ইইউ-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে 15% শুল্ক সিলিং

আয়ারল্যান্ডের ট্যানাইস্টে সাইমন হ্যারিস এবং তাওইসেক মিশেল মার্টিনকে স্বাগত জানানো হয়েছে। পারস্পরিক, ন্যায্য এবং সুষম বাণিজ্য সম্পর্কিত একটি চুক্তিতে ইউএস-ইইউ কাঠামো আজ, বৃহস্পতিবার, 21 আগস্ট।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউ বৃহস্পতিবার ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি সম্পর্কিত একটি যৌথ বিবৃতি জারি করেছে, যা August আগস্ট থেকে শুরু হয়েছিল।
আজকের যৌথ ইউএস-ইইউতে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “এই কাঠামো চুক্তিটি আমাদের বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্পর্ককে-বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম-একটি দৃ foot ় পদক্ষেপে ফেলবে এবং আমাদের অর্থনীতির পুনরুত্থানকে নতুন করে সাজিয়ে তুলবে,” আজকের যৌথ ইউএস-ইইউ বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিটি “এমন একটি প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ যা অতিরিক্ত ক্ষেত্রগুলি কভার করতে এবং বাজারের অ্যাক্সেস উন্নত করতে এবং তাদের বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য সময়ের সাথে আরও প্রসারিত হতে পারে।”
আমাদের সংস্থাগুলি এবং গ্রাহকদের জন্য পূর্বাভাসযোগ্যতা।
বিশ্বের বৃহত্তম ট্রেডিং অংশীদারিত্বের স্থিতিশীলতা।
এবং দীর্ঘমেয়াদে ইউরোপীয় চাকরি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সুরক্ষা।
এই ইইউ-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি আমাদের নাগরিক এবং সংস্থাগুলির জন্য সরবরাহ করে এবং ট্রান্সঅ্যাটল্যান্টিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে।
ইইউ-মার্কিন যৌথ বিবৃতি প্রকাশের বিষয়ে বক্তব্য রেখে, ট্যানাইস্ট বলেছেন: “আমরা স্পষ্টতই স্বাগত জানাই যে এই চুক্তিতে ইইউ পণ্যগুলিতে একটি একক, সর্ব-অন্তর্ভুক্ত 15% শুল্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমাদের এখন আশ্বাসও রয়েছে যে এই হারটি ফার্মাসিউটিক্যালস এবং সেমিকন্ডাক্টরগুলিতে প্রসারিত হবে।
“এটি আইরিশ রফতানিকারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ield াল সরবরাহ করে যা এই খাতগুলিতে ২৩২ মার্কিন তদন্তের ফলাফলের জন্য অনেক বড় শুল্কের সাপেক্ষে হতে পারে।”
আয়ারল্যান্ডের বিদেশ বিষয়ক ও বাণিজ্য বিভাগ হাইলাইট করেছে যে যৌথ বিবৃতিতে বিমান এবং বিমানের অংশগুলির জন্য ‘শূন্যের জন্য শূন্য’ শুল্ক রেট কারভ-আউট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, জেনেরিক ফার্মাসিউটিক্যালস এবং রাসায়নিকগুলিতে নির্দিষ্ট পণ্যগুলির জন্য আরও খোদাই করা হয়েছে।
“গুরুত্বপূর্ণভাবে, যৌথ বিবৃতি ভবিষ্যতে কৌশলগত সাধারণ আগ্রহের পণ্যগুলিতে আরও শুল্ক হ্রাসের আলোচনার জন্য দরজা উন্মুক্ত করে দেয়,” বিভাগটি উল্লেখ করেছে।
ট্যানাইস্ট অব্যাহত রেখেছেন: “বিবৃতিটি যেমন স্পষ্ট করে দিয়েছে, এটি একটি কাঠামো চুক্তি যা ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও বিস্তৃত এবং আনুষ্ঠানিক চুক্তির আলোচনার জন্য আমাদের প্রথম পদক্ষেপ দেয়। আমাদের উদ্দেশ্য এখন আইরিশ রফতানিকারীদের আগ্রহের ক্ষেত্রে অন্যান্য খোদাই করা কী করা যেতে পারে তা দেখার জন্য।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “যদিও এই চুক্তিটি নিশ্চিতভাবে নিশ্চিত করে আমরা উচ্চতর শুল্কের প্রভাব এবং এই বছর ইতিমধ্যে অনেক আইরিশ রফতানিকারী যে বিদ্যমান সমস্যাগুলি ইতিমধ্যে মুখোমুখি হয়েছে সে সম্পর্কেও আমরা তীব্র সচেতন। সে ক্ষেত্রে, আমাদের কী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং আমাদের দেশকে যতটা সম্ভব প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রতিযোগিতামূলক হিসাবে, যতটা সম্ভব প্রতিযোগিতামূলক হিসাবে কাজ করতে এবং চালিয়ে যেতে হবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
“আমাদের অবশ্যই আইরিশ ব্যবসায়ের জন্য বাজারগুলিকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য অন্যান্য সুযোগগুলিও সন্ধান করতে হবে। যদিও আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ব্যবসা চালিয়ে যেতে চাই এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায় বাড়তে চাই। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা নতুন বাজারগুলি সনাক্ত করার জন্য প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ।
“সোমবার, আমরা আয়ারল্যান্ডের নতুন মার্কেট ডাইভার্সিফিকেশন অ্যাকশন প্ল্যান প্রকাশ করব।”
ইইউ-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্কিত যৌথ বিবৃতি এখন জারি করেছে।
এটি আরও কিছু স্পষ্টতা সরবরাহ করে। আমরা যতটা সম্ভব ক্ষেত্রে শূন্যের জন্য শূন্যের জন্য সর্বাধিক সুযোগগুলি সর্বাধিক করার চেষ্টা চালিয়ে যাব। সামনে আরও অনেক কাজ করার জন্য।
বৃহস্পতিবার যৌথ বিবৃতিতে তাওইসেকও স্বাগত জানিয়েছেন।
তিনি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “এটি ইইউ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তিটি বাস্তবে কী বোঝায় তার আরও স্পষ্টতা এবং নিশ্চিততা নিয়ে আসে।”
“এটি বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি বা রফতানি করে এমন উদ্যোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
“আয়ারল্যান্ডের ফার্মাসিউটিক্যাল এবং সেমিকন্ডাক্টর সেক্টরের স্কেল দেওয়া, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে যৌথ বিবৃতিটি নিশ্চিত করে যে 15% একটি সিলিং যা সমস্ত পরিস্থিতিতে এই ক্ষেত্রগুলিতে ইইউ রফতানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভাগ 232 তদন্ত শেষ হয়।
“যদিও আমি সমস্ত পরিষ্কার করে দিয়েছি যে আমি শুল্ক সমর্থন করি না, এটি ইইউর পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ জয়।
“আয়ারল্যান্ডে এয়ারলাইন সেক্টরের তাত্পর্য দেওয়া, বিমান এবং বিমানের অংশগুলির জন্য একটি নির্দিষ্ট খোদাই করাও স্বাগত।
“এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে মেড-টেক পণ্য এবং প্রফুল্লতার জন্য সম্ভাব্য খোদাই করা সহ আরও কাজ করা বাকি রয়েছে I
“যেমন আমি ধারাবাহিকভাবে বলেছি, শুল্কগুলি খারাপ, ব্যবসায়ের পক্ষে খারাপ এবং গ্রাহকদের পক্ষে খারাপ। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পণ্যগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন আরোপিত শুল্কগুলি ইইউ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই অনেক ব্যবসায় এবং গ্রাহকদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
“তবে যৌথ বিবৃতি প্রকাশের ফলে একটি ডিগ্রি নিশ্চিততা এবং ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা ব্যবসা এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ।”
তিনি উপসংহারে পৌঁছেছিলেন: “সরকার ইউরোপীয় কমিশন, আমাদের সহকর্মী ইইউ সদস্য দেশগুলির সাথে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌথ বিবৃতি গড়ে তুলতে এবং বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দুটি বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে একটি উচ্চাভিলাষী বাণিজ্য ও বিনিয়োগের এজেন্ডা অনুসরণ করবে।”