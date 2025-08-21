You are Here
ইউএসএস নিউ অরলিন্স ব্লেজ ওকিনাওয়াতে নিভে গেছে, এখন তদন্তাধীন

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইউএসএস নিউ অরলিন্সের যুদ্ধজাহাজ বুধবার জাপানের ওকিনাওয়া উপকূলে আগুনে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং দু’জন নাবিককে সামান্য আহত অবস্থায় ফেলে দেয়, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ভোরে জ্বলজ্বলে জ্বলজ্বল ঘোষণার আগে ওকিনাওয়ার হোয়াইট বিচ নেভাল ফ্যাসিলিটিতে সান আন্তোনিও-শ্রেণীর উভচর পরিবহন ডক আরোহণের আগুনে প্রায় 12 ঘন্টা পোড়া আগুনের আগুনটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।

684 ফুট দীর্ঘ জাহাজের আগুন তদন্তাধীন রয়েছে।

দু’জন নাবিককে সামান্য আঘাতের জন্য চিকিত্সা করা হয়েছিল, তবে আঘাতের বিষয়ে কোনও বিবরণ অবিলম্বে সরবরাহ করা হয়নি।

নেভি অস্ট্রেলিয়ার নিকটে ইউএসএস জর্জ ওয়াশিংটনে নিযুক্ত নিখোঁজ নাবিকের জন্য অনুসন্ধান বন্ধ করে দেয়

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইউএসএস নিউ অরলিন্সের যুদ্ধজাহাজ বুধবার জাপানের ওকিনাওয়া উপকূলে আগুন ধরিয়ে দেয়। (এপি মাধ্যমে জেএনএন-টিবিএস)

যুদ্ধজাহাজে জাহাজে নাবিকরা ইউএসএস সান দিয়েগোয়ের ক্রুদের সহায়তায় জ্বলজ্বলের সাথে লড়াই করেছিলেন, ওকিনাওয়ার হোয়াইট বিচ নেভাল ফ্যাসিলিটি, পাশাপাশি জাপানি কোস্টগার্ড এবং সামরিক বাহিনীর জলে মোড়ানো আরও একটি যুদ্ধজাহাজ।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুদ্ধজাহাজে দু’জন নাবিক গুরুতর আহত হয়েছেন। (এপি মাধ্যমে জেএনএন-টিবিএস)

ইউএসএস মিডওয়ে মিউজিয়াম শিপে হিট-অ্যান্ড-রান দুর্ঘটনার পরে বোট ক্যাপ্টেন গ্রেপ্তার: পুলিশ

নৌবাহিনী জানিয়েছে যে এর ক্রুরা জাহাজে চড়ে থাকবে। ইউএসএস নিউ অরলিন্স, যা 2007 সালে কমিশন করা হয়েছিল, 800 জনকে ধরে রাখতে পারে।

ইউএসএস সান দিয়েগো এবং জাপানি কোস্টগার্ড এবং সামরিক বাহিনীর ক্রুরা জ্বলন্ত লড়াইয়ে লড়াই করতে সহায়তা করেছিল। (এপি মাধ্যমে জেএনএন-টিবিএস)

২০২০ সালের জুলাইয়ে সান দিয়েগোতে ইউএসএস বনহোমে রিচার্ডের উপরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং পাঁচ দিনের জন্য আগুন লাগার পাঁচ বছর পরে এই ঘটনাটি এসেছিল। একজন নাবিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং পরে এটি শুরু করে খালাস দেওয়া হয়েছিল।

নেভির একটি প্রতিবেদনে এই মামলায় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে কমান্ডার, ক্রু সদস্য এবং জড়িত অন্যদের দ্বারা ব্যর্থতা ছিল। জাহাজটি বিস্তৃত কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক ক্ষতির সাথে রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং পরে বাতিল করা হয়েছিল।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

