You are Here
News

ইউএফসি ভ্যাঙ্কুভার: মিডলওয়েটস ডি রাইডার, হার্নান্দেজ শিরোনাম অক্টোবর শো

ইউএফসি মিডলওয়েট প্রতিযোগীদের মধ্যে পঞ্চম স্থানে থাকা রেইনিয়ার (দ্য ডাচ নাইট) ডি রাইডার ভ্যানকুভারের 18 অক্টোবর ইউএফসি ফাইট নাইট কার্ডের মূল ইভেন্টে 6 নম্বরের অ্যান্টনি (ফ্লফি) হার্নান্দেজের মুখোমুখি হবেন।

নিবন্ধ সামগ্রী

উভয় পুরুষই শনিবার শিকাগোর ইউএফসি 319-এ দক্ষিণ আফ্রিকার ড্রিকাস ডু প্লেসিসকে বিচ্ছিন্ন করে নতুন মুকুটযুক্ত 185 পাউন্ড চ্যাম্পিয়ন খামজাত চিমায়েভের বিপক্ষে শিরোনাম লড়াইয়ে জিততে চাইছেন।

নিবন্ধ সামগ্রী

ডি রিড্ডার (২১-২-০) আজ অবধি চারটি ইউএফসি বাউটস জিতেছে, গতবারের মতো জুলাইয়ে বিভক্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রাক্তন মিডলওয়েট চ্যাম্পিয়ন রবার্ট হুইটেকারকে থামিয়ে দিয়েছে এবং বর্তমানে তিনি পাঁচ লড়াইয়ের জয়ের ধারাবাহিকতায় রয়েছেন। ৩১ বছর বয়সী ডাচ যোদ্ধা ওয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ প্রচারের একজন প্রাক্তন মিডলওয়েট এবং হালকা-হেভিওয়েট শিরোনামধারক।

হার্নান্দেজ (১৫-২-০ ব্যবধানে এক-প্রতিযোগিতার সাথে) কানাডিয়ান মার্ক-আন্দ্রে (পাওয়ার-বার) ব্যারিওল্টের বিপক্ষে ২০২২ টি জমা দেওয়ার জয় সহ তার শেষ আটটি মারামারি জিতেছে। তিনি জর্জিয়ার রোমান (দ্য ককেশিয়ান) ডলিডজে তার ইউএফসি রেকর্ডটি ৯-২-০ ব্যবধানে উন্নীত করতে শেষবারের মতো জমা দিয়েছিলেন এবং আটটি জয়ের তার রান ছয়টি সমাপ্তি এবং চারটি পারফরম্যান্স বোনাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নিবন্ধ সামগ্রী

কানাডিয়ান জেসমিন জাসুডাভিসিয়াস, ফ্লাইওয়েটগুলির মধ্যে পঞ্চম স্থানে থাকা, তিনিও রয়েছেন রজার্স অ্যারেনা কার্ড, ফ্রান্সের নং 2 ম্যানন (দ্য বিস্ট) ফিওরোটের মুখোমুখি। জাসুডাভিসিয়াস (১৪-৩-০) পাঁচ লড়াইয়ের জয়ের ধারাবাহিকতায় রয়েছে।

কানাডিয়ান ওয়েলটারওয়েট (যথাযথ) মাইক মালোট আমেরিকান কেভিন (ট্রেলব্লেজার) হল্যান্ডের মুখোমুখি, ১ 170০ পাউন্ডের প্রতিযোগীদের মধ্যে ১৫ তম স্থানে রয়েছে, অন্যদিকে কানাডিয়ান আইম্যান জাহাবী, ব্যান্টামওয়েট প্রতিযোগীদের মধ্যে দশম স্থানে রয়েছে, ইকুয়েডোরের No. নম্বরের মার্লন (চিতো) ভেরার সাথে দেখা করেছেন।

নিউ জার্সি ভিত্তিক রাশিয়ান আজম্যাটর (কিং পিন) বেকোইভ তিউনিসিয়ান-ডাচ মিডলওয়েট ইউস্রি (বেবি ফেস অ্যাসাসিন) বেলকগেরুইয়ের সাথে ব্রাজিলের ব্রুনো (বুলডগ) সিলভা, ফ্লাইওয়েট প্রতিযোগীদের মধ্যে ১৪ তম স্থানে রয়েছেন, দক্ষিণ কোরিয়ার পার্কের হিউন সুং (মনের শান্তি) পার্ক করেছেন।

আমেরিকান ড্যানি (বাম হাত 2 গড) বার্লো ব্রাজিলিয়ান মিডলওয়েট জর্ডেন (শাকুর) সান্টোস এবং স্টেফানি (রন্ডিনহা) লুসিয়ানো একটি অল-ব্রাজিলিয়ান স্ট্রওয়েট শোডাউনে লুসিয়ানোকে (কেনৌডি) অলিভিরাকে মোকাবেলা করে।

ইউএফসির ভ্যানকুভারে সাম্প্রতিকতম সফরটি ছিল 2023 সালের জুনে ইউএফসি 289, 17,628 ভক্তকে আঁকেন। কানাডায় প্রচারের শেষ শোটি মন্ট্রিয়ালে মে মাসে ইউএফসি 315 ছিল।

কানাডিয়ান প্রেসের এই প্রতিবেদনটি প্রথম আগস্ট 20, 2025 প্রকাশিত হয়েছিল

এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts