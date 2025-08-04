ইউএম-ই-ইস্তেহসাল, সিভিল, সামরিক নেতৃত্ব আইওজেক কাশ্মীরীদের সাথে সংহতি পুনর্নবীকরণ করে

পাকিস্তানের শীর্ষ নাগরিক ও সামরিক নেতৃত্ব মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অবৈধ দখলের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে, যেহেতু জাতি আজ ইউ-ই-ইস্তেশাল-ই-কাশ্মীরকে পর্যবেক্ষণ করেছে।
তারা তাদের অবৈধভাবে দখল করা জম্মু ও কাশ্মীরের (আইওজেক) জনগণের সাথে তাদের অটল সংহতি নিশ্চিত করেছে।
আজ তার সংবিধানের ৩ 37০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করে এবং এই অঞ্চলটিকে দুটি কেন্দ্রবিন্দুতে বিভক্ত করে ভারতের দখলকৃত কাশ্মীরকে অবৈধ সংযুক্তির ছয় বছর পরে চিহ্নিত করেছে।
কাশ্মীর বিরোধ নিষ্পত্তি বিদেশী নীতি মূল স্তম্ভ: প্রধানমন্ত্রী
এই অনুষ্ঠানে তাঁর বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ বলেছিলেন যে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরোধের ন্যায়বিচারের সমাধানটি পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির মূল স্তম্ভ ছিল এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আইওজকে -তে ভারতীয় মানবাধিকার অপরাধ বন্ধ করতে এবং তার একতরফা এবং অবৈধ পদক্ষেপের 5 আগস্ট 2019 এর ভূমিকা রাখার জন্য একটি ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানিয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী ভারতকে ড্রাকোনিয়ান আইন বাতিল করতে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের উপর জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের রেজোলিউশন বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের ভূমিকারও আহ্বান জানিয়েছেন।
“এই ইউএম-ই-ইস্তেশাল, পাকিস্তান সরকার এবং আমি আমাদের কাশ্মীরি বোন এবং ভাইদের সাথে পাকিস্তানি জনগণের অটল সংহতিটিকে পুনরায় নিশ্চিত করি। আমরা 5 আগস্ট ২০১৯ সাল থেকে ভারতীয় অবৈধ ও একতরফা পদক্ষেপের বিষয়ে আমাদের কঠোর নিন্দা জানিয়েছি, আমি ডেমোগ্রাফিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিবর্তনের জন্যও আমাদের অবৈধ এবং একতরফা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, আমি। জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের রেজোলিউশন, ”প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন।
ইউএম-ই-ইস্তেহসালকে ভারতের শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রত্যাখ্যান এবং বর্বরতা ও একতরফা বিষয়ে বিনিয়োগের এক স্বচ্ছল অনুস্মারক হিসাবে অভিহিত করে তিনি বলেছিলেন যে ভারতের অবৈধ ও অনিচ্ছাকৃত পেশার অধীনে বসবাসকারী কাশ্মীরিদের মৌলিক মানবাধিকার, মর্যাদা এবং পরিচয়ের অব্যাহত অস্বীকার আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার একটি রেসিপি ছিল।
প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে ভারতের পেশা কোনও সাধারণ উপায়ে টিকিয়ে রাখতে পারে না এবং এটি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ ও নিপীড়নের প্রায় আট দশকের শাসন ব্যবস্থায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।
“সাহসী কাশ্মীরি জনগণ অবিশ্বাস্য মর্যাদার সাথে এই বর্বরতা সহ্য করেছে। আজ কাশ্মীরি জনগণের ত্যাগের অটল স্থিতিস্থাপকতা এবং আত্মাকে সালাম দেওয়ার জন্য সমস্ত পাকিস্তানি এবং বিশ্বের সমস্ত শান্ত-প্রেমী লোকদের জন্য আজ একটি দিন।”
তিনি বলেছিলেন যে কাশ্মীরি জনগণের প্রকৃত নেতৃত্বকে নিঃশব্দ করার প্রচেষ্টা ছিল বৃহত্তর হিজমোনিক এবং চরমপন্থী এজেন্ডার অংশ যা ভারতের কাশ্মীরের অবৈধ দখলকে অবহিত করে।
“শব্বির আহমেদ শাহ, মুহাম্মদ ইয়াসিন মালিক এবং মাসররাত আলম ভট্ট সহ কাশ্মীরি নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের কারাবাস কখনও আমাদের কাশ্মীরি বোন এবং ভাইয়েরা এবং ভাইয়েরা কাশ্মীরিদের অবিচ্ছিন্নভাবে কাশ্মীরীদের অবহেলিত করে কাশ্মীরিদের অবিচ্ছিন্নভাবে কাশ্মীরিদের অবৈধ ইনটিমিডেশনকে অবৈধ ইনটিমিডেশন জুড়ে অবৈধ ইন্টিমিডেশনকে অবৈধভাবে অবহেলা করা হয়” যুক্ত
জারদারি জোর দিয়ে কাশ্মীরের বিরোধ সমাধান করতে হবে
‘ইউএম-ই-ইস্তেশাল’-এর তাঁর বার্তায় রাষ্ট্রপতি আসিফ আলী জারদারি বলেছিলেন যে দিনটি জাতিসংঘের প্রাসঙ্গিক কাউন্সিলের রেজোলিউশন এবং কাশ্মীরি জনগণের ইচ্ছা অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরোধের নিষ্পত্তি এবং কাশ্মীরি জনগণের ইচ্ছার জন্য, এর জন্য দীর্ঘকালীন শান্তির জন্য শান্তির জন্য শান্তির জন্য প্রয়োজনীয়তার উপর নজর রাখে, পাকিস্তান।
রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, “আজ, ভারতের অবৈধভাবে দখল করা জম্মু ও কাশ্মীরে (আইওজেক) ভারতে ভারতের অবৈধ ও একতরফা পদক্ষেপের ষষ্ঠ বার্ষিকী অবৈধভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
সেদিন, ভারত আইওজেকের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে এবং তার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিতর্কিত মর্যাদাকে পরিবর্তন করতে এবং কাশ্মীরি জনগণের স্ব-সংকল্পের অধিকারকে ক্ষুন্ন করার জন্য দুটি তথাকথিত ‘ইউনিয়ন অঞ্চলগুলিতে’ বিভক্ত করে।
“রাষ্ট্রপতি জারদারি বলেছিলেন যে গত ছয় বছরে আইওজেকের জনসংখ্যার কাঠামো এবং রাজনৈতিক আড়াআড়ি পরিবর্তন করার লক্ষ্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছিল।
তিনি যোগ করেছেন, এই পদক্ষেপগুলি নির্বাচনী নির্বাচনী এলাকাগুলির জেরম্যান্ডারিং অন্তর্ভুক্ত করে, নির্বাচনী রোলগুলিতে নন-কাশ্মীরীদের সংযোজন, বহিরাগতদের জন্য আবাসিক শংসাপত্র জারি করা, প্রশাসনিক বিষয়ে লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে আরও বেশি ক্ষমতা প্রদান এবং ভূমি ও সম্পত্তির মালিকানার উপর নতুন আইন প্রবর্তনকে আরও বেশি ক্ষমতা প্রদান করে।
সশস্ত্র বাহিনী কাশ্মীরিদের স্ব-সংকল্পের অধিকারকে ফিরিয়ে দেয়
এই উপলক্ষে জাতির কাছে তাদের বার্তায়, ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ অসিম মুনির, এনআই (এম), চিফ অফ আর্মি স্টাফ, চেয়ারম্যান জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটির সাথে, চিফ অফ নেভাল স্টাফ এবং চিফ অফ এয়ার স্টাফ বলেছেন যে দেশটির সশস্ত্র বাহিনী কাশ্মীরি জনগণের আইন-নির্ণয়ের জন্য তাদের স্বতঃসংশ্লিষ্টভাবে আইনী ও চলমান সংগ্রামকে পুরোপুরি সমর্থন করে, ইনসালমিনেশন হিসাবে।
“ভারতীয় সুরক্ষা বাহিনী দ্বারা আইওজেকে অব্যাহত অবৈধ দখল-একটি নিরলস সামরিক অবরোধ, পদ্ধতিগত মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা চিহ্নিত-আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের একটি গুরুতর লঙ্ঘন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং গভীর উদ্বেগের বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে,” আন্তঃ-পরিষেবা জনসংযোগ (আইএসপিআর) দ্বারা প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
“ভারতের দমনমূলক পদক্ষেপগুলি, এর লড়াইয়ের ভঙ্গিমা এবং উদ্দীপনা বক্তৃতা সহ, কেবল আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে এবং মানব দুর্ভোগকে বাড়িয়ে তুলতে কাজ করে।”
বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, কাশ্মীরি জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং জাতিসংঘের প্রাসঙ্গিক রেজোলিউশন অনুসরণ করে, জম্মু ও কাশ্মীরের বিরোধের ন্যায়বিচার ও শান্তিপূর্ণ সমাধান ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়ায় টেকসই শান্তি অপ্রাপ্য রয়ে গেছে।
পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী আইওজকের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় এবং তাদের স্বাধীনতার ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ সংগ্রামে কাশ্মীরি জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধে দাঁড়ানোর স্থায়ী প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।