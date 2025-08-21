ইউএস ওপেন: একেটরিন গর্গোডজেজকে পরাজিত করার পরে মেইন ড্র থেকে ফ্রান্সেসকা জোন্স ওয়ান জিতে

ইউএস ওপেন 2025
ভেন্যু: ফ্লাশিং মেডোস, নিউ ইয়র্ক তারিখ: 24 আগস্ট-7 সেপ্টেম্বর
কভারেজ: 5 টি লাইভ স্পোর্ট এবং বিবিসি শব্দ জুড়ে লাইভ রেডিও মন্তব্যগুলি, বিবিসি স্পোর্ট ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ্লিকেশনটিতে লাইভ পাঠ্য মন্তব্যগুলি
ফ্রান্সেসকা জোনস জর্জিয়ার ইকোটারিন গর্গোডজেজের বিপক্ষে 6-১০-(১৩-১১) জয়ের সাথে ইউএস ওপেন মূল ড্রতে পৌঁছানোর এক জয়ের মধ্যে চলে গেছে।
ব্রিটিশ নম্বর চার জোনস – তার কেরিয়ারে প্রথমবারের মতো ইউএস ওপেন মেইন ড্রতে পৌঁছানোর সন্ধান করছেন – খুব তাড়াতাড়ি পরিবেশন করা এবং বাতাসের স্টেডিয়ামে 17 -এ মাত্র 11 মিনিটের পরে নিজেকে 3-0 ব্যবধানে খুঁজে পেয়েছিলেন।
যাইহোক, 24 বছর বয়সী এই যুবককে সেটটি শেষ হওয়ার আগে সাতটি ব্রেক পয়েন্ট বাঁচাতে লড়াই করতে হয়েছিল কারণ গর্গোডজে একটি খারাপ শুরু থেকে ফিরে লড়াই করেছিল।
জর্জিয়ান উদ্বোধনী সেট চলাকালীন হতাশার চিত্রটি কেটে ফেলেছিল – এক পর্যায়ে তিনি তার পিছনে দর্শকদের চালু করেছিলেন যাদের আম্পায়ার তাদের মোবাইল ফোনগুলি স্যুইচ করতে চেয়েছিল – তবে জোনের উপর টেবিলগুলি ঘুরিয়ে দিয়েছিল এবং দ্বিতীয় সেটটি একটি বিরতি দিয়ে শুরু করে 3-0 ব্যবধানে এগিয়ে যায়।
মাঝে মাঝে জোন্স 33 বছর বয়সী শক্তিশালী ফোরহ্যান্ডের সাথে লড়াই করতে লড়াই করেছিল, তবে সেটটি পরিবেশন করতে ফিরে তৃতীয়বারের মতো ভেঙে যায়।
জোন্সকে তার পঞ্চম ম্যাচ পয়েন্টের সাথে জয়ের দাবি করার আগে একটি নৃশংস টাই-ব্রেকের চারটি পয়েন্ট সংরক্ষণ করতে হয়েছিল।
শুক্রবার কোয়ালিফাইংয়ের তৃতীয় রাউন্ডে জয় জোন্সকে সুরক্ষিত করবে – যিনি ক্লেতে খেলতে বড় হয়েছেন – তার কেরিয়ারে প্রথমবারের মতো মূল ড্রয়ের জায়গা।
ইউএস ওপেন কাট-অফ পয়েন্টের পর থেকে বিশ্বের ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ ৮ 86 তম স্থানে থাকা সত্ত্বেও তিনি তার র্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামে সরাসরি প্রবেশ করেননি এবং এই সময়টি সংক্ষিপ্তভাবে মিস করেছেন।
এদিকে, ব্রিটিশ নম্বর নয় নম্বর অলিভার ক্রফোর্ড আমেরিকান গ্যারেট জনসের কাছে -3–6 (-4-৪) -3-৩ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল দ্বিতীয় ক্যারিয়ারের গ্র্যান্ড স্ল্যামে পৌঁছানোর আশা শেষ করতে।
সহকর্মী ব্রিটিশ খেলোয়াড় জোডি বুরেজ, হ্যারিয়েট ডার্ট, বিলি হ্যারিস এবং জে ক্লার্ক সবাই বৃহস্পতিবার পরে বাছাইপর্বের অ্যাকশনে রয়েছেন।