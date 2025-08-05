ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মস্কোর সমর্থনের কারণে চীনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রস্তুত করছে, পলিটিকো ইউরোপীয় কূটনীতিকের প্রসঙ্গে লিখেছেন।
“আগস্টের পরে, আমরা নিষেধাজ্ঞাগুলি আরোপের চেষ্টা করব,” প্রকাশনার উত্স (কেন এমন সময় নির্ধারণ করা হয়েছে – নির্দিষ্ট করা হয়নি) বলেছিলেন। পলিটিকো অনুসারে, কূটনীতিকদের এই সিদ্ধান্তকে অনুরোধ জানানো হয়েছে তদন্ত রয়টার্স, জুলাইয়ে প্রকাশিত। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাশিয়ান সামরিক প্ল্যান্ট “গম্বুজ” গোপনে নিষেধাজ্ঞাগুলি বাতিল করতে “শিল্প রেফ্রিজারেশন ইউনিট” এর ছদ্মবেশে ডামিগুলির মাধ্যমে ড্রোনগুলির জন্য চীন ইঞ্জিনগুলি থেকে কিনে।
পলিটিকোর কথোপকথনের মতে, ইইউ তদন্তের আগে রাশিয়ায় চীনা ড্রোন সরবরাহ সম্পর্কে জানত, তবে এটি “ব্রাসেলসে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল।” চীনের দাবিগুলি ১৫ টি দেশে উপস্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু বেইজিং হয় তার জড়িত হওয়া অস্বীকার করেছে বা উত্তর দিতে অস্বীকার করেছে।
“প্রতিবেদনটি সঠিক এবং দেখায় যে চীনের ভূমিকা পরিমাণগত এবং গুণগতভাবে উভয়ই প্রশস্ত করা হয়েছে। এটি বলা নিরাপদ যে চীনের সমর্থন ব্যতীত যুদ্ধটি এখন সম্পূর্ণ আলাদা দেখাবে,” পলিটিকো সূত্রটি বলেছে।
রয়টার্স দীর্ঘদিন ধরে প্রতিরক্ষা খাতে চীন ও রাশিয়ার সহযোগিতা সন্ধান করে চলেছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে, রয়টার্স জানিয়েছিল যে এক বছর আগে, ইজেভস্ক ইলেক্ট্রোমেকানিকাল প্ল্যান্ট, গম্বুজ, যা আলমাজ-অ্যান্টি প্রতিরক্ষা উদ্বেগের অংশ, চীনা ইঞ্জিন নামে পরিচিত নতুন উচ্চ-পরিসরের মাতালদের সমাবেশ এবং বিশদ শুরু হয়েছিল। পরে সংস্থাটি লিখেছিল যে রাশিয়া চীনের একটি কারখানায় শক ড্রোন বিকাশ ও উত্পাদন করার জন্য একটি প্রোগ্রাম চালু করেছে।