ইউএফসি চুক্তি উপার্জনের পরে প্রাক্তন-এনএফএল ফুলব্যাক রিপস লিগ

প্রাক্তন এনএফএল ফুলব্যাক জোশ হকিট মঙ্গলবার রাতে ডানা হোয়াইটের প্রতিযোগী সিরিজে ইউএফসি চুক্তি অর্জন করার সময় লিগে একটি সোয়াইপ নিয়েছিলেন।
শোতে ইউএফসি চুক্তি অর্জনের জন্য হকিট তাদের লড়াইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ডে গিলহার্মে ইউরিয়েলকে ছিটকে গেল। তিনি ব্রাজিলিয়ান যোদ্ধার পিঠে মাদুরের উপরে থাকাকালীন কয়েক কনুই দিয়ে ইউরিয়েলকে পেরেক দিয়েছিলেন। রেফারি লড়াই বন্ধ করতে হয়েছিল।
লড়াইয়ের পরে, হকিট এনএফএল-তে একটি প্রো রেসলিং-স্টাইলের প্রোমো কেটেছিল।
তিনি বলেন, “আমি একজন সত্যিকারের মানুষের প্রচারে একজন সত্যিকারের পুরুষের খেলা করার জন্য উদারপন্থী, স্নোফ্লেক এনএফএল ছেড়ে চলে এসেছি এবং এখানে আমি এই ইউএফসি চুক্তিটি উপার্জন করে ঠিক তা করছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমাকে চিবানো হয়েছে এবং থুতু ফেলেছি এবং আমি একটি উপায় খুঁজে পেতে থাকি এবং আমি সেই ইউএফসি সোনার একটি উপায় খুঁজে পাব My আমার কথাগুলি চিহ্নিত করুন” “
আমেরিকান ফ্ল্যাগ ব্যান্ডান্নায় হকিট আরও বলেছিলেন যে তিনি ইউএফসি তার পরবর্তী প্রতিপক্ষ হিসাবে পেডোফিলস, যৌন পাচারকারী, ধর্ষক এবং হিজড়া যোদ্ধাদের লাইনে আনতে চান।
“আমি এবং আমার নতুন ব্যবসায়িক অংশীদার, ডানা হোয়াইট, এই অবিচ্ছিন্ন হেভিওয়েট বিভাগ থেকে মুক্তি পাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং পরিবর্তে, আমরা ‘অবিশ্বাস্য হক’ বিভাগ তৈরি করতে যাচ্ছি তবে আমার বিরোধীরা এই অলস, বিরক্তিকর, হেভিওয়েট হবে না,” তিনি বলেছিলেন।
“আমার বিরোধীরা হ’ল যৌন পাচারকারী, পেডোফিলস, ধর্ষক, নরক আপনি এমনকি সেখানে ট্রান্সজেন্ডারদের ছুঁড়ে ফেলতে পারেন them তাদের সকলকে লাইন করুন এবং একের পর এক, আমি তাদেরকে অষ্টভুজের অভ্যন্তরে একটি ভাল ওল ‘আমেরিকান মারধর করি যাতে আমেরিকাতে এই ধরণের আচরণের পরিণতি রয়েছে।”
হকিট কখনও এনএফএল নিয়মিত মরসুমে কোনও ডাউন খেলেনি। তিনি ২০২০ সালে সান ফ্রান্সিসকো 49ers এ যোগ দিয়েছিলেন এবং দলের অনুশীলন স্কোয়াডে ছিলেন। তিনি 2022 সালে অ্যারিজোনা কার্ডিনালস রোস্টার একটি স্পট জন্যও প্রতিযোগিতা করেছিলেন।
তিনি তার এমএমএ ক্যারিয়ারে অপরাজিত। তিনি লিগ্যাসি ফাইটিং জোটে চলে যাওয়ার আগে বেলিটরটিতে দুটি জয় পেয়েছিলেন। ইউরিলের বিরুদ্ধে লড়াইটি ইউএফসির সাথে প্রথম আবদ্ধ ছিল।
