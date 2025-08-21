ইউএন চিফ তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি আহ্বান জানিয়ে গাজা সিটি টেকওভার থেকে হতাহতের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে

ইস্রায়েল গাজা সিটির দখলের প্রথম পদক্ষেপ চালু করার পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনার ঘোষণার ঘোষণা দেওয়ার পরে গাজায় তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার ডেকে আনা হয়েছে জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস বৃহস্পতিবার ডেকেছিলেন।
“গাজা শহরের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভিযান অনিবার্যভাবে কারণ হতে পারে এমন মৃত্যু ও ধ্বংস এড়াতে গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি পৌঁছানো জরুরী”, “জাপানে তিনি আফ্রিকান উন্নয়ন সম্পর্কিত টোকিও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিচ্ছিলেন।
গুতেরেস হামাসের অধীনে থাকা ৫০ জিম্মিদের নিঃশর্ত মুক্তির আহ্বান জানিয়েছিলেন, যাদের বেশিরভাগই মারা গেছেন।
ইস্রায়েল, যা কয়েক হাজার হাজার সেনা সংরক্ষণবাদী বলে অভিহিত করেছে, গাজার বৃহত্তম নগর কেন্দ্রটি দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে, যদিও আরও অনেক ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুতিতে বাধ্য করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং শীর্ষস্থানীয় সুরক্ষা কর্মকর্তাদের উদ্বেগ সত্ত্বেও এটি জিম্মিদের বিপন্ন করতে পারে।
ইস্রায়েলের বর্তমানে গাজা স্ট্রিপের প্রায় 75 শতাংশ রয়েছে।
গুতেরেস ইস্রায়েলকে পশ্চিম তীরে “অবৈধ” বন্দোবস্ত নির্মাণের সিদ্ধান্তের বিপরীত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইস্রায়েল জেরুজালেমের পূর্বে সংবেদনশীল E1 অঞ্চলে বন্দোবস্ত আবাসন ইউনিটগুলি নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ভবিষ্যত তৈরির ব্যর্থতার লক্ষ্য নিয়ে।
বুধবার, হামাস দাবি করেছেন যে গাজা সিটি জয়ের পরিকল্পনাটি প্রায় দুই বছরের সংঘাতের ক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি রিলিজ চুক্তি দালাল করার প্রচেষ্টার জন্য ইস্রায়েলের “নির্লজ্জ অবহেলা” দেখিয়েছে।
সন্ত্রাস গোষ্ঠী সম্প্রতি বলেছে যে তারা 60০ দিনের যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি-বন্দীদের বিনিময়ের জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ইস্রায়েল অফারটি ওজন করছে।
ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন বলেছিলেন যে গাজায় পরিকল্পিত আক্রমণাত্মক আক্রমণ “কেবল উভয় মানুষের জন্যই বিপর্যয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে” এবং পরিবর্তে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, জিম্মি রিলিজ চুক্তি, হামাসের নিরস্ত্রীকরণ এবং স্ট্রিপের জন্য একটি “আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা মিশন” আহ্বান জানিয়েছিল।
এক্স বুধবারের একটি পোস্টে ম্যাক্রন বলেছিলেন যে তিনি জর্ডানের রাজা আবদুল্লাহ দ্বিতীয় এবং মিশরীয় রাষ্ট্রপতি আবদেল-ফাত্তাহ এল-সিসি এবং এই তিন নেতার সাথে গাজা শহর বিজয়ের কারণে ইস্রায়েলি পদক্ষেপকে প্রসারিত করার এই দৃ iction ় বিশ্বাসের কথা বলেছেন, “স্থায়ী যুদ্ধের একটি চক্রে পুরো অঞ্চলকে ঝুঁকির সাথে ডুবে যাওয়ার কারণে তিনি এই দোষী সাব্যস্ত করেছেন।”
একটি রোডম্যাপের রূপরেখা দিয়ে ম্যাক্রন বলেছিলেন যে একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য পথের মধ্যে হামাস নিরস্ত্রীকরণ, গাজায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা জোরদার করা এবং “বৃহত্তর” মানবিক সহায়তা প্রদান করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি আরও যোগ করেছেন যে ফ্রান্স, মিশর, জর্দান এবং “আমাদের সমস্ত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের” পাশাপাশি গাজায় একটি “আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা মিশন” মোতায়েন করা এবং একটি রাজনৈতিক সমাধানের অগ্রযাত্রাকে সমর্থন করে যা “ইস্রায়েলি এবং ফিলিস্তিনি উভয়ের আকাঙ্ক্ষা” পূরণ করে।
আমি সবেমাত্র জর্ডানের দ্বিতীয় মহিমান্বিত রাজা আবদুল্লাহ এবং মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসির সাথে কথা বলেছি।
আমরা একই দৃ iction ় বিশ্বাস ভাগ করে নিই:
ইস্রায়েল যে গাজায় যে সামরিক আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছে তা কেবল পুরো অঞ্চলকে ডুবে যাওয়া লোকদের জন্য দুর্যোগের কারণ হতে পারে …
– এমমানুয়েল ম্যাক্রন (@এমম্যানুয়েলম্যাক্রন) আগস্ট 20, 2025
এই মাসের শুরুর দিকে, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তার দৃ iction ় বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে ইস্রায়েল যুদ্ধের পরে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে গাজার নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করতে পারে না।
প্যারিস এবং জেরুজালেমের মধ্যে এবং তাদের দুই নেতার মধ্যে তীব্র উত্তেজনার মধ্যে এই মন্তব্য এসেছিল। মঙ্গলবার, নেতানিয়াহু ম্যাক্রনকে সেপ্টেম্বরে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ফ্রান্সের পরিকল্পনার ঘোষণা দিয়ে ম্যাক্রনকে বিরোধীতা বাড়ানোর অভিযোগ করেছিলেন, এমন একটি ঘোষণা যা আরও বেশ কয়েকটি দেশ বলেছিল যে তারা একই কাজ করবে।
ফরাসী প্রিমিয়ারকে একটি চিঠিতে নেতানিয়াহু অভিযোগ করেছিলেন যে এই পদক্ষেপটি “হামাস সন্ত্রাসকে পুরষ্কার দেয়, হামাসের জিম্মিদের মুক্ত করতে অস্বীকার করা, যারা ফরাসী ইহুদিদের বিপদজনক তাদেরকে উত্সাহিত করে এবং ইহুদি-হাট্রেডকে এখন আপনার রাস্তায় লাঞ্ছিত করে উত্সাহিত করে।”
জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুধবার বলেছিলেন যে গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইস্রায়েলের নীতিগুলি “গণহত্যা ও অনাহার” সৃষ্টি করেছিল এবং এর বিস্তৃত পদক্ষেপগুলি মধ্য প্রাচ্যে শান্তির জন্য “সমস্ত সম্ভাবনা হত্যা” করছে।
মস্কোর এক সভায় রাশিয়ার সমকক্ষ সের্গেই ল্যাভরভকে সম্বোধন করে জর্দানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আইম্যান সাফাদি বলেছিলেন যে তিনি “গাজার উপর আগ্রাসন শেষ করার প্রচেষ্টা, এবং গণহত্যা ও অনাহার যে এটি তৈরি করছে তা নিয়ে আলোচনা করার আশা করছেন।”
তিনি আরও যোগ করেন যে “অবৈধ পদক্ষেপগুলি যা দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানকে ক্ষুন্ন করে এবং এই অঞ্চলে শান্তির জন্য সমস্ত সম্ভাবনা হত্যা করে চলেছে,” তিনি যোগ করেছেন।
জার্মান সরকার একইভাবে বলেছিল যে এটি গাজা অভিযানের “ক্রমবর্ধমানকে প্রত্যাখ্যান করেছে”, সরকারী মুখপাত্র স্টিফেন মায়ার সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে “এই পদক্ষেপগুলি কীভাবে সমস্ত জিম্মিদের মুক্ত করতে বা যুদ্ধবিরতিদের দিকে পরিচালিত করবে তা বোঝা ক্রমশ কঠিন।”
ইস্রায়েল আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের ব্লিটজকে তার চিত্রটি উপার্জনের পরিকল্পনা করেছে
বিশ্বব্যাপী নিন্দার মধ্যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রক বৃহস্পতিবার বছরের শেষের আগে শত শত বিদেশী প্রতিনিধি দলকে হোস্ট করার জন্য একটি “অভূতপূর্ব” উদ্যোগ ঘোষণা করেছে, “আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ইস্রায়েলের আখ্যান ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করার জন্য।”
মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, “বিশ্বব্যাপী ইস্রায়েল বিরোধী আখ্যানের বিরুদ্ধে উপলব্ধি যুদ্ধের অংশ হিসাবে,” ডিসেম্বরের শেষের দিকে, প্রায় ৪০০ এরও বেশি অংশগ্রহণকারী সহ প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি ইস্রায়েলে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এবং বৈশ্বিক শ্রোতাদের মধ্যে ইস্রায়েলি আখ্যান ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করবে। “
তুলনার জন্য, মন্ত্রণালয় বলেছে যে এটি আগের বছরগুলিতে বার্ষিক গড়ে 25 টি প্রতিনিধি এনেছে।
এই পরিকল্পনাটি গত বছরের শেষের দিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিওন সা’র দ্বারা ঘোষিত জন কূটনীতি প্রচেষ্টার জন্য বিস্তৃত এনআইএস 545 মিলিয়ন (163 মিলিয়ন ডলার) বাজেটের অংশ প্রায় এনআইএস 135 মিলিয়ন (প্রায় 40 মিলিয়ন ডলার) এর বাজেট বরাদ্দ করেছে। যদিও কোনও বিস্তৃত ব্যয়ের পরিকল্পনা জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি, কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন যে বাজেটটি পরে কমিয়ে এনআইএস 543 মিলিয়ন হয়ে গেছে এবং কেবল এপ্রিল মাসে মুক্তি পেয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মসূচির রোলআউটকে বিলম্ব করে। তারা জোর দিয়েছিলেন যে এই প্রচেষ্টার একটি বড় অংশ ইস্রায়েলে প্রতিনিধিদের আনার দিকে এগিয়ে যাবে যাতে সরকারী কূটনৈতিক চ্যানেলগুলি বাইপাস করার জন্য এবং বিদেশী পাবলিককে সরাসরি সরাসরি মিডিয়া এক্সপোজারের মাধ্যমে পৌঁছানোর দিকে এগিয়ে যায়।
বিবৃতি অনুসারে, প্রতিনিধিদের সরকারী কর্মকর্তা, বিধায়ক, সাংবাদিক, প্রভাবশালী, শিক্ষাবিদ এবং আইনী, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া জগতের পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের পটভূমি এবং প্রভাবের চারপাশে ডিজাইন করা “একটি দর্জি তৈরি” ভ্রমণপথ গ্রহণ করবে। হামাসের October ই অক্টোবর আক্রমণ ও গণহত্যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ দক্ষিণাঞ্চলীয় সম্প্রদায়ের ভ্রমণ, বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের সাথে বৈঠক এবং আক্রমণ থেকে ফুটেজের স্ক্রিনিংয়ের পাশাপাশি জেরুজালেম, উত্তর জেরুজালেম, এবং সিনিয়র ইস্রায়েলি কর্মকর্তাদের সাথে সিট-ডাউনস অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ক্রিয়াকলাপগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
মন্ত্রণালয়টি বেশ কয়েকটি আসন্ন প্রতিনিধিদের তালিকাভুক্ত করেছে, মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 250 জন রাজ্য বিধায়কদের একটি বৃহত দল, চারটি মার্কিন অঞ্চল জুড়ে এক হাজার যাজক এবং ধর্মীয় নেতাদের প্রতিনিধি এবং সমস্ত 16 জার্মান ফেডারেল রাজ্যের 160 জন প্রতিনিধি সহ। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার সাংবাদিকরা এখন “প্রায় সাপ্তাহিক” পৌঁছেছে, মন্ত্রণালয় যোগ করেছে।
হামাসের October ই অক্টোবর হামলায় যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যেখানে ইস্রায়েলে প্রায় ১,২০০ জন নিহত হয়েছিল এবং ২৫১ জনকে এই স্ট্রিপে জিম্মি করা হয়েছিল।
হামাস-পরিচালিত গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে যে এই স্ট্রিপের 62,000 এরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে বা এখনও পর্যন্ত লড়াইয়ে মৃত বলে মনে করা হচ্ছে, যদিও টোল যাচাই করা যায় না এবং বেসামরিক এবং যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না। ইস্রায়েল বলেছে যে তারা আগস্টের মতো যুদ্ধে ২২,০০০ এরও বেশি যোদ্ধা এবং ইস্রায়েলের অভ্যন্তরে আরও ১,6০০ সন্ত্রাসীকে October ই অক্টোবর হামলার সময় এবং তারপরেই হত্যা করেছিল।
ইস্রায়েল বলেছে যে তারা বেসামরিক প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস করতে এবং চাপকে হ্রাস করতে চায় যে হামাস গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানব ield াল হিসাবে ব্যবহার করে, বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদ সহ বেসামরিক অঞ্চল থেকে লড়াই করে।
গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে গ্রাউন্ড আক্রমণাত্মক এবং স্ট্রিপের সীমান্তে সামরিক অভিযানে ইস্রায়েলের সংখ্যা 459 এ দাঁড়িয়েছে।