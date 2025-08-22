You are Here
ইউএন গাজায় দুর্ভিক্ষের ঘোষণা দেয়, প্রথম কখনও মধ্য প্রাচ্যে
ইউএন গাজায় দুর্ভিক্ষের ঘোষণা দেয়, প্রথম কখনও মধ্য প্রাচ্যে

শুক্রবার জাতিসংঘের (ইউএন)) আনুষ্ঠানিকভাবে গাজায় দুর্ভিক্ষের ঘোষণা দিয়েছিল, মধ্য প্রাচ্যে প্রথমবারের মতো এই জাতীয় ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে ৫০০,০০০ মানুষ “বিপর্যয়কর” ক্ষুধার মুখোমুখি হচ্ছে।

জাতিসংঘের জরুরি ত্রাণ সমন্বয়কারী টম ফ্লেচার বলেছেন, “এটি একটি দুর্ভিক্ষ: গাজা দুর্ভিক্ষ,” তিনি ইস্রায়েলকে দোষারোপ করেছিলেন, এটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ফিলিস্তিনি অঞ্চলকে সহায়তা প্রদানের “নিয়মতান্ত্রিক বাধা” বলে অভিযুক্ত করে।

ইস্রায়েল অবশ্য এই মূল্যায়ন প্রত্যাখ্যান করেছে, তার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়টি উল্লেখ করে যে গাজা সিটির আশেপাশে দুর্ভিক্ষের উপস্থিতি রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে যে “স্বার্থযুক্ত স্বার্থের সংস্থাগুলির মাধ্যমে হামাস মিথ্যা ভিত্তিক” ভিত্তিক ছিল “। “গাজায় কোনও দুর্ভিক্ষ নেই,” এটি জোর দিয়েছিল।

খাদ্য সংকটগুলির প্রাথমিক সতর্কতা প্রদানের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক বাধ্যতামূলক মনিটরের একটি জোট ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন ইনিশিয়েটিভ (আইপিসি) দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়েছিল।

আইপিসি দুর্ভিক্ষকে সংঘটিত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে যখন 20 শতাংশ পরিবার চরম খাদ্য ঘাটতির মুখোমুখি হয়, পাঁচ বছরের কম বয়সী 30 শতাংশ শিশু তীব্র অপুষ্টি ভোগ করে এবং প্রতি 10,000 জনের মধ্যে কমপক্ষে দু’জন অনাহারে বা সম্পর্কিত রোগ থেকে প্রতিদিন মারা যায়।

রোম-ভিত্তিক আইপিসির মতে, “15 আগস্ট 2025 হিসাবে, দুর্ভিক্ষ (আইপিসি ফেজ 5)-যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ সহ-গাজা গভর্নরাতে নিশ্চিত করা হয়েছে”, গাজা শহর এবং এর আশেপাশের অঞ্চলটি covers েকে রাখে। জাতিসংঘের অনুমান যে বর্তমানে প্রায় এক মিলিয়ন মানুষ গভর্নরে বাস করেন।

আইপিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “২২ মাস নিরলস সংঘাতের পরে, গাজা স্ট্রিপের অর্ধ মিলিয়নেরও বেশি লোক অনাহার, দরিদ্রতা এবং মৃত্যুর দ্বারা চিহ্নিত বিপর্যয়কর অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে,” আইপিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

এটি অনুমান করেছিল যে দুর্ভিক্ষটি সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে দির এল-বালাহ এবং খান ইউনিসের গভর্নরেটে ছড়িয়ে পড়বে, গাজার মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি বা প্রায় 641,000 লোককে প্রভাবিত করবে।

আইপিসি উল্লেখ করেছে যে এটি “মধ্য প্রাচ্যের অঞ্চলে প্রথমবারের মতো দুর্ভিক্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে”। 2018 সালে ইয়েমেনে একটি দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল তবে ব্যাপক ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও সরকারীভাবে কখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয়েছে যে গাজার সংকটটি “সম্পূর্ণরূপে মানবসৃষ্ট” ছিল, জুলাই মাসে দ্বন্দ্বের তীব্র বর্ধন দ্বারা পরিচালিত, মার্চ থেকে গণ বাস্তুচ্যুতি এবং খাদ্যে অ্যাক্সেসকে সীমাবদ্ধ করে।

মার্চ মাসে, ইস্রায়েল মে মাসের শেষের দিকে খুব সীমিত পরিমাণে অনুমতি দেওয়ার আগে গাজায় প্রবেশ করা থেকে সহায়তা সরবরাহকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছিল, যার ফলে খাদ্য, ওষুধ এবং জ্বালানীর মারাত্মক ঘাটতি ঘটে।

জেনেভাতে বক্তব্য রেখে ফ্লেচার বলেছিলেন যে দুর্ভিক্ষের উচিত আমাদের সকলকে “হান্ট” করা উচিত। “এটি একটি দুর্ভিক্ষ যা আমাদের যদি অনুমতি দেওয়া হত তবে আমরা প্রতিরোধ করতে পারতাম। তবুও ইস্রায়েলের দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক বাধার কারণে খাদ্য সীমান্তে স্ট্যাক আপ।”

জাতিসংঘের অধিকার চিফ ভোলকার তুর্ক সতর্ক করেছিলেন যে “যুদ্ধের পদ্ধতি হিসাবে অনাহারে ব্যবহার করা একটি যুদ্ধ অপরাধ”। সেক্রেটারি-জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি, হামাসের দ্বারা গৃহীত জিম্মিদের মুক্তি এবং অনিয়ন্ত্রিত মানবিক অ্যাক্সেসের জন্য তাঁর আহ্বানকে পুনর্নবীকরণ করেছিলেন। “আমরা এই পরিস্থিতিটিকে দায়মুক্তি দিয়ে চালিয়ে যেতে দিতে পারি না,” তিনি বলেছিলেন।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস দুর্ভিক্ষের ঘোষণাকে “ধ্বংসাত্মক এবং সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত” হিসাবে বর্ণনা করেছে। একটি বিবৃতিতে এটি মনে করিয়ে দিয়েছিল যে “আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অধীনে ইস্রায়েলকে দখলদার শক্তি হিসাবে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে গাজায় বেসামরিক জনগণের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ হয়েছে।”

