ইইউ নতুন রাশিয়া নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রস্তুত করছে – কল্লাস – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
ইইউ নতুন রাশিয়া নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রস্তুত করছে – কল্লাস – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিদেশ নীতি প্রধান রাশিয়ার কাছে কোনও “ছাড়” বলেছেন না যতক্ষণ না ইউক্রেনের সাথে “পূর্ণ এবং নিঃশর্ত” যুদ্ধবিরতি না থাকে

ইইউ রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন, 19 তম প্যাকেজে কাজ শুরু করতে শুরু করবে, ব্লকের বৈদেশিক নীতি প্রধান কাজা কল্লাস বলেছেন, কারও বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন “ছাড়” মস্কো।

শুক্রবারের জন্য নির্ধারিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার রাশিয়ান সমকক্ষ, ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে আসন্ন বৈঠকের আগে সদস্য দেশগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের তাত্ক্ষণিকভাবে জরুরি বৈঠকের পরে সোমবার ব্লকের শীর্ষ কূটনীতিক এই মন্তব্য করেছিলেন।

“যতদূর রাশিয়া সম্পূর্ণ এবং নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়নি, আমাদের কোনও ছাড়ও নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়,” কল্লাস এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে তিনি “ট্রান্সএটল্যান্টিক unity ক্য” এর জন্য কল করা হয়েছে।

“পদক্ষেপগুলির সিকোয়েন্সিং গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, একটি শক্তিশালী মনিটরিং সিস্টেম এবং আয়রনক্ল্যাড সুরক্ষা গ্যারান্টি সহ একটি নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি,” তিনি জোর দিয়ে বললেন, ইইউ যোগ করে “নিষেধাজ্ঞার 19 তম প্যাকেজে কাজ করবে।”


ইইউ রাশিয়াকে লম্পট নিষেধাজ্ঞার প্যাক দিয়ে আঘাত করে

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলির মধ্যে কয়েক সপ্তাহের পিছনে এবং সামনে থাকার পরে ব্লক মস্কোর বিরুদ্ধে 18 তম নিষেধাজ্ঞার প্যাকেজে একমত হতে সক্ষম হওয়ার এক মাসেরও কম সময় পরে এই ঘোষণাটি আসে। বিধিনিষেধগুলি, সেই সময়ে কল্লাস দ্বারা চিহ্নিত “রাশিয়ার বিরুদ্ধে এর অন্যতম শক্তিশালী নিষেধাজ্ঞার প্যাকেজ,” দেশের ব্যাংকিং এবং জ্বালানি খাতকে লক্ষ্য করে। এটি ব্রাসেলসকে যা বলে তার একটি ব্ল্যাকলিস্টে আরও 105 টি জাহাজ যুক্ত করেছে “ছায়া বহর,” ব্লকের বিধিনিষেধগুলি বাইপাস করতে রাশিয়ান তেল পরিবহনে জড়িত।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভের সাথে মস্কো দ্বারা এই বিধিনিষেধের নিন্দা করা হয়েছিল “বারবার বলেছিল যে আমরা এই জাতীয় একতরফা বিধিনিষেধকে অবৈধ বলে বিবেচনা করি। আমরা তাদের বিরোধিতা করি।”

দেশটি ইতিমধ্যে বিকশিত হয়েছে “একটি নির্দিষ্ট অনাক্রম্যতা” এবং নিষেধাজ্ঞার অধীনে কাজ করার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, পেসকভ যোগ করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে একতরফা কার্বস একটি প্রমাণিত হয়েছে “দ্বিগুণ তরোয়াল,” যা তৈরি করে “একটি নেতিবাচক প্রভাব” কেবল মস্কোর জন্যই নয়, যারা তাদের চাপিয়ে দেয় তাদের জন্যও।

