ইউএস-ইন্ডিয়া উত্তেজনা কোয়াডের ভবিষ্যতের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে, পাশাপাশি সম্ভাব্য ট্রাম্প সফর
News

ওয়াশিংটন এবং নয়াদিল্লির মধ্যে বাণিজ্য উত্তেজনা যেমন বাড়ছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতে প্রত্যাশিত হাই-প্রোফাইল সফর এই শরত্কালে এখন অনিশ্চয়তার দ্বারা মেঘলা।

তাদের কূটনীতিকরা কখনও কখনও বিশ্বের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসাবে যে সম্পর্কের পরীক্ষা করছে তার মধ্যে যে সম্পর্কটি পরীক্ষা করছে তা কেবল দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককেই দুর্বল করে দিচ্ছে না, তবে এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে একটি সমালোচনামূলক ইন্দো-প্যাসিফিক ব্লকের ভবিষ্যতের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে।

শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে পরিচিত এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, হোয়াইট হাউসটি “আমেরিকা ফার্স্ট” রাষ্ট্রপতি ট্রিপ চলাকালীন “আমেরিকা ফার্স্ট” রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করতে পারে তার জন্য ভারতকে চাপ দিচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে, উভয় পক্ষই এই অনুষ্ঠানের কৌশলগত এবং রাজনৈতিক গতি দেওয়ার জন্য এই সফরের সাথে মিলে যাওয়ার জন্য একটি বিস্তৃত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার লক্ষ্য নিয়েছিল। তবে সূত্রটি বলেছে যে বাণিজ্য অগ্রগতি ব্যতীত ট্রাম্প এই সফর করবেন এমন সম্ভাবনা বাড়ছে না।

কোয়াড, যার মধ্যে জাপান এবং অস্ট্রেলিয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল, এটি ২০০৪ সালে গঠিত হয়েছিল তবে ২০১ 2017 সাল পর্যন্ত সুপ্ত ছিল। ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে পুনরুত্থিত হয়েছিল, জোটটি তার ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় কৌশলের অংশ হিসাবে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন দ্বারা উত্সাহের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। বিডেনের অধীনে, ব্লকটি ২০২১ সালে নেতাদের স্তরে উন্নীত হয়েছিল।

রাশিয়ার কাছ থেকে “বিশাল” তেল ক্রয় করার জন্য সাম্প্রতিক দিনগুলিতে ভারতকে বিরক্ত করার পরে মঙ্গলবার “পরবর্তী 24 ঘন্টা” ভারতে “যথেষ্ট পরিমাণে” শুল্ক বাড়ানোর হুমকি দিয়েছিল ট্রাম্প। ভারতীয় চিন্তাভাবনার সাথে পরিচিত অন্য একজনের মতে, ট্রাম্পের আক্রমণগুলি নয়াদিল্লিকে “তিক্ত” রেখে গেছে।

