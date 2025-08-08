You are Here
ইউএস ইমিগ্রেশন অভিযান সম্পর্কিত শেইনবাউম: বৃহস্পতিবার পুনরুদ্ধার
News

ইউএস ইমিগ্রেশন অভিযান সম্পর্কিত শেইনবাউম: বৃহস্পতিবার পুনরুদ্ধার

রাষ্ট্রপতি ক্লোদিয়া শেইনবাউম বৃহস্পতিবার সকালে সংবাদ সম্মেলনে যে বিষয়ে কথা বলেছেন, তার মধ্যে মেক্সিকোয়ের দুই দক্ষিণের প্রতিবেশীর নেতাদের সাথে দেখা করার পরিকল্পনা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি ইমিগ্রেশন অভিযান এবং বৈঠকের পরিকল্পনা ছিল।

তিনি আরও তুলে ধরেছিলেন যে জুলাইয়ে মেক্সিকোয়ের শিরোনাম মূল্যস্ফীতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

শেইনবাউম মার্কিন অভিবাসন অভিযানের বিরোধিতা প্রকাশ করেছেন

একজন প্রতিবেদক উল্লেখ করেছেন যে মার্কিন কর্তৃপক্ষ বুধবার ক্যালিফোর্নিয়ায় এই ধরনের অভিযানের বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ দেওয়া “বিধিনিষেধ” সত্ত্বেও ক্যালিফোর্নিয়ায় ইমিগ্রেশন অভিযান চালিয়েছে।

“ইউএস বর্ডার প্যাট্রোল এজেন্টরা বুধবার লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি হোম ডিপোর বাইরে একটি অভিযান চালিয়েছিলেন, অফিসাররা একটি চিহ্নহীন ভাড়া ট্রাক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এক ডজনেরও বেশি লোককে ধাওয়া করে এবং গ্রেপ্তার করে,” অভিভাবক রিপোর্ট করেছেন

সংবাদপত্রে বলা হয়েছে, “এই অভিযানের ভিডিওগুলি এবং ফেডারেল কর্মকর্তাদের বিবৃতিগুলি ডিটেশনগুলি নিয়ে গর্ব করে, জাতিগত প্রোফাইলিংয়ের প্রমাণের কারণে এই অঞ্চলে নির্বিচারে অভিযান বন্ধ করে দেওয়ার জন্য মার্কিন সরকার একটি ফেডারেল আদালতের আদেশের সাথে মেনে চলছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।”

ইউএস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ ড। এই “সীমান্ত টহল লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি হোম ডিপোতে ট্রোজান হর্স নামে একটি টার্গেটেড অভিযান চালিয়েছিল, যার ফলস্বরূপ গুয়াতেমালা, মেক্সিকো, হন্ডুরাস এবং নিকারাগুয়া থেকে ১ nig অবৈধ এলিয়েনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।”

শেইনবাউম যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অনিবন্ধিত অভিবাসীদের লক্ষ্য করে অভিযানের বিরুদ্ধে তার বিরোধিতা পুনর্বিবেচনা করেছিলেন।

“আমরা অভিযানের সাথে একমত নই,” তিনি বলেছিলেন।

“এবং আমরা আমাদের আইনগুলির কাঠামোর মধ্যে, কূটনৈতিক সম্পর্ক (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে) এবং আমরা তাদের (মেক্সিকান) কনস্যুলেটগুলি থেকে যে সহায়তা সরবরাহ করতে পারি তার মধ্যে প্রতিটি উপায়ে আমাদের স্বদেশীদের রক্ষা এবং সহায়তা করতে যাচ্ছি,” শেইনবাউম বলেছিলেন।

শেইনবাউম গুয়াতেমালার রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করতে

শেইনবাউম সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি পরের সপ্তাহে গুয়াতেমালানের রাষ্ট্রপতি বার্নার্ডো আরাভালোর সাথে দেখা করবেন।

তিনি বলেছিলেন যে তিনি সোমবার বৈঠক সম্পর্কে অতিরিক্ত বিশদ সরবরাহ করবেন।

“গতকাল আমি আপনাকে বলেছিলাম যে কানাডার প্রধানমন্ত্রী আসছেন। পরের সপ্তাহে আমরা গুয়াতেমালার রাষ্ট্রপতি… দক্ষিণ -পূর্বে (মেক্সিকোয়ের) দেখতে পাব,” শেইনবাউম বলেছিলেন।

গুয়াতেমালা প্রেসিডেন্ট বার্নার্ড।
রাষ্ট্রপতি শেইনবাউম পরের সপ্তাহে দক্ষিণ মেক্সিকোতে গুয়াতেমালার রাষ্ট্রপতি বার্নার্ডো আরাভালোর সাথে বৈঠক করবেন, তিনি বলেছিলেন। (গোবিয়ার্নো ডি গুয়াতেমালা/ফ্লিকার)

তিনি বলেছিলেন যে সঠিক সভার জায়গাটি এখনও নির্ধারণ করা হয়নি।

শেইনবাউম বলেছিলেন যে তিনি পরের সপ্তাহে বেলিজের প্রধানমন্ত্রী জনি ব্রাইসোয়ের সাথেও দেখা করতে পারবেন কিনা সেদিকে নজর রাখছেন।

মায়া ট্রেন রেলপথ গুয়াতেমালায় প্রসারিত করার পরিকল্পনা (বা আশা) শেইনবাউম এবং মধ্য আমেরিকান নেতাদের মধ্যে আলোচনার অংশ হতে পারে।

রাষ্ট্রপতি এখনও মেক্সিকোয়ের অন্যান্য আশেপাশের প্রতিবেশী, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতার সাথে মুখোমুখি হননি, তবে তিনি গত বৃহস্পতিবার সম্প্রতি অসংখ্য অনুষ্ঠানে টেলিফোনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে কথা বলেছেন।

শেইনবাউম মুদ্রাস্ফীতিতে ‘অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ’ হ্রাসকে হাইলাইট করে

বৃহস্পতিবার জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ইনেগি জানিয়েছে, শেইনবাউম স্বীকার করেছেন যে জুলাই মাসে বার্ষিক শিরোনামের মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়ে ৩.৫১% এ দাঁড়িয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এ বছর এ পর্যন্ত শিরোনাম মূল্যস্ফীতির সর্বোচ্চ হার ছিল মে মাসে ৪.৪২%, তারপরে জুনে ৪.৩২% হার রয়েছে।

শেইনবাউম বলেছিলেন, জুলাই মাসে 3.51% এ নেমে যাওয়া “খুব তাৎপর্যপূর্ণ”।

হারটি ব্যাংক অফ মেক্সিকোয়ের লক্ষ্য পরিসীমা 2-4% বার্ষিক মূল্যস্ফীতির মধ্যে রয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘোষণা করেছে একটি 25-বেসিস-পয়েন্ট তার মূল সুদের হারের কেটে ফেলেছে, এটি 75.75%এ নামিয়ে দিয়েছে।

মেক্সিকো নিউজ ডেইলি চিফ স্টাফ রাইটার দ্বারা পিটার ডেভিস ((ইমেল সুরক্ষিত))



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts