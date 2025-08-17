ইউএন বলছে যে ফিলিস্তিনিদের দক্ষিণ গাজায় স্থানান্তরিত করার ইস্রায়েলের পরিকল্পনা দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলবে

ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী শনিবার ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, গাজার বাসিন্দাদের রবিবার যুদ্ধ অঞ্চল থেকে দক্ষিণে স্থানান্তরিত করার আগে রবিবার তাঁবু এবং অন্যান্য আশ্রয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে।
ইস্রায়েল বলার কয়েকদিন পরেই এই ঘটনা ঘটেছে যে, প্রায় ২.২ মিলিয়ন লোককে বাড়ি ফেলার স্ট্রিপের ভাগ্যের উপর আন্তর্জাতিক বিপদাশঙ্কা উত্থাপন করে এমন একটি পরিকল্পনায় এনক্লেভের বৃহত্তম নগর কেন্দ্র উত্তর গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ দখল করতে নতুন আক্রমণ চালানোর ইচ্ছা ছিল।
ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু গত রবিবার বলেছিলেন যে আক্রমণাত্মক শুরু করার আগে বেসামরিক জনগণকে গাজা সিটি থেকে তিনি “নিরাপদ অঞ্চল” হিসাবে বর্ণনা করেছেন বলে তাকে সরিয়ে নেওয়া হবে, যাকে তিনি হামাসের শেষ দুর্গ বলেছিলেন।
সেনাবাহিনী জানিয়েছে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কর্মীদের দ্বারা পরিদর্শন করার পরে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলি দক্ষিণ গাজায় কেরেম শালম ক্রসিংয়ের মাধ্যমে আশ্রয় সরঞ্জাম স্থানান্তরিত হবে।
মানবতাবাদী বিষয়গুলির সমন্বয় করার জন্য জাতিসংঘের অফিসের একজন মুখপাত্র ইস্রায়েলের দক্ষিণ গাজায় জনগণকে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে এটি কেবল দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলবে।
তবে জাতিসংঘের দেহ ইস্রায়েলের স্বীকৃতি স্বাগত জানিয়েছে যে আশ্রয়টি মরিয়া প্রয়োজন এবং তাঁবু এবং অন্যান্য আশ্রয় সরঞ্জামগুলি আবার গাজায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। “জাতিসংঘ এবং এর অংশীদাররা এটি খোলার সুযোগটি কাজে লাগাবে,” মুখপাত্র বলেছেন।
বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে গাজা শহরের পরিকল্পনা এগিয়ে চলে গেলে হাজার হাজার পরিবার ইতিমধ্যে ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতি সহ্য করে প্রান্তে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে।
ফিলিস্তিনি ও জাতিসংঘের কর্মকর্তারা বলেছেন যে দক্ষিণ গাজার এমন অঞ্চলগুলি সহ যেখানে ছিটমহলে কোনও স্থান নিরাপদ নয়, যেখানে ইস্রায়েল বাসিন্দাদের যেতে নির্দেশ দিচ্ছে।
গাজা শহরের জনসংখ্যার জন্য আশ্রয় সরঞ্জামের উদ্দেশ্য বর্তমানে প্রায় এক মিলিয়ন লোককে অনুমান করা হয়েছে কিনা এবং দক্ষিণ গাজায় তাদের স্থানান্তরিত করা হবে কিনা তা জানতে চাইলে সামরিক বাহিনী মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং দক্ষিণ গাজায় যে সাইটে স্থানান্তরিত হবে তা মিশরের সীমানা রাফাহের অঞ্চল হবে কিনা।
ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ শনিবার বলেছিলেন যে নতুন আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা এখনও তৈরি করা হচ্ছে।
ফিলিস্তিনি জঙ্গি দল ইসলামিক জিহাদ, হামাসের মিত্র, বলেছিলেন যে গাজা শহর দখল করার জন্য তার নৃশংস হামলার অংশ হিসাবে সামরিক বাহিনীর এই ঘোষণাটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের এক নির্মম ও সাহসী বিদ্রূপ। “
তবে ইস্রায়েলি বাহিনী ইতিমধ্যে গত এক সপ্তাহ ধরে গাজা শহরের উপকণ্ঠে কার্যক্রম বৃদ্ধি করেছে। জেইটিউন এবং শেজায়ার আশেপাশের বাসিন্দারা ভারী ইস্রায়েলি বিমান ও ট্যাঙ্কের আগুনের খবর দিয়েছে।
সেখানকার বাসিন্দারাও সারা দিন বিস্ফোরণের কথা জানিয়েছেন, যার ফলে ইস্রায়েলি ট্যাঙ্কের আশেপাশের পূর্ব অংশের বাড়ির বিরুদ্ধে গোলাগুলি শেলিংয়ের ফলস্বরূপ।
শুক্রবার ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে যে বিস্ফোরকগুলি সনাক্ত করতে, টানেলগুলি ধ্বংস করতে এবং এই অঞ্চলে জঙ্গিদের হত্যা করতে জেইটউনে একটি নতুন অভিযান শুরু হয়েছিল।
থামানো আলোচনার থামানো
ইস্রায়েলি কর্তৃপক্ষের মতে, হামাস দক্ষিণ ইস্রায়েলকে October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর আক্রমণ করেছিল এবং ২৫১ জন জিম্মি নিয়েছিল এবং গাজায় বাকি ৫০ জন জিম্মিদের মধ্যে ২০ জন এখনও জীবিত রয়েছে।
ইস্রায়েলের পরবর্তীকালে হামাসের বিরুদ্ধে সামরিক হামলা 61১,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনিদের হত্যা করেছে, গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে। এটি একটি ক্ষুধা সংকট সৃষ্টি করেছে, অভ্যন্তরীণভাবে গাজার বেশিরভাগ জনসংখ্যার বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং ছিটমহলকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলেছে।
রবিবার জিম্মি মুক্তির আহ্বান জানানো এবং যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আহ্বান জানানো বিক্ষোভগুলি রবিবার ইস্রায়েল জুড়ে প্রত্যাশিত ছিল, অনেক ব্যবসায়, পৌরসভা এবং বিশ্ববিদ্যালয় বলেছে যে তারা এই দিনের জন্য আকর্ষণীয় কর্মীদের সমর্থন করবে।
মার্কিন-সমর্থিত 60০ দিনের যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি রিলিজ সুরক্ষিত করার জন্য আলোচনা গত মাসে অচলাবস্থায় শেষ হয়েছিল এবং মধ্যস্থতাকারীরা মিশর এবং কাতার তাদের পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে।