ইউএস ওপেন ড্র 2025 – নিখুঁত টেনিস

2025 ইউএস ওপেনের জন্য পুরুষদের অঙ্কন প্রকাশিত হয়েছে, এবং আশা করি, আমরা ফ্লাশিং মেডোসে ব্লকবাস্টার টেনিসের এক পাক্ষিকের জন্য আছি।
ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন জান্নিক সিনার চেক কোয়ালিফায়ার ভিট কোপ্রিভার বিরুদ্ধে তাঁর শিরোনাম প্রতিরক্ষা শুরু করেছিলেন, অন্যদিকে কার্লোস আলকারাজ ২০২২ সালে প্রথম যে মুকুটটি তুলেছিলেন তা পুনরায় দাবি করতে দেখছেন।
স্পেনিয়ার্ড, সিনসিনাটি জিতে নতুন, রিলি ওপেলকার বিপক্ষে খোলে এবং নোভাক জোকোভিচের বিপক্ষে একটি সেমিফাইনালের মুখোমুখি হতে পারে, যিনি রেকর্ড 25 তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা শিকার করছেন।
ড্রয়ের শীর্ষ অর্ধেকটি আলেকজান্ডার জাভেরেভ দ্বারা নোঙ্গর করা হয়েছে, যিনি শেষ চারটিতে পাপীর মুখোমুখি হতে পারেন, যা এই বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনালের পুনরায় ম্যাচ হবে
অন্য কোথাও, গত বছরের রানার-আপ টেলর ফ্রিটজ, পুনরুত্থিত বাড়ির প্রিয় বেন শেল্টন এবং প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন ড্যানিল মেদভেদেভ সবাই লুকিয়ে আছেন, তবে তারা কি গুরুতর প্রতিযোগী?
টুর্নামেন্টের তথ্য
- ইভেন্টের নাম: আমাদের খোলা
- প্রতিষ্ঠিত: 1881
- অবস্থান: ফ্লাশিং মেডো – করোনা পার্ক, ফ্লাশিং, এনওয়াই 11368, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- ভেন্যু: উস্টা বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টার
- পৃষ্ঠ: আউটডোর হার্ড কোর্ট
- বল: উইলসন ইউএস ওপেন
- বর্তমান পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন: জান্নিক সিনার
- বর্তমান পুরুষদের ডাবল চ্যাম্পিয়ন: ম্যাক্স পুরসেল / জর্ডান থম্পসন
- বর্তমান মহিলা চ্যাম্পিয়ন: আরিয়ানা সাবালেনকা
- বর্তমান মহিলা ডাবল চ্যাম্পিয়ন: লিডুডমিলা কিচেনোক / জেলেনা ওস্তাপেনকো
- বর্তমান মিশ্র ডাবল চ্যাম্পিয়ন: সারা ইরানী / আন্দ্রেয়া ভাভাসোরি
- বিভাগ: গ্র্যান্ড স্ল্যাম
- অঙ্কন আকার: 128 একক / 48 যোগ্যতা / 64 ডাবল
- তারিখ: আগস্ট 18 – সেপ্টেম্বর 7
- পুরষ্কারের টাকা: 000 90,000,000 – সম্পূর্ণ মার্কিন ওপেন পুরষ্কার অর্থ ভাঙ্গন দেখুন
ইউএস খুলুন 2025 বীজ
বীজ
- জান্নিক সিনার
- কার্লোস আলকারাজ
- আলেকজান্ডার জাভেরেভ
- টেলর ফ্রিটজ
- জ্যাক ড্রাগার
- বেন শেলটন
- নোভাক জোকোভিচ
- অ্যালেক্স ডি মিনার
- কারেন খাচানভ
- লরেঞ্জো মুস্টি
- হোলার রুনে
- ক্যাস্পার রুড
- ড্যানিল মেদভেদেভ
- টমি পল
- অ্যান্ড্রে রুবেলভ
- জাকুব মেনেক
- ফ্রান্সেস টিয়াফো
- ফ্রান্সিসকো এটি বন্ধ করছে
- জিয়া লেহেকা
- টোমা মাচ
- উগো হামবার্ট
- আলেকজান্ডার বাবলিক
- ফ্ল্যাভিও কোবোলি
- স্টেফানোস সিটসিপাস
- ডেনিস শাপোভালভ
- অ্যালেক্স মিশেলসেন
- ট্যালন গ্রিকস্পোর
- ব্র্যান্ডন নাকাশিমা
- গ্যাব্রিয়েল ডায়ালো
- লুসিয়ানো দার্দেরি
ওয়াইল্ড কার্ড
- নিশাশ বাসারভেয়ার্ডি
- ডারউইন ব্লাঞ্চ
- ত্রিস্তান বয়ার
- স্টিফান দস্তানিক
- এমিলিও নাভা
- ভ্যালেন্টিন রয়ার
- ত্রিস্তান স্কুল কেট
- এলিয়ট স্পিজিরি
সুরক্ষিত র্যাঙ্কিং
- সেবাস্তিয়ান অফনার
- এমিল রোজ মাউন্টেন
উত্তোলন
- হুবার্ট হুরকাকজ (41) → এলমার মুলার দ্বারা প্রতিস্থাপিত (102)
- গ্রিগোর ডিমিট্রভ (21) → আলেজান্দ্রো তাবিলো দ্বারা প্রতিস্থাপিত (103)
- মাত্তিও বেরেটিনি (36) replaced ব্র্যান্ডন হল্ট দ্বারা প্রতিস্থাপিত (104)
- আর্থার ফাইল (15) → ভাগ্যবান হেরে (এলএল)
- কেই নিশিকোরি (71) Lack লাকি লোজার দ্বারা প্রতিস্থাপিত (এলএল)
- নিক কিরগিওস (21 পিআর) Lack লাকি হারানো (এলএল) দ্বারা প্রতিস্থাপিত
বাছাইপর্ব
2025 ইউএস ওপেন ড্র
শীর্ষ অর্ধেক
- জান্নিক সিনার (1) বনাম হোয়াইট কপ্রিভা
- আলেক্সি পপাইরিন বনাম এমিল রোজ মাউন্টেন
- ভ্যালেন্টিন রয়ের (ডাব্লুসি) বনাম ইআই বু
- মার্টন ফুচসোভিচ বনাম ডেনিস শাপোভালভ (27)
- আলেকজান্ডার বুব্লিক (23) বনাম মেরিন সিলিক
- লরেঞ্জো সোনগো বনাম ত্রিস্তান স্কুল কেট (ডাব্লুসি)
- নুনো বোর্জেস বনাম ব্র্যান্ডন হল্ট
- এলমার মোলার বনাম টমি পল (14)
- লরেঞ্জো মুস্টি (10) বনাম জিওভান্নি এমপেশ পেরিকার্ড
- কোয়ান্টিন হ্যালিস বনাম ডেভিড গফিন
- জেনসন ব্রুকসবি বনাম আলেকসান্দার ভুকিক
- কোয়ালিফায়ার 1 বনাম ফ্ল্যাভিও কোবোলি (24)
- গ্যাব্রিয়েল ডিলো (৩১) বনাম দামির জুমহুর
- জৌমে মুনার বনাম কোয়ালিফায়ার 2
- জিজাউ তাসেং
- কোয়ালিফায়ার 3 বনাম জ্যাক ড্রাগার (5)
- আলেকজান্ডার জাভেরেভ (3) বনাম আলেজান্দ্রো তাবিলো
- রবার্তো বাউটিস্তা আগুত বনাম জোহান্নাস ফার্নলি
- গেইল মনফিলস বনাম রোমান সাফিউলিন
- কোয়ালিফায়ার 4 বনাম ফেলিক্স আউগার-আলিয়াসিম (25)
- উগো হামবার্ট (22) বনাম অ্যাডাম ওয়ালটন
- আলেকসান্দার কোভাসেভিক বনাম কোয়ালিফায়ার 5
- কোয়ালিফায়ার 6 বনাম টবি বায়ার (ডাব্লুসি)
- কোয়ালিফায়ার 7 বনাম আন্দ্রে রুবেলভ (15)
- ক্যারেন খাচানভ (9) বনাম নিশেশ বাসারভেয়ার্ডি (ডাব্লুসি)
- হুগলিয়েন বনাম কামিল মাজচ্রজাক
- কোয়ালিফায়ার 8 বনাম পেড্রো মার্টিনেজ
- মাত্তিও আর্নালডি বনাম ফ্রান্সিসকো সেরুন্দোলো (19)
- স্টেফানোস সিটসিপাস (26) বনাম আলেকজান্দ্রে মুলার
- ড্যানিয়েল আল্টমায়ার বনাম হামাদ মেডেজেডোভিচ
- হুগো গ্যাস্টন বনাম কোয়ালিফায়ার 9
- ক্রিস্টোফার ও’কনেল বনাম অ্যালেক্স ডি মিনার (8)
নীচে অর্ধেক
- নোভাক জোকোভিচ (7) বনাম লার্নার শ্যাডো
- কোয়ালিফায়ার 10 বনাম কোয়ালিফায়ার 11
- ক্যামেরন নরি বনাম সেবাস্তিয়ান কর্ডা
- ফ্রান্সিসকো কমনা বনাম অ্যালেক্স মিশেলসেন (২৮)
- ফ্রান্সেস টিয়াফো (17) বনাম যোশিহিতো নিশিওকা
- কোয়ালিফায়ার 12 বনাম ডালি ব্লাঞ্চ (ডাব্লুসি)
- কোয়ালিফায়ার 13 বনাম ম্যাকেনজি ম্যাকডোনাল্ড
- বুটিক ভ্যান ডি জ্যান্ডস্কুল্প বনাম হোলার রুনে (11)
- জাকুব পেনিক (16) বনাম নিকোলাস জারি
- কোয়ালিফায়ার 14 বনাম ফ্যাবিয়ান মেরোজান
- জোয়া ফনসেকা বনাম মায়োমির কেকমানোভিচ
- লুকা নার্দি বনাম টমাস মাচাক (21)
- ব্র্যান্ডন নাকাশিমা (30) বনাম কোয়ালিফায়ার 15
- কোয়ালিফায়ার 16 বনাম ইথান কুইন
- সেবাস্তিয়ান বায়েজ বনাম কোয়ালিফায়ার 17
- এমিলিও নাভা (ডাব্লুসি) বনাম টেলর ফ্রিটজ (4)
- বেন শেলটন (6) বনাম কোয়ালিফায়ার 18
- পাবলো ক্যারেনো বুস্তা বনাম কোয়ালিফায়ার 19
- জর্ডান থম্পসন বনাম কোরেন্টিন মাউতেট
- অ্যাড্রিয়ান মান্নারিনো বনাম ট্যালন গ্রিকস্পোর (29)
- জিরি লেহেক্কা (20) বনাম বোর্না করিক
- ক্যামিলো উগো কারাবেলি বনাম টমাস মার্টিন এচেভেরি
- লাসলো জিজের বনাম রাফেল কলিগনন
- সেবাস্তিয়ান অফনার বনাম ক্যাস্পার রুড (12)
- ড্যানিল মেদভেদেভ (13) বনাম বেঞ্জামিন বনজি
- মারিয়ানো নাভোন বনাম মার্কোস গিরন
- রবার্তো কার্বেলস বায়েনা বনাম আর্থার রেন্ডারকনেক
- আলেকজান্ডার শেভচেনকো বনাম আলেজান্দ্রো ডেভিডোভিচ ফোকিনা (18)
- লুসিয়ানো দার্দেরি (32) বনাম রিঙ্কি হিজিকাটা
- স্টিফান ডাবোনিক (ডাব্লুসি) বনাম এলিয়ট স্পিজিরি (ডাব্লুসি)
- ম্যাটিয়া বেলুচি বনাম জঞ্চেং শ্যাং
- রিলি ওপেলকা বনাম কার্লোস আলকারাজ (2)
পিডিএফ অঙ্কন
ড্র উপর চিন্তা
প্রথম ত্রৈমাসিক: জ্যানিক সিনারের ব্যাক-টু-ব্যাক গৌরব অর্জনের সন্ধান
বীজযুক্ত খেলোয়াড়: (1) জান্নিক সিনার, (5) জ্যাক ড্রাগার, (10) লরেঞ্জো মুস্টি, (14) টমি পল, (23) আলেকজান্ডার বুব্লিক, (24) ফ্ল্যাভিও কোবোলি, (27) ডেনিস শাপোভালভ, (31) গ্যাব্রিয়েল ডায়ালো
প্রত্যাশিত কোয়ার্টার ফাইনাল: জান্নিক সিনার বনাম জ্যাক ড্র্যাপস
জান্নিক সিনার ২০০৮ সালে রজার ফেদেরারের পর থেকে কোনও মানুষকে পরিচালনা করেনি এমন কিছু অর্জনের লক্ষ্যে নিউইয়র্কে প্রবেশ করেছেন: একটি সফল ইউএস ওপেন শিরোনাম প্রতিরক্ষা।
সিনার 2025 সালে একটি 31-4 রেকর্ড এবং 2024 এর শুরু থেকে হার্ড কোর্টে একটি বিস্ময়কর 65-4 চিহ্ন সংকলন করেছে।
তাঁর লিড-আপের মধ্যে সিনসিনাটিতে একটি রানার-আপ শো অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে অসুস্থতা তাকে ফাইনালের উদ্বোধনী সেটে দেরিতে অবসর নিতে বাধ্য করেছিল এবং তিনি এই সপ্তাহে মিশ্র ডাবলস থেকে সরে এসেছিলেন।
যাইহোক, আমি আশা করি তিনি যাওয়ার জন্য নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছেন; সর্বোপরি তিনি তার দলে একজন ভাল ডাক্তার এবং ফিজিও পেয়েছেন।
সিনার ভিট কোপ্রিভের বিপক্ষে খোলে এবং রাউন্ড টু -তে আলেক্সি পপাইরিনের মুখোমুখি হতে পারে। ডেনিস শাপোভালভ (২ 27) তৃতীয় রাউন্ডে তাঁত, টমি পল (১৪) এর সাথে সম্ভবত চতুর্থ রাউন্ডের বাধা। সক্ষম থাকাকালীন, তাদের কোনওটিরই তাকে গুরুতর হুমকি দেওয়া উচিত নয়।
এই গ্রীষ্মের শুরুর দিকে হ্যালে সিনারকে বিরক্ত করা আলেকজান্ডার বুব্লিক (২৩) একটি আকর্ষণীয় উদ্বোধনী রাউন্ডে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন মেরিন সিলিকের সাথে লড়াই করেছেন। ইউএস হার্ড কোর্টে বুবলিক আসলে কোনও শক্তি নয়, তবে তিনি সর্বদা অনির্দেশ্য।
কোয়ার্টারের অন্যদিকে গত বছরের সেমিফাইনালিস্ট জ্যাক ড্রপার বসে আছে। ব্রিটের পথটি গ্যাব্রিয়েল ডায়ালো (৩১) রাউন্ড থ্রি এবং লরেঞ্জো মুস্টিটি (১০) এর বিরুদ্ধে চার রাউন্ডে সম্ভাব্য পরীক্ষার আগে আলতোভাবে শুরু হয়। ড্রপারের ফর্মটি সবচেয়ে বড় প্রশ্ন চিহ্ন; ইনজুরির কারণে উইম্বলডনের পর থেকে তিনি একক ম্যাচ খেলেননি, তবে স্বাস্থ্যকর হলে তিনি সত্যিকারের প্রতিযোগী রয়েছেন।
উভয় পুরুষকে যদি তাদের বিভাগগুলিতে নেভিগেট করা উচিত, পাপী এবং ড্রপারের মধ্যে একটি কোয়ার্টার ফাইনাল সংঘর্ষ অনিবার্য বলে মনে হয়। গত বছরের সেমিফাইনালে ইতালিয়ান তার চেয়ে ভাল পেয়েছিল এবং ইতিহাস বলে যে তিনি আবার এটি করবেন।
দ্বিতীয় কোয়ার্টার: আলেকজান্ডার জাভেরেভ তার প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম মুকুটটি তাড়া করছে
বীজযুক্ত খেলোয়াড়: )
প্রজেক্টেড কোয়ার্টার ফাইনাল: আলেকজান্ডার জাভেরেভ বনাম অ্যালেক্স ডি মিনার
আলেকজান্ডার জাভেরেভ এখনও অধরা গ্র্যান্ড স্ল্যামের পরেও রয়েছেন এবং ২০২০ সালে ইউএস ওপেন জয়ের থেকে এক পয়েন্ট দূরে থাকার পরেও তিনি গত দু’বছর ধরে এখানে কোয়ার্টার ফাইনাল পেরিয়ে যাননি।
একজন দরিদ্র উইম্বলডনের পরে, তিনি নাদালের একাডেমিতে গিয়েছিলেন এবং যখন তিনি সফরে আবার শুরু করেছিলেন, তখন তিনি টরন্টো এবং সিনসিনাটি উভয় ক্ষেত্রেই সেমিফাইনালে পৌঁছেছিলেন। আমি পছন্দ করেছি যে তিনি কীভাবে এই ঘটনাগুলি অভিনয় করেছিলেন, সিনসিতে একরকম অসুস্থতার সাথে লড়াই করার পরে একমাত্র প্রশ্ন চিহ্ন তার ফিটনেস হিসাবে।
জাভেরেভের পথ প্রথম রাউন্ডে আলেজান্দ্রো তাবিলো দিয়ে শুরু হয়েছিল। তাবিলো দু’বছর আগে বিপজ্জনক ছিল, তবে খারাপ ফলাফলের সাথে সেখানে খুব বেশি সমস্যা দেখা খুব কঠিন।
রবার্তো বাউটিস্টা আগুত রাউন্ড টু অনুসরণ করতে পারে, যখন ফেলিক্স আউগার-আলিয়াসিম (25) তার অনুমানিত তৃতীয় রাউন্ডের প্রতিপক্ষ। অ্যান্ড্রে রুবেলভ (15) এর সাথে একটি সম্ভাব্য সংঘর্ষটি সর্বশেষ 16 এ অপেক্ষা করতে পারে। কাগজে, জাভেরেভ তাদের সকলের বিরুদ্ধে প্রান্ত রেখেছেন, যদিও রুবেলভ সর্বদা সেরা পাঁচটিতে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষা।
এই বিভাগের অন্য কোথাও গেইল মনফিলগুলিকে লুকিয়ে রাখে, এখনও বসন্তের উত্সাহে সক্ষম। ক্যারেন খাচানভ (৯) এবং অ্যালেক্স ডি মিনার (৮) কোয়ার্টারের নীচের অর্ধেক শিরোনাম এবং চতুর্থ রাউন্ডের সংঘর্ষের কোর্সে রয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে খাচানভ দুজনের মধ্যে আরও শক্তিশালী দেখেছেন, যখন ডি মিনৌর এখনও এই মৌসুমে শীর্ষ -10-এর জয় অর্জন করতে পারেননি, এবং যদি তার পা তার সাথে 100% না হয় তবে তিনি এতটা শক্তিশালী নন।
জাভেরেভ এবং খাচানভ ইতিমধ্যে আগস্টে দু’বার স্কোয়ার করেছিলেন, যেখানে খাচানভ তাকে টরন্টোতে প্রান্তে রেখেছিলেন জাভেরেভ সিনসিনাটিতে ফিরে এসেছিলেন।
যদি তারা আবার নিউইয়র্কে দেখা করে, আমি সাসচাকে বিজয়ী করতে এবং একটি প্রথম স্ল্যামের অনুসরণকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রিয় করে তুলতাম।
তৃতীয় কোয়ার্টার: নোভাক জোকোভিচ একটি রেকর্ড 25 তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম মুকুট তাড়া করে
বীজযুক্ত খেলোয়াড়: (৪) টেলর ফ্রিটজ, ()) নোভাক জোকোভিচ, (১১) হোলার রুন, (১ 16) জাকুব মেনসিক, (১)) ফ্রান্সেস টিয়াফো, (২১) টমাস মাচাক, (২৮) অ্যালেক্স মিশেলসন, (৩০) ব্র্যান্ডন নাকাশিমা
প্রজেক্টেড কোয়ার্টার ফাইনাল: টেলর ফ্রিটজ বনাম নোভাক জোকোভিচ
এই কোয়ার্টারে টুর্নামেন্টের দুটি শিরোনাম আইন রয়েছে: গত বছরের চূড়ান্ত প্রতিযোগী টেলর ফ্রিটজ এবং 24 বারের প্রধান চ্যাম্পিয়ন নোভাক জোকোভিচ।
ফ্রিটজ এই গ্রীষ্মে শক্তিশালী আকারে রয়েছেন, উইম্বলডন সেমিফাইনালে একটি রান দ্বারা হাইলাইট করা হয়েছে এবং ড্রয়ের অনুকূল বিভাগে অবতরণ করেছে। তবে তার মার্কিন হার্ড-কোর্টের সুইংটি এতটা চিত্তাকর্ষক ছিল না, তাই সম্ভবত কোনও প্রাথমিক ক্ষতি মোটেই অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয়।
যাইহোক, তার বিভাগে চারটি বাছাইপর্ব বা ভাগ্যবান ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে, তার চতুর্থ রাউন্ডে একটি জায়গা বুক করা উচিত, যেখানে জাকুব মেনসিক (16) একটি বাস্তব পরীক্ষা দিতে পারে।
জোকোভিচ, ইতিমধ্যে, তার 25 তম প্রধান শিরোনামটি ক্যাপচার করতে বিড করছেন। সার্ব গত তিনটি স্ল্যামের সেমিফাইনাল পর্যায়ে পড়েছে এবং উইম্বলডনের পর থেকে খেলেনি, তবে ইতিহাস থেকে জানা যায় যে তিনি নিউইয়র্কে প্রস্তুত থাকবেন।
তিনি আমেরিকান কিশোরী লার্নার টিয়েনের বিপক্ষে খোলেন, যা একটি জটিল মুখোমুখি হতে পারে এবং আমি সেবাস্তিয়ান কর্ডা বা অ্যালেক্স মিশেলসেনের বিরুদ্ধে তৃতীয় রাউন্ডের সম্ভাব্য বৈঠক সহ টিয়েনকে একটি সেট জিততে দেখতে পাচ্ছি। হয় তাকে ঝামেলা করতে পারে, তবে জোকোভিচের অভিজ্ঞতা এবং মানসিক দৃ ness ়তা সাধারণত তাকে দেখে।
গত তিন বছরে দু’বারের সেমিফাইনালিস্ট ফ্রান্সেস টিয়াফো (17) আরেকটি উল্লেখযোগ্য হুমকি এবং চতুর্থ রাউন্ডে অপেক্ষা করতে পারে।
ফ্রিটজ এবং জোকোভিচ উভয়ই কোয়ার্টারে পৌঁছতে পারে, ম্যাচআপটি সার্বের পক্ষে ভারীভাবে কাত করে; তিনি আমেরিকানকে 10-0 রেকর্ডের মালিক।
চতুর্থ ত্রৈমাসিক: কার্লোস আলকারাজ তার দ্বিতীয় মার্কিন ওপেন শিরোপার শিকারে
বীজযুক্ত খেলোয়াড়: (2) কার্লোস আলকারাজ, ()) বেন শেল্টন, (12) ক্যাস্পার রুড, (13) ড্যানিল মেদভেদেভ, (18) আলেজান্দ্রো দাদিডোভিচ ফোকিনা, (20) জিরি লেহেক্কা, (29) টালন গ্রিকস্পোর এবং (32) লুসিয়ানো ডারার্ডেরি
প্রত্যাশিত কোয়ার্টার ফাইনাল: কার্লোস আলকারাজ বনাম বেন শেল্টন
কার্লোস আলকারাজ এই মরসুমে নিরলস থেকে কম কিছু করেননি। এপ্রিলে মন্টি-কার্লো থেকে স্পেনিয়ার্ড পাঁচটি জিতে তিনি প্রবেশ করেছেন এমন প্রতিটি টুর্নামেন্টের ফাইনালে পৌঁছেছেন। ইতালিয়ান ওপেন, ফ্রেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডন ওয়ার্ম-আপ লন্ডনে এবং সম্প্রতি সিনসিনাটি ওপেন সহ।
তিনি বার্সেলোনা এবং উইম্বলডন উভয় ক্ষেত্রেই রানার-আপ ছিলেন, তাঁর ধারাবাহিকতাটি উল্লেখ করেছিলেন, যা আমরা মাঝে মাঝে কিছু ম্যাচে তাঁর অনিচ্ছাকৃততার কথা ভুলে যাই।
তাঁর প্রচারণা শুরু হয়েছিল বিগ-সার্ভিং রিলি ওপেলকার বিপক্ষে, ২০২১ চ্যাম্পিয়ন ড্যানিল মেদভেদেভ (১৩) বা বিপজ্জনক আলেজান্দ্রো ডেভিডোভিচ ফোকিনা (১৮) এর বিপক্ষে চতুর্থ রাউন্ডের সম্ভাব্য সংঘর্ষের সাথে। উভয়ই বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। মেদভেদেভ ফর্মের বাইরে রয়েছেন, তবে ডেভিডোভিচ ফোকিনা তার সর্ব-আদালত ফ্লেয়ার করেছেন-তবে আলকারাজের বর্তমান ফর্মটি দেওয়া হয়েছে, তিনি আশা করবেন।
বিভাগের নীচের অর্ধে, বেন শেল্টন এবং ক্যাস্পার রুড হ’ল শিরোনাম কাজ। কানাডায় তাঁর প্রথম মাস্টার্স 1000 শিরোনামে ফ্রেশ অফ শেল্টন একটি শক্তিশালী রান করার জন্য লক্ষ্য রেখেছেন এবং তারা যদি চার রাউন্ডে দেখা করতে পারে তবে তারা রুড (12) পেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে রয়েছে। এটি শেলটন এবং আলকারাজের মধ্যে একটি ব্লকবাস্টার কোয়ার্টার ফাইনাল স্থাপন করবে।
আকর্ষণীয় প্রথম রাউন্ড ম্যাচ
- আলেকজান্ডার বুব্লিক (23) বনাম মেরিন সিলিক
- সেবাস্তিয়ান কর্ডা বনাম ক্যামেরন নরি
- হোলার রুনে (11) বনাম বুটিক ভ্যান ডি জ্যান্ডস্কুল্প
- লরেঞ্জো মুস্টি (10) বনাম জিওভান্নি এমপেশ পেরিকার্ড
- নোভাক জোকোভিচ (7) বনাম লার্নার শ্যাডো
- কার্লোস আলকারাজ (2) বনাম রিলি ওপেলকা
শিরোনামের জন্য আপনার বাছাই কে? মন্তব্যে আমাকে জানান।