ইউএফও 50, রেট্রো গেমিংয়ের জন্য একটি উজ্জ্বল শ্রদ্ধা নিবেদন, এখনই স্যুইচটির জন্য বাইরে রয়েছে

কখন নির্মাতার কাছ থেকে চঞ্চল উচ্চাভিলাষী কাল্পনিক গেমের সংমিশ্রণ স্পেলুঙ্কিগত বছর পিসিতে অবতরণ, একটি সুইচ পোর্ট অনিবার্য মনে হয়েছিল। এটি হওয়ার জন্য আমাদের প্রায় 12 মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল, তবে শেষ পর্যন্ত এটি এখানে।
নিন্টেন্ডোর শেষে একটি সিজল রিলে পড়ার সাথে ছায়া ছায়াছবি (অন্যথায় মূলত অন্তর্নিহিত) আজ সকালে শোকেস, ইউএফও 50 এখনই 25 ডলারে স্যুইচ (এবং সম্ভবত কোনও অদ্ভুত সামঞ্জস্যতার সমস্যাগুলি বাদ দিয়ে) এ উপলব্ধ। যারা পিসিতে এটি মিস করেছেন তাদের জন্য, আপনি একটি কনসোলের সাথে সম্পর্কিত রেট্রো-স্টাইলযুক্ত গেমগুলির একটি বুনোভাবে বৈচিত্র্যময় সেট পাচ্ছেন যা কখনও অস্তিত্ব ছিল না, সমস্তই 80 এর দশকের ইউএফও সফট নামে পরিচিত একটি মেড-আপ বিকাশকারী দ্বারা ডিজাইন করা। বিভ্রান্ত?
উচ্চ ধারণার কাল্পনিক ভিত্তিটি মূলত ছয়টি আধুনিক সময়ের ইন্ডি বিকাশকারীদের জন্য কেবল একটি ভাল অজুহাত যা গেমটির জন্য 8- এবং 16-বিট গেমগুলিকে তারা এতটা স্নেহপূর্ণভাবে মনে করে তাদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রকৃতপক্ষে দায়ী। অন্তর্ভুক্ত গেমগুলি প্ল্যাটফর্মার এবং ধাঁধা গেমস থেকে শুরু করে টার্ন-ভিত্তিক কৌশল, খাঁটি তোরণ শিরোনাম এবং বিস্ময়করভাবে সম্পূর্ণরূপে আরপিজিএস পর্যন্ত যুগের প্রতিটি ঘরানার বিস্তৃত। ইউএফও 50 সত্যিই একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন, এবং স্যুইচ এটির জন্য উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম।
গেমের পিসি এক্সক্লুসিভিটির শেষের অর্থ হতে পারে যে এক্সবক্স এবং প্লেস্টেশন পোর্টগুলিও কোনও পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তবে এটি এখন পর্যন্ত কমপক্ষে একচেটিয়া কনসোল হিসাবে স্যুইচটিতে উপস্থিত হয়।