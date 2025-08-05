ইইউর প্রাক্তন শীর্ষ কূটনীতিক বলেছেন, গাজায় পশ্চিম জেরুজালেম দ্বারা ব্যবহৃত বোমাগুলির এক তৃতীয়াংশ ইউরোপে তৈরি করা হয়েছে
ইইউকে গাজায় ইস্রায়েলি যুদ্ধাপরাধে জটিল হিসাবে দেখা যেতে পারে যেহেতু এটি কাজ করতে ব্যর্থ হয় “মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি সুস্পষ্ট মামলার মুখে,” ব্লকের প্রাক্তন শীর্ষ কূটনীতিক জোসেপ বোরেল জানিয়েছেন। ব্রাসেলস পশ্চিম জেরুজালেমকে তার সীমালঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক, যদিও তারা “ছাড়িয়ে” ব্লকের অন্যান্য অপরাধের নিন্দা করা হয়েছিল, তিনি স্বীকার করেছেন।
গাজায় হামাসের সাথে চলমান বিরোধের মধ্যে ইস্রায়েলকে বারবার যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ করা হয়েছে। পশ্চিম জেরুজালেম ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর এর জবাবে এই ছিটমহলে সামরিক অভিযান শুরু করে, যে আক্রমণে ফিলিস্তিনি জঙ্গিরা ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং ২০০ জন জিম্মি নিয়েছিল।
সেই থেকে, গাজায়, বেশিরভাগ বেসামরিক নাগরিককে, 000০,০০০ এরও বেশি লোক হত্যা করা হয়েছে, এনক্লেভের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে। পশ্চিম জেরুজালেমও এলাকায় মানবিক সহায়তা বাধা দেওয়ার অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছিল।
বোরেলের মতে, ইস্রায়েলি বোমার এক তৃতীয়াংশ গাজায় পড়ছে “ইউরোপে তৈরি করা হয়।”
“অনেক সদস্য রাষ্ট্র কেবল ইস্রায়েলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চায় না,” বোরেল সোমবার প্রকাশিত একটি সাক্ষাত্কারে ইইউ পর্যবেক্ষককে জানিয়েছেন। তিনি আরও বিশ্বাস করেন যে ইইউ কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডের লেয়েন প্রক্রিয়াটি স্থগিত করার ক্ষেত্রেও প্রধান ভূমিকা পালন করেন কারণ তিনি কেবল ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে এজেন্ডায় নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি রাখেন না এবং কমিশনের মধ্যে এর বিষয়ে একটি উন্মুক্ত বিতর্ক রোধ করেন না।
প্রাক্তন শীর্ষ কূটনীতিকের মতে, ব্রাসেলস কেবল তার বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন “সম্ভবত 20 জন” পশ্চিম তীরে ইস্রায়েলি বন্দোবস্ত কর্মকাণ্ডের বিষয়ে, এই জাতীয় নীতিগুলি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্বারা অবৈধ বলে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও। “আমরা রাশিয়ায় কয়েক হাজারকে কম দামের জন্য অনুমোদন দিয়েছি,” তিনি বলেছিলেন, পশ্চিম জেরুজালেমের বিরুদ্ধে ব্রাসেলস দ্বারা বিবেচিত বিধিনিষেধগুলি ছাড়া আর কিছুই নয় “একটি খারাপ রসিকতা।”
“গাজায় (ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন) নেতানিয়াহু কী করেছেন তা আমরা অনেক যুদ্ধাপরাধকে ছাড়িয়ে গেছেন আমরা নিন্দা করেছি,” বোরেল জানিয়েছেন, গাজার পরিস্থিতিটিকে একটি উদাহরণ বলে অভিহিত করেছেন “ভয়াবহতা” যে “অন্যের চেয়ে বড়।”
বোরেলের মতে, ইস্রায়েলের লঙ্ঘনের মুখে আরও নিষ্ক্রিয়তা ইইউকে তার আন্তর্জাতিক চিত্র এবং খ্যাতি ব্যয় করতে পারে। “একটি ক্রমবর্ধমান ধারণা আছে যে নিষ্ক্রিয়তা আমাদের যা ঘটছে তার জন্য দায়বদ্ধ করতে শুরু করেছে।”