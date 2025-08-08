You are Here
ইউএস এয়ার ফোর্সের চোখগুলি টেসলা সাইবার ট্রাক্স কিনে … উড়িয়ে দেওয়ার জন্য
ইউএস এয়ার ফোর্সের চোখগুলি টেসলা সাইবার ট্রাক্স কিনে … উড়িয়ে দেওয়ার জন্য

সম্প্রতি জমা দেওয়া চুক্তির নথি অনুসারে, মার্কিন বিমান বাহিনী নিউ মেক্সিকোয়ের হোয়াইট স্যান্ডস ক্ষেপণাস্ত্রের পরিসরে তার যথার্থ মুনিশন অস্ত্র পরীক্ষার প্রোগ্রামে দুটি টেসলা সাইবার ট্রাক যুক্ত করতে চাইছে।

দ্য অনুরোধএয়ার ফোর্স টেস্ট সেন্টার দ্বারা জমা দেওয়া, সাইবারট্রাকের অনন্য নকশা এবং সম্ভাব্য যুদ্ধক্ষেত্রের হুমকি হিসাবে ক্রমবর্ধমান প্রাসঙ্গিকতার উদ্ধৃতি দিয়ে 33-যানবাহন সংগ্রহের তালিকার মধ্যে নামটি দিয়ে গাড়িটি একত্রিত করে।

যদিও বেশিরভাগ তালিকাভুক্ত যানবাহন স্ট্যান্ডার্ড সেডান, পিকআপস এবং এসইউভি, সাইবারট্রাকস, তাদের স্টেইনলেস স্টিলের বহিরাগতদের জন্য পরিচিত এবং তীব্র কৌণিক নকশার জন্য পরিচিত, লক্ষ্য অনুশীলনের জন্য অনুরোধ করা একমাত্র ব্র্যান্ড-নির্দিষ্ট মডেল।

সামরিক পরিকল্পনাকারীরা বলছেন যে ট্রাকগুলি বাস্তবসম্মতভাবে ভবিষ্যতের দ্বন্দ্বগুলিতে বিরোধীদের দ্বারা ব্যবহার করা যেতে পারে-এবং এই প্রশিক্ষণটি অবশ্যই সেই বাস্তব-বিশ্বের সম্ভাবনাগুলি প্রতিফলিত করতে পারে।

পরিষেবা অনুরোধে বলা হয়েছে, “অপারেটিং থিয়েটারে সম্ভবত শত্রুদের দ্বারা ব্যবহৃত যানবাহনের ধরণটি টেসলা সাইবার ট্রাকগুলিতে স্থানান্তরিত হতে পারে, কারণ তারা বড় প্রভাবের উপর প্রত্যাশিত ক্ষতির স্বাভাবিক পরিমাণটি না পেয়ে দেখা গেছে,” পরিষেবা অনুরোধে বলা হয়েছে। “পরীক্ষার বাস্তব বিশ্বের পরিস্থিতি আয়না করা দরকার।”

পরীক্ষাটি মার্কিন স্পেশাল অপারেশনস কমান্ডের স্ট্যান্ডঅফ প্রিসিশন গাইডেড মুনিশন প্রোগ্রামের আওতায় পড়ে, যার মধ্যে এজিএম -114 হেলফায়ার, এজিএম -176 গ্রিফিন এবং জিবিইউ -39/বি লেজার ছোট ব্যাস বোমা হিসাবে বায়ু প্রবর্তিত অস্ত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই যুদ্ধগুলি জামানত ক্ষতি হ্রাস করার সময় উচ্চ নির্ভুলতার সাথে যানবাহন এবং অন্যান্য স্থল লক্ষ্যগুলি আঘাত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

এয়ার ফোর্সের অনুরোধটি নোট করে যে চুক্তিতে সাইবার ট্রাকগুলির অন্তর্ভুক্তি একটি নকশা এবং বৈদ্যুতিক আর্কিটেকচারের কারণে যা এটি বর্তমানে বাজারে অন্য কোনও যানবাহন থেকে আলাদা করে দেয়।

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির একটি বাজারের সমীক্ষায় গাড়ির আনপেন্টেড স্টেইনলেস স্টিলের এক্সোস্কেলটন এবং তীব্র কৌণিক ফর্মের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে – বৈশিষ্ট্যগুলি যা প্রচলিত যানবাহনের আঁকা ইস্পাত বা অ্যালুমিনিয়াম সংস্থাগুলির থেকে পৃথক – পাশাপাশি একটি দক্ষ 48 ভি বৈদ্যুতিক সিস্টেমের সাথে বৈশিষ্ট্যগুলি কেবল প্রতিযোগীরা অন্বেষণ করতে শুরু করেছে।

বাণিজ্যিকভাবে উপলভ্য যানবাহন ক্রমবর্ধমান অনিয়মিত যুদ্ধ এবং অ-রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বগুলিতে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে বিমান বাহিনী কম অনুমানযোগ্য যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থার জন্য প্রস্তুত করার পদক্ষেপ নিচ্ছে।

পরীক্ষার পরিস্থিতিগুলিতে সাইবার ট্রাকগুলির অন্তর্ভুক্তি একটি বিস্তৃত প্রবণতা প্রতিফলিত করে: কেবল traditional তিহ্যবাহী হুমকির জন্য নয়, তবে যারা পুনর্নির্মাণকারী ভোক্তা প্রযুক্তি থেকে উদ্ভূত হতে পারে তাদের জন্য পরিকল্পনা করা।

