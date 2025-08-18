ইউএস ওপেন মিক্সড ডাবলস: নিউ ইয়র্কে একে অপরের মুখোমুখি হওয়ার জন্য এমা রাদুকানু এবং জ্যাক ড্রপার

ব্রিটিশ নম্বরগুলি এমা রাদুকানু এবং জ্যাক ড্রাগার এই সপ্তাহের নতুন-চেহারা ইউএস ওপেন মিক্সড ডাবলস ইভেন্টে নিউইয়র্কের একে অপরের মুখোমুখি হবে।
২২ বছর বয়সী রাদুকানু পাঁচবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজয়ী কার্লোস আলকারাজের অংশীদার হচ্ছেন, ২৩ বছর বয়সী ড্রাগার আমেরিকান জেসিকা পেগুলার সাথে তাদের মূল অংশীদার টমি পল এবং পলা বাদোসা উভয়ই প্রত্যাহার করার পরে খেলবেন।
24 আগস্ট সিঙ্গেলস টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে – মিশ্র ডাবল প্রতিযোগিতাটি 19-20 আগস্টে একটি স্ট্যান্ডেলোন ইভেন্ট হবে বলে ঘোষণা করার পরে ফেব্রুয়ারিতে আয়োজকরা ভারী সমালোচনা করেছিলেন।
জড়িত 16 জোড়া ফ্লাশিং মেডোসে 1M ডলার (9 749,077) এর জন্য প্রতিযোগিতা করবে।
২০২১ সালে ইউএস ওপেন শিরোপা জয়ী রাদুকানু এবং স্প্যানিয়ার্ড আলকারাজকে দু’দিনের টুর্নামেন্টের জন্য ওয়াইল্ডকার্ড এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে।
অনুষ্ঠানের আগে, 22 বছর বয়সী আলকারাজ সোমবার ওহিওতে সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনালে এই মৌসুমে চতুর্থবারের মতো বিশ্ব এক নম্বর জান্নিক সিনারকে নিয়ে যাচ্ছেন।
ইতালীয় সিনার (২৪), যিনি একজন ওয়াইল্ডকার্ড প্রবেশকারীও ছিলেন, তার সঙ্গী আমেরিকান এমা নাভারো প্রত্যাহার করার পরে চেক কাতেরিনা সিনিয়াকোভার সাথে পুনরায় জুটি বেঁধেছেন।
ড্রাগার এবং পেগুলা, ইতিমধ্যে, সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং শীর্ষ বীজ দেওয়া হয়েছে, কারণ উভয় খেলোয়াড়ই একক র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ পাঁচের মধ্যে রয়েছেন।
প্রথম দুটি রাউন্ড মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে এবং সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল বুধবার খেলা হবে।
ফাইনালের আগে ম্যাচগুলিতে একটি সেট জিততে মাত্র চারটি গেমের প্রয়োজন হবে, নো-অ্যাডভান্টেজ স্কোরিং (একটি গেম জয়ের জন্য চার পয়েন্টের প্রয়োজন হবে) এবং 10-পয়েন্টের ম্যাচের টাই-ব্রেকগুলি তৃতীয় সেটের পরিবর্তে।