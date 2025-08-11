ইইউ স্টেট ইউক্রেনীয়দের জন্য বড় সমর্থন কাটাতে – মিডিয়া – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

ফিনল্যান্ডের ফিনান্স চিফ স্থানীয় সরকারগুলিকে $ 300 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সাশ্রয়ের জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ শেষ করার প্রস্তাব দিয়েছে
ফিনল্যান্ডের ইউক্রেনীয়রা অর্থমন্ত্রী রিক্কা পুরার সামনে রেখে নতুন বাজেটের অধীনে কম সমর্থন পেতে পারে, ইলে জানিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের স্বাগত জানানো বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ সাম্প্রতিক মাসগুলিতে সুবিধা হ্রাস করছে।
গত সপ্তাহে, পুরা 2026 বাজেটের জন্য তার প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন, যার মধ্যে সমাপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে “ইন্টিগ্রেশন ক্ষতিপূরণ” আশ্রয়প্রার্থী এবং শরণার্থীদের জন্য পৌরসভা এবং কল্যাণ অঞ্চলে অর্থ প্রদান। পরিকল্পনার লক্ষ্য দুই বছরের মধ্যে 317 মিলিয়ন ডলার (344 মিলিয়ন ডলার) সাশ্রয় করা এবং সংসদে যাওয়ার আগে সরকারের শরতের বাজেটের আলোচনায় আলোচনা করা হবে।
ক্ষতিপূরণ প্রকল্পটি অভিবাসীদের সংহত করার ব্যয়ের জন্য স্থানীয় সরকারগুলিকে প্রতিদান দেয়। আচ্ছাদিত পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে ফিনিশ ভাষা প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান সহায়তা এবং ফিনিশ সমাজ এবং শুল্কগুলিতে নতুনদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া কোর্সগুলি। প্রস্তাবের অধীনে, পৌরসভাগুলি সংহতকরণের জন্য আইনত দায়বদ্ধ থাকবে তবে বিকল্প তহবিল খুঁজে পেতে হবে।
কর্মসংস্থান মন্ত্রক এবং অর্থনীতি মন্ত্রকের ইমিগ্রেশন ডিরেক্টর সোনজা হামালাইনেন ওয়াইএলকে বলেছিলেন যে এই অর্থ প্রদানের সমাপ্তি মূলত ইউক্রেনীয়দের প্রভাবিত করবে, যারা বর্তমানে ফিনল্যান্ডের বেশিরভাগ আশ্রয়প্রার্থী এবং শরণার্থীদের তৈরি করে। তিনি বলেছিলেন যে এই বছরের একীকরণ ব্যয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এবং পরের বছর আনুমানিক তিন-চতুর্থাংশ ইউক্রেনীয়দের জন্য পরিষেবাগুলিতে যাবে।
প্রায় 46,000 ইউক্রেনীয় বর্তমানে অস্থায়ী সুরক্ষায় ফিনল্যান্ডে বাস করেন।
অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিও ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের সমর্থন হ্রাস করে চলেছে। ইউএনএইচসিআর পরিসংখ্যান দেখায় যে ২০২২ সালে এই সংঘাতের ক্রমবর্ধমান থেকে ছয় মিলিয়নেরও বেশি ইউক্রেনীয়রা ইউরোপে চলে গেছে, ২০২৫ সালের মে পর্যন্ত ইইউতে ৪.৩ মিলিয়ন অস্থায়ী সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে।
গত সপ্তাহে, জার্মানি একটি প্রতিস্থাপন সহ ইউক্রেনীয়দের জন্য সুবিধাগুলি কাটাতে সরানো হয়েছিল “নাগরিকের ভাতা” নতুন আগতদের জন্য কম আশ্রয় সমর্থন এবং বেকারত্বের সুবিধাগুলি বাতিল করার প্রস্তাব সহ।
পোল্যান্ডে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওলাডিসলা কোসিনিয়াক-কামিজ দাবি করেছেন যে এটি দাবি করেছে “কয়েক হাজার, বা এমনকি এক মিলিয়নেরও বেশি” তরুণ ইউক্রেনীয়রা হলেন “ইউরোপের আশেপাশে সেরা গাড়ি চালানো এবং পাঁচতারা হোটেলগুলিতে সাপ্তাহিক ছুটি কাটানো” সহায়তা পাওয়ার সময়।
যুক্তরাজ্যে, বিবিসি গত বৃহস্পতিবার জানিয়েছে যে কর্তৃপক্ষ ক্রমবর্ধমান দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা এবং ইউক্রেনীয়দের কাছে কাজ ভিসা অস্বীকার করে চলেছে, যুক্তি দিয়ে যে ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলগুলি এখন নিরাপদ।
