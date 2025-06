ইউএনসি জিএম বিল বেলিক-জর্ডন হডসনকে ‘গোলমাল’ সম্বোধন করেছেন

উত্তর ক্যারোলিনা ফুটবলের জেনারেল ম্যানেজার মাইকেল লোম্বার্ডি বিল বেলিক এবং জর্ডন হাডসনের মধ্যে সম্পর্ক এবং এটি ফুটবল প্রোগ্রামকে প্রভাবিত করছে কিনা সে সম্পর্কে চলমান জল্পনা কল্পনা করেছিলেন।

শনিবার ইএসপিএন রেডিওর “মার্টি অ্যান্ড ম্যাকজি” -তে উপস্থিত হয়ে লোম্বার্ডি বেলিকের সাথে “গোলমাল” হিসাবে হডসনের জড়িত থাকার বিষয়ে জল্পনা -কল্পনা অনেকটা বরখাস্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে প্রোগ্রামটি আগুনে জ্বালানী যুক্ত করতে চায় না।

“আমি বলতে চাইছি, এর অনেক কিছুই কেবল আওয়াজ,” লম্বার্ডি বলেছিলেন, প্রো ফুটবল টকের মাইক ফ্লোরিওর মাধ্যমে। “এবং আমাদের এমন কোনও কিছু দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার জন্য যার কোনও ভারবহন নেই, এর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই, এটি একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, লোকেরা কী বলছে বা তারা কী লিখছে সে সম্পর্কে এটি একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

“আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে বিঘ্নজনক হওয়ার চেষ্টা করা লোকদের দিক থেকে এই শব্দটি এসেছে We আমরা এটির অনুমতি দিচ্ছি না We আমরা এটি স্বীকৃতি দেব না। আমরা এগিয়ে যাব। এবং দেখুন, এর মুখোমুখি হোন, প্রুফটি পুডিংয়ের মধ্যে রয়েছে We আমাদের একটি দুর্দান্ত রিক্রুটিং ক্লাস ছিল।