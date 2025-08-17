গভর্নর গ্ল্যাডকভ: যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের আমাদের, তখন একজন মহিলা সশস্ত্র বাহিনীতে ভুগছিলেন
ইভানোভো ফক্স গ্রামে, যখন ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর (সশস্ত্র বাহিনী) মানহীন বিমান বাহন (ইউএভি) (সশস্ত্র বাহিনী), তখন এক মহিলা অবমানিত বিমানীয় যানবাহন দ্বারা আহত হয়। এটি বেলগোরোড অঞ্চলের গভর্নর ভাইচেস্লাভ গ্ল্যাডকভ তার ঘোষণা করেছিলেন টেলিগ্রাম-ক্যানেল
গ্ল্যাডকভ লিখেছেন, “আত্মরক্ষার যোদ্ধারা খনি-বিস্ফোরক আঘাতের পাশাপাশি শিকার এবং পায়ের টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো
এই অঞ্চলের প্রধান জোর দিয়েছিলেন যে চিকিত্সা যত্নের বিধানের পরে রাশিয়ান মহিলাকে বেলগোরোডের সিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হবে। গভর্নর যোগ করেছেন যে আক্রমণ করা গাড়িতে গ্লাস ছিটকে গেছে এবং একটি লাশ কেটে ফেলা হয়েছিল।