You are Here
ইউএফসি চুক্তি উপার্জনের পরে প্রাক্তন-এনএফএল ফুলব্যাক রিপস লিগ
News

ইউএফসি চুক্তি উপার্জনের পরে প্রাক্তন-এনএফএল ফুলব্যাক রিপস লিগ

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

প্রাক্তন এনএফএল ফুলব্যাক জোশ হকিট মঙ্গলবার রাতে ডানা হোয়াইটের প্রতিযোগী সিরিজে ইউএফসি চুক্তি অর্জন করার সময় লিগে একটি সোয়াইপ নিয়েছিলেন।

শোতে ইউএফসি চুক্তি অর্জনের জন্য হকিট তাদের লড়াইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ডে গিলহার্মে ইউরিয়েলকে ছিটকে গেল। তিনি ব্রাজিলিয়ান যোদ্ধার পিঠে মাদুরের উপরে থাকাকালীন কয়েক কনুই দিয়ে ইউরিয়েলকে পেরেক দিয়েছিলেন। রেফারি লড়াই বন্ধ করতে হয়েছিল।

ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন

লেভির স্টেডিয়ামে কানসাস সিটি চিফদের বিপক্ষে খেলার পরে সান ফ্রান্সিসকো 49ers 49ers জোশ হকিট (40) মাঠে নামছে। (ড্যারেন ইয়ামশিতা/ইউএসএ টুডে স্পোর্টস)

লড়াইয়ের পরে, হকিট এনএফএল-তে একটি প্রো রেসলিং-স্টাইলের প্রোমো কেটেছিল।

তিনি বলেন, “আমি একজন সত্যিকারের মানুষের প্রচারে একজন সত্যিকারের পুরুষের খেলা করার জন্য উদারপন্থী, স্নোফ্লেক এনএফএল ছেড়ে চলে এসেছি এবং এখানে আমি এই ইউএফসি চুক্তিটি উপার্জন করে ঠিক তা করছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমাকে চিবানো হয়েছে এবং থুতু ফেলেছি এবং আমি একটি উপায় খুঁজে পেতে থাকি এবং আমি সেই ইউএফসি সোনার একটি উপায় খুঁজে পাব My আমার কথাগুলি চিহ্নিত করুন” “

আমেরিকান ফ্ল্যাগ ব্যান্ডান্নায় হকিট আরও বলেছিলেন যে তিনি ইউএফসি তার পরবর্তী প্রতিপক্ষ হিসাবে পেডোফিলস, যৌন পাচারকারী, ধর্ষক এবং হিজড়া যোদ্ধাদের লাইনে আনতে চান।

কাউবয়দের প্রধান কোচ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন মিকাহ পার্সনস চলমান চুক্তির বিরোধ সত্ত্বেও প্রথম সপ্তাহ খেলবেন: প্রতিবেদন

ফ্রেসনো স্টেট বুলডগস পিছনে দৌড়ে জোশ হকিট (9) বুলডগ স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে কলোরাডো স্টেট র‌্যামসের বিপক্ষে বল চালায়। (ক্যারি এডমন্ডসন/ইউএসএ টুডে স্পোর্টস)

“আমি এবং আমার নতুন ব্যবসায়িক অংশীদার, ডানা হোয়াইট, এই অবিচ্ছিন্ন হেভিওয়েট বিভাগ থেকে মুক্তি পাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং পরিবর্তে, আমরা ‘অবিশ্বাস্য হক’ বিভাগ তৈরি করতে যাচ্ছি তবে আমার বিরোধীরা এই অলস, বিরক্তিকর, হেভিওয়েট হবে না,” তিনি বলেছিলেন।

“আমার বিরোধীরা হ’ল যৌন পাচারকারী, পেডোফিলস, ধর্ষক, নরক আপনি এমনকি সেখানে ট্রান্সজেন্ডারদের ছুঁড়ে ফেলতে পারেন them তাদের সকলকে লাইন করুন এবং একের পর এক, আমি তাদেরকে অষ্টভুজের অভ্যন্তরে একটি ভাল ওল ‘আমেরিকান মারধর করি যাতে আমেরিকাতে এই ধরণের আচরণের পরিণতি রয়েছে।”

হকিট কখনও এনএফএল নিয়মিত মরসুমে কোনও ডাউন খেলেনি। তিনি ২০২০ সালে সান ফ্রান্সিসকো 49ers এ যোগ দিয়েছিলেন এবং দলের অনুশীলন স্কোয়াডে ছিলেন। তিনি 2022 সালে অ্যারিজোনা কার্ডিনালস রোস্টার একটি স্পট জন্যও প্রতিযোগিতা করেছিলেন।

লেভির স্টেডিয়ামে কানসাস সিটি চিফদের বিপক্ষে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে জোশ হকিট (৪০) মাঠে ঝাঁকুনির পিছনে দৌড়ে সান ফ্রান্সিসকো 49ers। (ড্যারেন ইয়ামশিতা/ইউএসএ টুডে স্পোর্টস)

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

তিনি তার এমএমএ ক্যারিয়ারে অপরাজিত। তিনি লিগ্যাসি ফাইটিং জোটে চলে যাওয়ার আগে বেলিটরটিতে দুটি জয় পেয়েছিলেন। ইউরিলের বিরুদ্ধে লড়াইটি ইউএফসির সাথে প্রথম আবদ্ধ ছিল।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজ এবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার

রায়ান গাইডোস ফক্স নিউজ ডিজিটালের সিনিয়র সম্পাদক।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts