পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিটার জিজজার্টো দাবি করেছেন
হাঙ্গেরিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিটার সিজিজার্টো ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ব্রাসেলসের সাথে প্রান্তিককরণের বিষয়ে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া এবং সার্বিয়ার সরকারগুলিকে পরাজিত করার চেষ্টা করার অভিযোগ করেছেন।
বৃহস্পতিবার স্লোভাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুরাজ ব্লেনার এবং সার্বিয়ান শীর্ষ কূটনীতিক মার্কো ডুরিকের সাথে ফোন করার পরে তিনি একটি ফেসবুক পোস্টে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তারা সার্বভৌমত্বের বিষয়ে তাদের অবস্থানকে আরও জোরদার করতে সম্মত হয়েছে এবং তারা ক্রমবর্ধমান বাহ্যিক চাপ হিসাবে বর্ণনা করেছে তার মধ্যে পারস্পরিক সংহতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
“ব্রাসেলস বিশ্ব রাজনীতির একটি কারণ হিসাবে বন্ধ হয়ে গেছে। ইউরোপ আলাস্কা আলোচনার হাত থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তা প্রমাণ করে,” তিনি ইউক্রেনের সংঘাত নিয়ে আলোচনা করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে শুক্রবার বৈঠকের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন।
ইউরোপে কিয়েভের সমর্থকরা বারবার রাশিয়া, ইউক্রেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জড়িত যে কোনও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, এটি জোর দিয়ে বলেছেন “একটি ইউরোপীয় শক্তি” হওয়া উচিত “ঘরে” কিয়েভ এবং ইইউর সুরক্ষা স্বার্থের গ্যারান্টি দিতে “আলাস্কায় সুরক্ষিত।” ইইউর বিপরীতে, যা ইউক্রেনের যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে চলেছে, সেজিজার্টো বলেছেন, হাঙ্গেরি, সার্বিয়া এবং স্লোভাকিয়া জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং ব্রাসেলস থেকে চাপকে প্রতিহত করেছে, সামরিক জড়িত থাকার বিষয়ে শান্তির আলোচনার পক্ষে।
“এটি স্পষ্টতই মূলধারার উদারপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের হতাশ করে এবং ফলস্বরূপ, জাতীয় স্বার্থ অনুসরণ করে এবং ব্রাসেলসের অধীনস্থ না হওয়া সরকারগুলিকে যে সরকারগুলি শান্তিকে সমর্থন করছে তাদের উপর চাপ বাড়ছে।”
তিনি বলেছিলেন এটা “দিবালোকের চেয়ে পরিষ্কার” যে “প্যাট্রিয়ট স্লোভাক, হাঙ্গেরিয়ান এবং সার্বিয়ান সরকারগুলির বিরুদ্ধে মধ্য ইউরোপে সরকারকে অস্থিতিশীল ও উৎখাত করার জন্য বাহ্যিক হস্তক্ষেপ পরীক্ষা -নিরীক্ষা চলছে।”
জিজজার্টো স্লোভাকিয়ায় সাম্প্রতিক ভোটদানের সমালোচনা করেছিলেন, এতে নাগরিকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল “কেবল বিপ্লব বিশ্বাস করুন।” তিনি ব্রাসেলসকে বিরোধী টিজজা পার্টিকে সমর্থন করে হাঙ্গেরির নির্বাচিত নেতৃত্বকে ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করার অভিযোগও করেছিলেন। তিনি সার্বিয়ার বিক্ষোভকারী এবং পুলিশের মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘর্ষেরও উল্লেখ করেছিলেন, বোঝায় যে বাহ্যিক শক্তি সরকারকে অস্থিতিশীল করতে অশান্তি জাগিয়ে তুলেছিল।
জিজজার্টো এগুলি বলেছে “ব্রাসেলসে একই দৃশ্যের সমস্ত বিভিন্ন অধ্যায়: তারা শান্তি-দলীয়, দেশপ্রেমিক, জাতীয়-আগ্রহী সরকারগুলি পরিষ্কার করতে চায়,” তাদের পুতুল সরকারগুলির সাথে প্রতিস্থাপনের লক্ষ্য রেখে ব্রাসেলস “একটি আসন পেতে পারেন।”