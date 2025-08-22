ইউএস ওপেন: নোভাক জোকোভিচ গ্র্যান্ড স্ল্যাম টেনিস পুরষ্কারের অর্থ আরও বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন

জোকোভিচ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি নিজের জন্য বৃদ্ধি চান না, তবে গ্র্যান্ড স্ল্যামের উপর নির্ভর করে এমন র্যাঙ্কিংয়ে কম খেলোয়াড়দের জন্য।
24 বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজয়ী বলেছিলেন, “আমি দেখি অতীতে যখন আমি এই বিষয়টির বিষয়ে কথা বলি, লোকেরা বলতে পছন্দ করে, ‘ভাল, তার দিকে তাকান, নিজের জন্য আরও অর্থ চাইছেন’। এটি সম্পর্কে নয়,” 24 বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজয়ী বলেছিলেন।
“আমি কেবল সামগ্রিকভাবে কথা বলছি। অনেক টেনিস খেলোয়াড় বিশ্বব্যাপী এই খেলাধুলার বাইরে থাকেন না That’s এটি এমন কিছু নয় যা আমি দেখি যথেষ্ট বিষয়ে কথা বলা হয়েছে।
“এটি বোঝাও গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা একটি খুব বাণিজ্যিক বিশ্বে বাস করি nicturny বিনোদন এবং ক্রীড়া ব্যবসা খুব বড়।
“এবং গ্র্যান্ড স্ল্যামের জন্য, তারা খুব ভাল করছে। সুতরাং ইউএস ওপেন পুরষ্কারের অর্থ বাড়িয়েছে Other অন্যান্য স্ল্যামগুলিও এটি করছে But তবে তাদেরও আগের বছরের তুলনায় আরও বড় আয় রয়েছে।
“তারপরে মুদ্রাস্ফীতি অংশ রয়েছে, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়, তবে আপনি যখন এই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলেন তখন তা বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।
“সামগ্রিকভাবে এটি অবশ্যই একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ” “
এই বছরের শুরুর দিকে, পেশাদার টেনিস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (পিটিপিএ) টেনিসের পরিচালন সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, “প্রতিযোগিতামূলক বিরোধী অনুশীলন এবং খেলোয়াড় কল্যাণের জন্য একটি নির্মম অবজ্ঞা” উল্লেখ করে।
জোকোভিচ সহ-প্রতিষ্ঠিত প্লেয়ার্স গ্রুপের মামলা, এটি টেনিস সফরের “একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ” হিসাবে বর্ণনা করেছে, পাশাপাশি এটিপি, ডাব্লুটিএ, আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশন (আইটিএফ) এবং আন্তর্জাতিক টেনিস ইন্টিগ্রিটি এজেন্সি (আইটিআইএ) এর আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে বর্ণনা করেছে।
জোকোভিচ পরবর্তীকালে বলেছিলেন যে “এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা আমি মামলা মোকদ্দমার সাথে একমত, এবং তারপরে এমন কিছু জিনিসও রয়েছে যা আমি একমত নই”।
জোকোভিচ রবিবার নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্সের আর্থার আশে স্টেডিয়ামে আমেরিকান লার্নার টিয়েনের বিরুদ্ধে তার মার্কিন ওপেন প্রচার শুরু করবেন।