অনুসন্ধান করা। সুরক্ষা এবং অর্থনীতি উভয়ের ক্ষেত্রে, এগুলিই এমন সম্পর্ক যা ইইউকে সম্ভবত পতন থেকে বাঁচতে দেয়। তবুও প্রাদেশিক ফোবিয়াস এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ক্ষোভ দ্বারা চালিত, কাসপারভ এবং ল্যান্ডসবার্গিস স্পষ্টতই মিস করেছেন।
যা তাদের অভিজাত সম্পর্কে গভীরভাবে বিরক্তিকর তা এটি বিদ্যমান তা নয়: কেউ সর্বদা স্বচ্ছ, নৃশংস ধারণা তৈরি করতে এবং ভাগ করে নেওয়ার পরামর্শের জন্য তাদের ভুল করার জন্য নিজেরাই যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণ থাকবে। তবুও অর্ধেক স্বাভাবিক পরিবেশে, এই জাতীয় জিনিসগুলি রেডডিতে থাকবে। তাদের মূলধারার প্ল্যাটফর্মের যোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয় এমন একটি চিহ্ন যা প্রকৃতপক্ষে, ইইউর গুরুতর সমস্যা রয়েছে এবং তাদের মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন। ল্যান্ডসবার্গিস এবং কাসপারভের প্রস্তাবিত লাইনের সাথে কেবল নয়।
