ইইউ লোডার এয়ারলাইনস এআইসিএম -এ ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করে না – এল ফিনান্সিয়েরো

ইউএস কারগুয়ারাস এয়ারলাইনস ফিলিপ এঞ্জেলস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (এআইএফএ) এ তাদের অভিযান নিয়ে সন্তুষ্ট, বলেছেন, আইসিডোরো যাজক বলেছেন প্যারাসটালের পরিচালক, তাই তারা মেক্সিকো সিটির (এআইসিএম) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফিরে আসার কথা বিবেচনা করা হয় না।
“আমার সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস রয়েছে, এয়ারলাইনস নিজেরাই যা বলেছে তা দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যারা বিশেষত অবকাঠামো এবং সময়সূচির বিধিনিষেধের কারণে এআইসিএম -এ পরিচালনার জন্য ফিরে আসার পরিকল্পনা করছেন না,” Par 67 তম এএসপিএ জেনারেল অ্যাসেমব্লির কাঠামোর মধ্যে মিডিয়াতে একটি সাক্ষাত্কারে যাজক বলেছিলেন।
এটা কি ভাল চোখ দিয়ে আইফা দেখতে পাচ্ছে? এই ট্রাম্প বলেছেন
কয়েক সপ্তাহ আগে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এআইসিএম -এ লোড ফ্লাইট স্থগিত করার বিষয়ে এবং এআইএফএর বিমানীয় সামগ্রীর লজিস্টিক হাব হিসাবে এআইএফএর অনুমোদনের বিষয়ে তার দাবি পুনরুদ্ধার করেছিল।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার অনুমান করে যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডর দ্বারা জারি করা এই ব্যবস্থাটি বিমানীয় বিষয়গুলির বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ভঙ্গ করে এবং মার্কিন কার্গো এয়ারলাইন্সের ক্ষতি করে।
তবে এআইএফএর পরিচালক আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আমেরিকান ইউনিয়ন পতাকা সহ সমস্ত লোডিং সংস্থাগুলি অপারেশনগুলির স্থানান্তর তাদের যে সুবিধাগুলি নিয়ে এসেছে তা জানিয়েছে, যা লোড আন্দোলনে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে
যাজক আরও যোগ করেছেন, “এআইএফএ অবকাঠামোর সুরক্ষার সন্তুষ্টি ছাড়াও প্রতিটি এয়ারলাইনস বিশেষত প্রকাশ করেছে, যা তাদের বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যক্রমকে উন্মোচিত করেছে,” যাজক যোগ করেছেন।
এআইএফএ -তে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 17 টি কার্গো সংস্থাগুলি পরিচালনা করে: নিয়মিত অপারেশন সহ 3 এয়ারলাইনস এবং চার্টার ফ্লাইট সহ 14, সমস্ত সন্তুষ্ট, যেমন যাজক বলেছেন।
এটা মনে রাখা উচিত এআইসিএম -এ লোড অপারেশনগুলি কেবল ভোরেই করা যেতে পারেএআইএফএ -তে থাকাকালীন সময়সূচির প্রাপ্যতা এবং বিমান এবং পণ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি বিশেষ ইনস্টলেশন রয়েছে।
আপাতত, এটি অবকাঠামো, যোগাযোগ ও পরিবহন মন্ত্রক (এসআইসিটি) যা ট্রাম্প সরকারের দাবী সমাধানের জন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করছে।