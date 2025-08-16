ইইউ “ ইউনাইটেড কার্টেলস “এর নেতাদের জন্য মিলিয়নেয়ার পুরষ্কার দেয়

লেখা
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইউনাইটেড কার্টেলসের সদস্যদের বিরুদ্ধে মিকোয়াকনে উপস্থিতি সহ এক মিলিয়ন -ডোলার পুরষ্কার কর্মসূচি সক্রিয় করেছে। এই পরিমাপটি এমন তথ্য পেতে চায় যা এই গোষ্ঠীর মূল ব্যক্তিত্বদের কাছে থামতে এবং বিচারের জন্য বিচার করতে দেয়, আঞ্চলিক সুরক্ষা এবং স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিস্বরূপ বলে বিবেচিত হয়।
মার্কিন কর্তৃপক্ষের মতে, এই সংস্থাটি নাইটস টেম্পলার এবং জালিসকো নিউ প্রজন্মের কার্টেলের মতো বৃহত্তর কার্টেলগুলির অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় অপরাধী কোষগুলির জোট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রাথমিক প্রতিরক্ষা কৌশলটির ফলে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অপারেশন সহ একটি জটিল অপরাধমূলক কাঠামো তৈরি হয়েছিল।
অ্যাকশনটি মাদকদ্রব্য পুরষ্কার প্রোগ্রামের অংশ, এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা আন্তর্জাতিক তদন্ত এবং অপরাধমূলক নেটওয়ার্কগুলিকে দুর্বল করতে এবং এর নেতাদের ক্যাপচার নিশ্চিত করার জন্য অপারেশনগুলিকে সমর্থন করে। হোয়াইট হাউস থেকে প্রচারিত এই প্রোগ্রামটি রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সুরক্ষা নীতির কেন্দ্রীয় অংশ হিসাবে অবস্থিত।
এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট ইউনাইটেড কার্টেলগুলিকে একটি বিদেশী সন্ত্রাসী সংস্থা এবং এর সদস্যদের বিশেষভাবে বৈশ্বিক সন্ত্রাসীদের নির্দেশিত হিসাবে নিয়োগ করেছিল। এই শ্রেণিবিন্যাসটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রসারিত করতে এবং তার সদস্য এবং সহায়তা নেটওয়ার্কগুলির বিরুদ্ধে আরও গুরুতর নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রয়োগ করতে দেয়।
কর্তৃপক্ষের যুক্তি রয়েছে যে মেক্সিকোয়ের সাথে কূটনৈতিক চাপ এবং যৌথ পদক্ষেপের সাথে একসাথে পুরষ্কারের প্রস্তাবটি এই সংস্থার আর্থিক ও পরিচালন কাঠামোগুলি ভেঙে ফেলার কৌশলটির একটি অংশ। এই আক্রমণাত্মকতার সাথে, ওয়াশিংটন এই অঞ্চলে পরিচালিত ফৌজদারি নেটওয়ার্কগুলির বিরুদ্ধে একটি পরিষ্কার বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করেছে।