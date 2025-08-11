You are Here
ইউএফসি নতুন চুক্তি ঘোষণা করেছে যা তার প্রতি-দর্শন মডেলটি শেষ করবে

ইউএফসি একটি নতুন মিডিয়া অংশীদারিত্বের ঘোষণা দিয়েছে যা তিন দশকেরও বেশি আগে প্রচারিত হওয়ার পর থেকে বিদ্যমান-প্রতি-দর্শন মডেলটি শেষ করবে।

সোমবার সকালে এক বিবৃতিতে ডানা হোয়াইট ঘোষণা করেছিলেন যে ইউএফসি প্যারামাউন্ট এবং সিবিএসের সাথে একটি “historic তিহাসিক চুক্তিতে” পৌঁছেছে। ইউএফসি ইভেন্টগুলি 2026 সালে শুরু হওয়া প্যারামাউন্ট+ এবং সিবিএসে চলে যাবে।

হোয়াইট লিখেছেন, “প্যারামাউন্ট এবং সিবিএসের সাথে এই historic তিহাসিক চুক্তিটি ইউএফসি অনুরাগীদের এবং আমাদের অ্যাথলিটদের জন্য অবিশ্বাস্য। প্রথমবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভক্তদের সমস্ত ইউএফসি সামগ্রীতে প্রতি-ভিউ মডেল ছাড়াই অ্যাক্সেস থাকবে, এটি আরও সাশ্রয়ী মূল্যের এবং একটি বিশাল প্ল্যাটফর্মের সর্বাধিক মারামারি দেখার জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলেছে,” হোয়াইট লিখেছিলেন। “এই চুক্তিটি ইউএফসিটিকে বিশ্বের বৃহত্তম খেলাধুলার মধ্যে ফেলেছে। এই নতুন কাঠামোর অধীনে প্যারামাউন্ট এবং সিবিএস নেটওয়ার্কগুলির দ্বারা প্রদত্ত এক্সপোজারটি আমাদের অ্যাথলেট এবং যে কেউ এই খেলাটি দেখেন এবং পছন্দ করেন তাদের জন্য একটি বিশাল জয়” “



