ইউএসডিএ অ্যাডাম ড্রাইভার এবং স্কারলেট জোহানসনের ‘ম্যারেজ স্টোরি’ ফাইট টু নেকড়ে নেকড়েদেরকে অস্ত্র দেয়

নোয়া বাউম্বাচ চেয়েছিলেন শ্রোতাদের চ্যালেঞ্জ সঙ্গে বিবাহের গল্পতাদের সম্পর্কের অস্বস্তি এবং উত্তেজনায় বসে থাকা। যদিও তিনি সম্ভবত জানতেন না যে তাঁর শ্রোতা নেকড়ে হতে চলেছে, যদিও। ক ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল থেকে রিপোর্টবামবাচের পুরষ্কার প্রাপ্ত নাটকের অ্যাডাম ড্রাইভার এবং স্কারলেট জোহানসনের মধ্যে বিখ্যাত লড়াইয়ের দৃশ্যটি কেবল একটি সরঞ্জাম যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে ক্রমবর্ধমান নেকড়ে (এবং ক্ষুধার্ত) জনসংখ্যার ভয় দেখানোর প্রয়াসে ব্যবহার শুরু করেছে।
এখানে এই চুক্তিটি রয়েছে: 1800 এর দশকের শেষের দিকে ইয়েলোস্টোন খোলার পরে, পার্কের নিকটবর্তী রানাররা অভিযোগ করতে শুরু করেছিলেন যে নেকড়ে জনসংখ্যা তাদের গবাদি পশুগুলিতে ভোজন করছে। খাদ্য সরবরাহ এবং মানুষের জন্য হুমকি হিসাবে দেখা, মার্কিন ফিশ এবং বন্যজীবন পরিষেবা জনসংখ্যার কুল করার জন্য নির্ধারিত হয়েছিল এবং এটি কার্যকরভাবে ধূসর নেকড়েদের স্থানীয় বিলুপ্তির দিকে চালিত করে এবং শেষ পর্যন্ত বিপন্ন প্রজাতির তালিকায় শেষ হয়েছিল। 1920 এর দশক থেকে, নেকড়ে পার্ক বা এর আশেপাশের অঞ্চলে খুব কমই দেখা যায়। এটি ছিল, যেমন দেখা যাচ্ছে, দুর্দান্ত নয়। দ্য এলক জনসংখ্যা ফলস্বরূপ আকাশ ছোঁয়া। কোয়েটস তাদের অনুপস্থিতিতেও সমৃদ্ধ হয়েছে, যা করেছে বড় ক্ষতি অ্যান্টেলোপ জনসংখ্যার কাছে।
সুতরাং 1995 সালে, কয়েক দশকের ডেটা এবং প্রাকৃতিক সম্পর্কে উল্লেখযোগ্যভাবে আরও ভাল বোঝার সাথে সজ্জিত শিকারী-প্রি-ইকোলজিঅবশেষে পার্কে নেকড়েদের পুনঃপ্রবর্তনের জন্য একটি প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। পার্ক এবং নেকড়ে উভয়ের জন্যই দুর্দান্ত হয়েছে। এটি বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করেছে, এবং এর মতো কিছু অবিশ্বাস্য ক্যাসকেডিং প্রভাব রয়েছে অ্যাস্পেন গাছের নতুন প্রজন্মের প্রথম ব্লুম 80 বছরেরও বেশি সময় এবং ক বিভারদের বড় পুনরুত্থানযা পার্ক থেকে বিলুপ্ত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।
নেকড়েগুলি এত ভাল করেছে, বাস্তবে, আমরা এই পুরো চক্রের প্রারম্ভিক পয়েন্টে ফিরে এসেছি। ধূসর নেকড়ে তাদের গবাদি পশুগুলিতে একটি সংখ্যা করে আবারও হতাশ হয়ে পড়েছে। যেহেতু নেকড়েদের এখনও একটি বিপন্ন প্রজাতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কৃষকরা তাদের হত্যা করতে পারে না। সুতরাং ইউএসডিএ নেকড়েদের ভয় দেখানোর লক্ষ্যে কিছু অভিনব কৌশল ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এর মধ্যে স্পিকার দিয়ে সজ্জিত ড্রোনগুলি জোরে শব্দগুলি ব্লেয়ার করার জন্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্লেলিস্টে, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল অনুসারে, এসি/ডিসির “থান্ডারস্ট্রাক”, আতশবাজি এবং বন্দুকের শব্দগুলির শব্দ এবং থেকে পূর্বোক্ত যুক্তি থেকে বিবাহের গল্প। ওরেগনের ইউএসডিএ জেলা সুপারভাইজার পল ওল্ফ আউটলেটকে বলেছেন, “আমার প্রতিক্রিয়া জানাতে ওল্ভের দরকার আছে এবং তা জানতে পারি যে, আরে, মানুষ খারাপ,”
এটি কাজ করে … যতক্ষণ না নেকড়েরা ড্রোনগুলিতে তাদের পাঞ্জা পায় না। ডাব্লুএসজে-র মতে, 20 দিনের সময়কালে নেকড়ে 11 টি গরু নামানোর পরে দক্ষিণ ওরেগনে ড্রোনগুলি মোতায়েন করা হয়েছিল। টহল দেওয়ার জন্য ড্রোন নিয়ে পরের 85 টির মধ্যে মাত্র দু’জনকে হত্যা করা হয়েছিল। তবে নেকড়েদেরও ড্রোনগুলির কাছে প্লে-বদ্ধ করতে দেখা গেছে এবং যখন ড্রোনগুলি নেমে যায়, নেকড়েগুলি তাদের ছিঁড়ে ফেলে। সম্ভবত তারা অ্যাডাম ড্রাইভারের কেবল বড় ভক্ত।