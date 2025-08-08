ইইডিসির কর্মীরা প্রতিহিংসার প্রতিপত্তি, আনামব্রায় সদস্যদের বেআইনী গ্রেপ্তার করে

বৃহস্পতিবার ইনুগু বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা (ইইডিসি) ফার্স্ট পাওয়ারের অধীনে একজন সাব কন্ট্রাক্টর কর্মীরা বৃহস্পতিবার প্রতিবাদ করেছিলেন আউকাআনামব্রা রাজ্যের রাজধানী, অভিযোগের ব্যবস্থাপনা হয়রানি, ভয় দেখানো, দুর্বল পারিশ্রমিক এবং বেআইনী গ্রেপ্তার।
নাইজেরিয়ান ট্রিবিউন একত্রিত হয়েছিল যে তিনজনের মা সহ চারজন কর্মী সদস্যকে রাজ্যের নাইজেরিয়া পুলিশ বাহিনীর অ্যান্টি-রবিবারি ইউনিটের সহযোগিতায় ইইডিসি ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ বিদ্যুৎ কর্মচারী (এনইইউই) এর নেতৃত্বে এই প্রতিবাদটি 31 জুলাই, 2025 সাল থেকে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের অব্যাহত আটকের অনুসরণ করেছে– একটি উন্নয়ন ইউনিয়ন কোম্পানির পরিষেবার শর্তাদি এবং বিদ্যমান শ্রম চুক্তির লঙ্ঘন হিসাবে বর্ণনা করেছে।
প্রতিবাদকারী শ্রমিকরা মূল প্রবেশদ্বারটি বন্ধ করে দিয়েছে আউকা অফিস, অপারেশনগুলিকে ব্যাহত করা এবং প্রাঙ্গনে অ্যাক্সেস রোধ করা।
আরও পড়ুন: এফজি মজুরি পুরষ্কার বকেয়া দ্বিতীয় ট্র্যাঞ্চ দেয়
একটি পৃথক বিবৃতিতে, নিউই দক্ষিণ-পূর্ব জুড়ে ইইডিসির অধীনে বিদ্যুৎ শ্রমিকদের জন্য “অবনতিশীল এবং নিপীড়ক কাজের পরিবেশ” হিসাবে বর্ণনা করেছেন এমনটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
ইউনিয়নটি প্রকাশ করেছে যে ৮০% এরও বেশি শ্রমিক মাসিক ₦, 000০,০০০ এরও কম আয় করে, অনেকের মধ্যে এখনও অনেকের ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক সংকট থাকা সত্ত্বেও ২০১৪ সাল থেকে বেতন কাঠামোর উপর অনেকগুলি এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে।
ইউনিয়ন জানিয়েছে, “বাড়িঘর, ব্যবসায় এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও, এই শ্রমিকরা নাইজেরিয়ার সবচেয়ে খারাপ বেতনের মধ্যে রয়েছেন।” “এটি অন্যায় এবং অস্থিতিশীল। আমরা জরুরি হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছি।”
এনইইউই ইইডিসি ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক কর্মীদের গ্রেপ্তার করার জন্য রাজ্য সুরক্ষা সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সম্পর্কেও বিপদাশঙ্কা উত্থাপন করেছিল, প্রায়শই কোম্পানির অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রক্রিয়াগুলি বাইপাস করে।
ইউনিয়ন 31 জুলাই গ্রেপ্তারকে অপব্যবহার এবং ভয় দেখানোর ক্রমবর্ধমান প্যাটার্নের অংশ হিসাবে উল্লেখ করেছে, উল্লেখ করে যে তিনজনের মা সহ আটককৃত কর্মীদের ন্যায্য পদ্ধতি এবং আইনী পরামর্শে অ্যাক্সেস অস্বীকার করা হয়েছিল।
বৃহস্পতিবার প্রতিবাদও ২০২৪ সালের আগস্টে অনুরূপ শ্রম সঙ্কটের স্মৃতি পুনরুদ্ধার করেছিল, যখন নিউই চার দিনের শিল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যা গ্রেপ্তার হওয়া কর্মীদের মুক্তি এবং ইইডিসি ম্যানেজমেন্টের শ্রম মানকে সমর্থন করার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি প্রকাশ করেছিল।
ইউনিয়নের মতে, সেই চুক্তিগুলি তখন থেকেই লঙ্ঘন করা হয়েছে, সর্বশেষ অস্থিরতা ট্রিগার করে।
নিউই জানিয়েছেন যে এটি ইইডিসি ম্যানেজমেন্ট, পুলিশ কমিশনার এবং রাজ্য পরিষেবা বিভাগের বিভাগের পরিচালক (ডিএসএস) ডিরেক্টরকে বিক্ষোভ বাড়ানোর অভিপ্রায় সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করেছে যদি আটক শ্রমিকদের মুক্তি না দেওয়া হয় এবং উত্থাপিত পদ্ধতিগত উদ্বেগগুলি সমাধান করা হয় না।
ইউনিয়ন বলেছে, “আমাদের সদস্যরা নির্বিচারে গ্রেপ্তারের অবিচ্ছিন্ন হুমকির মধ্যে কাজ চালিয়ে যেতে পারে না।” “আমরা শান্তিপূর্ণ ও আইনী উপায়ে ন্যায়বিচার চালিয়ে যাব।”
এই প্রতিবেদন দায়ের করার সময় হিসাবে, মন্তব্য করার জন্য ইইডিসি পরিচালনার কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।
নাইজেরিয়ান ট্রিবিউন