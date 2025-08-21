ইউএস ওপেন মিক্সড ডাবলস: পেগুলা এবং ড্রপারের প্রথম দিনটির একটি অভ্যন্তরীণ চেহারা

নিউ ইয়র্ক – মঙ্গলবারের আগে জেসিকা পেগুলা এবং জ্যাক ড্রাগার একে অপরের সাথে প্রায় চারটি শব্দ কথা বলেছিল।
পেগুলুলার মতেও কমও কম।
“চার শীর্ষ, সর্বোচ্চ“তিনি জোর দিয়েছিলেন।
তারা টুর্নামেন্টে একে অপরকে দেখেছিল, তবে উভয়ই তাদের হেডফোনগুলিকে ছোট আলাপের চেয়ে পছন্দ করে, তারা পাস করার ক্ষেত্রে “হাই” এর চেয়ে বেশি বিনিময় করেনি।
এটি ব্যক্তিগত ছিল না। তাদের একে অপরকে এবং ভালভাবে জানার কোনও কারণ ছিল না, ড্রাগারের কথায়, তারা কেবল মানুষকে পছন্দ করে না। “আমরা তাদের সাথে কথা বলি না,” তিনি বলেছিলেন, কেবল আংশিকভাবে রসিকতা করছেন।
তবে এই দুই অপরিচিত লোক এই সপ্তাহে ইউএস ওপেনে একে অপরকে জানতে বাধ্য হয়েছিল, যেখানে তাদের পুনরায় প্রাণবন্ত এবং সদ্য ফর্ম্যাটযুক্ত মিশ্র ডাবলস টুর্নামেন্টে একত্রে জুটিবদ্ধ করা হয়েছিল। ৪ নং বিশ্বের পেগুলা মূলত সহকর্মী আমেরিকান টমি পলের সাথে জুটি বেঁধেছিলেন এবং বিশ্বের ৫ নং ড্র্যাপার ঝেং কিনভেন এবং তারপরে পাওলা বাদোসার সাথে খেলতে শুরু করেছিলেন, দু’জনই আঘাতের সাথে ফিরে আসার আগে। তারা দুজনেই এখনও খেলতে চেয়েছিল, টুর্নামেন্টটি তাদের একত্রে জুটি বেঁধেছিল।
কী আশা করা উচিত তাও জানত না। পেগুলা জানতেন যে ড্রাগার খুব বেশি ডাবল খেলেনি, এবং ড্রাগার ভাবেননি যে পেগুলুলারও অনেক ডাবল সাফল্য ছিল। তিনি তার সাত ক্যারিয়ারের ডাবল শিরোপা – বা ফরাসি ওপেন ডাবলস ফাইনালে এবং ইউএস ওপেন মিক্সড ডাবলস ফাইনালে তার আগের উপস্থিতি সম্পর্কে কৌতূহলীভাবে অসচেতন ছিলেন।
তবে তারা দু’জনই মঙ্গলবার নিজেকে আনন্দিতভাবে অবাক করে দিয়েছিল কারণ তারা প্রথম রাউন্ডে এমা রাদুকানু এবং কার্লোস আলকারাজকে পরাজিত করেছিল এবং তারপরে দ্বিতীয় রাউন্ডের কিছুক্ষণ পরেই মিররা আন্দ্রেভা এবং ড্যানিল মেদভেদেভকে পরাজিত করেছিল। দু’জনেই বুঝতে পেরেছিল যে মঙ্গলবার রাতে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলার সময় তারা সম্ভাব্য কিছু খুঁজে পেয়েছিল।
পেগুলা বলেছিলেন, “আমার মনে হয়েছিল একবার আমরা চলে গেলাম, দেখে মনে হয়েছিল এটি সম্ভবত আমি ভেবেছিলাম তার চেয়ে ভাল অংশীদারিত্ব হতে চলেছে,” পেগুলা বলেছিলেন।
বুধবার রাতে এই জুটি চূড়ান্তভাবে সেমিফাইনালে আইজিএ সোয়েটেক এবং ক্যাস্পার রুডের কাছে হেরেছিল, 3-5, 5-3, 10-8। সারা ইরানী এবং আন্দ্রেয়া ভাভাসোরি, ২০২৪ চ্যাম্পিয়ন এবং লোন ট্রু ডাবলস জুটি বেঁধে, সন্ধ্যার পরে তাদের শিরোপা সফলভাবে রক্ষা করেছিলেন। তবে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানো না সত্ত্বেও, এটি এখনও পেগুলা এবং ড্রপারের জন্য মনে রাখার একটি ইভেন্ট ছিল।
সুতরাং মঙ্গলবার পর্দার আড়ালে এটি কেমন ছিল কারণ অবাক করা-নিঃসন্দেহে জুটি একে অপরকে আদালতের বাইরে এবং বাইরে জানতে পেরেছিল? ইএসপিএন পেগুলা, 31, এবং ড্রাগার, 23 এর সাথে দিনটি কাটিয়েছিল।
10:27 এএম: ড্রপার একা একা হাঁটলেন আদালতের নং কোর্টে হোলার রুনের সাথে খেলতে, যিনি মিক্সড ডাবলস ড্রতেও খেলছেন, আমন্ডা আনিসিমোভা নিয়ে। পাঁচটি অনুশীলন আদালত সকলেই খেলোয়াড় এবং তাদের কোচদের সাথে জ্যামযুক্ত এবং উপেক্ষা করা ব্লিচারগুলি প্রায় পূর্ণ। শক্তি বেশি। স্লোয়েন স্টিফেনস, 2017 ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন যিনি বেশিরভাগ মৌসুমের জন্য সাইডলাইনড হয়েছেন, তিনি লাইভ টেলিভিশন হিটের জন্য কাছাকাছি ইএসপিএন স্টুডিওতে বসেছিলেন। আন্দ্রেভা এবং মেদভেদেভ সরাসরি ড্রাগার এবং রুনের পাশে আদালতে রয়েছেন, অন্যদিকে ড্যানিয়েল কলিন্স এবং ক্রিশ্চিয়ান হ্যারিসন অন্যদিকে রয়েছেন। তারকা শক্তি সত্ত্বেও, এটি কলিন্সের কুকুর কুইন্সি – আমেরিকান টুর্নামেন্টে একটি ফিক্সচার – এটি আদালতের আশেপাশে ঘুরে বেড়ানোর সময় সত্যিই শোটি চুরি করে বলে মনে হয়। “হিয়া, মিঃ কিউ,” অন্য খেলোয়াড়ের কর্মচারীর সদস্য বলেছেন।
10:59 এএম: যদিও কিছু খেলোয়াড় সকাল ১১ টা অবধি নির্ধারিত রয়েছে এবং ইতিমধ্যে তাদের গিয়ারটি প্যাকিং করছে, এটি প্রদর্শিত হয় যে প্রতিটি অনুশীলন 24 বারের প্রধান চ্যাম্পিয়ন নোভাক জোকোভিচকে ভিড়ের কাছ থেকে খুব উত্সাহী উত্সর্গের জন্য আদালতের নং 1 অনুশীলনের দিকে যাত্রা করতে চলেছে। এটি তার কাছে এটি তৈরি করতে তাকে অন্যান্য সমস্ত আদালতের দ্বারা হাঁটতে হবে এবং তিনি অন্য বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে থামিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি রুনকে আদালত জুড়ে তাঁর দিকে আলিঙ্গন এবং ড্রপার তরঙ্গ দেন।
11:25 এএম: পেগুলা তাদের প্রথম যৌথ অনুশীলনের জন্য ড্র্যাপারে যোগদানের জন্য অপেক্ষা করার সময় আদালতের বাইরে প্রসারিত। কয়েক মিনিট পরে, রুন একটি আদালতের উপর দিয়ে আনিসিমোভা এবং পেগুলুলার সাথে অনুশীলনের জন্য এগিয়ে যায় এবং তার জায়গা নেয়। পেগুলা এবং ড্রাগার তাদের নিজ নিজ দল – এবং উত্সাহী ভক্তদের হিসাবে পিছনে পিছনে আঘাত করার আগে কয়েক মুহুর্তের জন্য চ্যাট করুন – দেখুন। এদিকে, অন্য প্রতিবেশী আদালতে, বেন শেল্টন তার মিশ্র ডাবলস পার্টনার টেলর টাউনসেন্ড এবং তাঁর বাবা ব্রায়ান, যিনি তাঁর কোচও ছিলেন, তিনি খুব উত্সাহিত ড্রিলটিতে রয়েছেন।
11:52 পূর্বাহ্ন: ড্রাগার কিছুটা মধ্যাহ্নভোজ পেতে এবং লকার রুমে ঝুলতে আদালতের দিকে যাত্রা করে। পেগুলা আদালতে রয়েছেন।
12:33 অপরাহ্ন: পেগুলা অনুশীলন আদালত ছেড়ে সরাসরি প্লেয়ার গার্ডেনের একটি তাঁবুতে ম্যাসেজ টেবিলের দিকে রওনা হন। যেহেতু তার প্রশিক্ষক তাকে প্রসারিত করতে সহায়তা করে, সে তার ফোনে স্ক্রোল করে। তিনি বেশিরভাগ নীরব থাকাকালীন, তার চারপাশের দৃশ্যটি প্রাণবন্ত, কারণ অন্যান্য খেলোয়াড়রা গরম হয়ে যায় এবং লাউডস্পিকারের উপর জোরে সংগীত বাজায়। প্রতি কয়েক মিনিট বা তার পরে, খেলোয়াড়রা একই লাউডস্পিকারে পেজযুক্ত হয় – প্রায় যেন অধ্যক্ষ দ্বারা ডেকে আনা হয় – এবং তারা বলেছিলেন যে তারা সংশ্লিষ্ট ম্যাচে যেতে প্রস্তুত।
1:50 অপরাহ্ন: পেগুলা ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নিতে তৃতীয় তলার জিমের দিকে রওনা হয়, যখন ড্রাগার প্লেয়ার গার্ডেনের একই ম্যাসেজ টেবিল অঞ্চলে চলে যায়। তিনি তার বাম গোড়ালি এবং তার বাম হাতের বেশ কয়েকটি আঙ্গুলগুলি টেপযুক্ত পান। আন্দ্রেভা, যিনি তার কোচ কনচিটা মার্টিনেজের সাথে কাছাকাছি ইউএনও খেলছিলেন, তার পরেই তার সাথে যোগ দেন। যেহেতু তিনি তার বাম গোড়ালি টেপও পাচ্ছেন, তারা নোটগুলি তুলনা করে এবং তাদের আঘাতের বিষয়ে রসিকতা করে।
2:34 অপরাহ্ন: ম্যাচের আগে খেলোয়াড় লবিতে তার দলের সাথে দাঁড়িয়ে আছে পেগুলা। তিনি সংক্ষেপে কৌশলটি নিয়ে কথা বলেছেন – বিশেষত নেটটিতে আসার বিষয়ে – এবং টিয়াফো তাকে বলেছিলেন যে তিনি আশা করছেন যে তাদের ম্যাচটি 39 মিনিটেরও বেশি সময় ধরে সোয়েটেক এবং রুডের কাছে অংশীদার ম্যাডিসন কীগুলির সাথে তার ক্ষতির প্রসঙ্গে। কয়েক ফুট দূরে, রুনে তাদের ম্যাচের আগে রসিকভাবে আনিসিমোভা খুঁজছেন। পেগুলা অবশেষে যখন শব্দটি পেয়ে যায় তখন এটি প্রায় মিলে যায়, তিনি আদালতের প্রবেশের দিকে হাঁটা শুরু করার সাথে সাথে তিনি আন্ড্রে রুবেলভের সাথে একটি মাথা সম্মতি দেয়।
2:45 অপরাহ্ন: পেগুলা আর্থার আশে স্টেডিয়ামের প্রবেশদ্বার দিয়ে একা অপেক্ষা করে। ড্রাগারটি কোথায় তা কেউ জানে না বলে মনে হয় না এবং একজন টুর্নামেন্টের কর্মকর্তা এমনকি তার ওয়াকি-টকিকে দুটি অতিরিক্ত মিনিট জিজ্ঞাসা করার জন্য ব্যবহার করেন কারণ প্রত্যেকে “জ্যাকের জন্য অপেক্ষা করছেন”। হলওয়ের অপর প্রান্তে, রাদুকানু এবং আলকারাজ – তাদের বিরোধীরা – আনন্দময় এবং চারপাশে রসিকতা করছে। এরপরে পেগুলা আলকারাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আগের রাতে সিনসিনাটিতে শিরোপা জয়ের জন্য।
2:51 অপরাহ্ন: ড্রাগার অবশেষে হলওয়েতে উপস্থিত হয় এবং যেতে প্রস্তুত। চার খেলোয়াড় আদালতে হাঁটেন। রাদুকানু এবং আলকারাজ প্রথমে প্রবর্তিত হয়, তারপরে পেগুলা এবং ড্রাগার, শীর্ষ বীজ। শীঘ্রই, একটি মুদ্রা টস আছে, যা পেগুলা এবং ড্রাগার জয়। তারা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তারা একে অপরের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে।
2:57 অপরাহ্ন: ম্যাচটি একটি বিশাল এবং উচ্চস্বরে ভিড়ের সামনে শুরু হয় যা বেশিরভাগ রাদুকানু এবং আলকারাজের পিছনে মনে হয়। তবে পেগুলা এবং ড্রাগার প্রথম পয়েন্টটি জিতেছে এবং মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে উদ্বোধনী খেলাটি নিয়ে যায়। প্রতিটি পয়েন্টের পরে – হাত এবং টেনিস বলগুলির সুরক্ষার পিছনে ফিসফিস করে ফিসফিস করে ফিস্টিকা এক্সচেঞ্জগুলি রয়েছে। পরিবেশন করার সময়, দু’জন অতিরিক্ত যোগাযোগকারী, তাদের আঙ্গুলের সাথে তাদের পিঠে কৌশল নির্দেশ করে। ড্রাগার পেগুলার সমস্ত হাতের গতি স্বীকার করে, একটি সহায়ক, “ইউইউপি, ইউইউপি” সহ।
3:50 অপরাহ্ন: পেগুলা এবং ড্রপারের একটি প্রভাবশালী পারফরম্যান্সে, চূড়ান্ত খেলায় শেষের দিকে আলকারাজের দিকে পেগুলার একটি শটটির “ক্ষেপণাস্ত্র” সহ (পরে তার প্রিয় মুহূর্তটিকে তার প্রিয় মুহূর্ত বলে অভিহিত করা হয়), এই জুটিটি মাত্র 50 মিনিট, 4-2, 4-2-এর মধ্যে বিজয়ী হয়। কয়েক মুহুর্ত পরে আদালতের সাথে স্টিফেন্সের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, পেগুলা “এমন মজাদার পরিবেশ” এর জন্য ভিড়কে ধন্যবাদ জানায় এবং ড্রাগার পেগুলুলার জন্য তার প্রশংসা ভাগ করে নিতে সহায়তা করতে পারে না। “আমি বেশ ভাল অংশীদার পেয়েছি,” তিনি বলেছেন।
4:54 অপরাহ্ন: তাদের পরবর্তী ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অল্প সময় নিয়ে, ড্রাগার আবার প্রসারিত এবং উষ্ণতা শুরু করতে আশের কাছে জিমে পৌঁছেছে। পেগুলা কয়েক মিনিট পরে উপস্থিত হয়। এটি একটি জনাকীর্ণ দৃশ্য, তুলনামূলকভাবে ছোট জায়গাতে, মিশ্রিত ডাবল জোড়গুলির অনেকগুলি উষ্ণতা বা শীতল হয়ে যায় এবং অন্যরা তাদের লন্ড্রি ফেলে দেয়। জোকোভিচ, যিনি তার সঙ্গী ওলগা ড্যানিলোভিচের সাথে আন্দ্রেভা এবং মেদভেদেভের সাথে হেরেছিলেন, তিনি হাঁটার চেষ্টা করেছিলেন তবে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালেন। “অনেক লোক,” তিনি বলেছেন।
5:02 অপরাহ্ন: পেগুলা আবার আশে প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করছে এবং মেদভেদেভের সাথে চ্যাট করছে, যিনি তার ম্যাচ থেকে কয়েক মিনিট সরানো হয়েছে এবং আবার খেলতে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি তাকে জানান যে তিনি ভিড়ের দ্বারা কতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি রসিকতা করেছেন যে তিনি সংক্ষিপ্ত বিন্যাসে সবচেয়ে বেশি খুশি। “এটি খুব ক্লান্তিকর নয়,” তিনি বলেছেন। আন্দ্রেভা হাঁটেন এবং একমত নন বলে মনে হচ্ছে। “আমি ভেবেছিলাম আরও বেশি সময় হবে,” তিনি তার জন্মস্থান রাশিয়ানদের দিকে স্যুইচ করার আগে দ্রুত পরিবর্তন সম্পর্কে বলেছেন। তিনি যা বলেন তা অবশ্যই মজার হতে হবে, যেমন মেদভেদেভ এটির প্রতিক্রিয়াতে উচ্চস্বরে হাসেন।
5:04 অপরাহ্ন: দুটি দল আবার আদালতে বেরিয়েছে। এবার প্রায় একটি ছোট ভিড় রয়েছে তবে এটি উত্সাহী এবং আরও জন্য প্রস্তুত রয়েছে। “এসো, জেসি!” কেউ তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে চিৎকার করে। “আমরা এখানে যাই, জ্যাক,” অন্য একটি অনুরাগী চিৎকার করে।
5:49 অপরাহ্ন: দিনের দ্রুততম এবং সর্বাধিক একদম ম্যাচে, পেগুলা এবং ড্রপারের 4-1, 4-1 জয়ের জন্য মাত্র 36 মিনিটের প্রয়োজন। এই জুটি পয়েন্টগুলির সময় নিরলসভাবে আক্রমণাত্মক এবং এর মধ্যে সহায়ক এবং হাসি। প্রথম সেটটি মাত্র 15 মিনিট স্থায়ী হয় এবং তারা দ্বিতীয়টিতে 2-0 ব্যবধানে এগিয়ে যায়। দুজনেই বুধবারের সেমিফাইনালে উঠতে শিহরিত বলে মনে হচ্ছে। “এটি দুর্দান্ত লাগছে,” পেগুলা ম্যাচের পরে স্টিফেনসকে আদালতে বলেছেন।
6:11 পিএম: কিছু বন্ধুদের সাথে দেখা করার পরে এবং প্লেয়ার গার্ডেনে তার অ্যাডিডাস ওয়াই -3 পোশাকের বিশদটি দেখানোর পরে, পেগুলা আশের কাছে জিমে ফিরে এসেছেন। টাউনসেন্ড এবং শেল্টন, যিনি তাদের দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচটি হারিয়েছেন, তাকে দ্রুত যোগাযোগ করতে এবং অভিনন্দন জানাতে। তারপরে তিনি প্রসারিত করতে যান এবং দীর্ঘ দিন পরে শীতল ডাউন পিরিয়ড শুরু করেন।
6:20 pm: ড্রাগার তৃতীয় তলার জিমে রয়েছে, কিছু ওজন তুলে এবং তার প্রশিক্ষকের সাথে প্রসারিত করে। তারা চারপাশে রসিকতা করে এবং একসাথে ফটোগুলির জন্য পোজ দেয়। কাছাকাছি তার নিজের ওজন প্রশিক্ষণ করে, আলেকজান্ডার জাভেরেভ কৌতুক করে ড্র্যাপারকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে ইএসপিএন ক্রুদের সাথে ট্যাগিংয়ে ট্যাগ করার বিষয়টি লক্ষ্য করার পরে যদি তার চারপাশে “আর কোনও ক্যামেরা বা ঝলকানি প্রয়োজন”।
6:40 অপরাহ্ন: তাজা ঝরঝরে এবং পরিবর্তিত, পেগুলা এবং ড্রাগার তাদের সংবাদ সম্মেলনের আগে মিলিত হয় এবং জিজ্ঞাসা করা হয় যে তারা বুধবার সুইটেক এবং রুডের বিপক্ষে রাতের প্রথম বা দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে পছন্দ করবে কিনা। প্রথম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তারা পিছনে পিছনে যায় আরও ভাল হবে। শীর্ষ বীজ হিসাবে, তাদের শেষ পর্যন্ত কেবল এটি দেওয়া হয়।
6:45 অপরাহ্ন: পেগুলা এবং ড্রাগার মিডিয়া থেকে প্রশ্ন নেয়। যদিও উভয়ই সারা দিন বিশেষভাবে কথাবার্তা হয়নি, তারা একে অপরের সাথে পিছনে পিছনে ব্যানার। মিশ্র ডাবলস ইভেন্টটিকে “প্রদর্শনী” বলে অভিহিত করার ড্রপারের সিদ্ধান্তে পেগুলা একই সাথে হতাশ হয়ে পড়েছে এবং বিস্মিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।
গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোনাম থেকে এখন মাত্র দুটি ম্যাচ দূরে, এটি স্পষ্ট যে কোনও স্ল্যাম তার চেয়ে অনেক বেশি পরিণত হওয়ার আগে এক সপ্তাহের আগে এলোমেলো সঙ্গীর সাথে করা মজাদার জিনিস হিসাবে কী শুরু হয়েছিল।
পেগুলা বলেছেন, “কেবল আশায় থাকা এবং পুরো ভিড়ের সামনে খেলা এটি সর্বদা মজাদার।” “এটি দুর্দান্ত ছিল। তিনি আঘাত থেকে ফিরে আসছেন। দৃষ্টিভঙ্গিতে নেওয়া, উচ্চ স্তরে খেলা সত্যিই দুর্দান্ত I আমি মনে করি না আপনি এটিকে মর্যাদাবান করতে পারেন। আমি এর সেই দিকটি পছন্দ করেছি।
“যে কোনও সময় আপনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন এবং অতিরিক্ত রেপস পেতে পারেন এবং প্রতিযোগিতা করতে পারেন এবং ম্যাচগুলি জিততে পারেন, আমি বলতে চাইছি, সে কারণেই আমরা খেলি” “
6:57 অপরাহ্ন: পেগুলা এবং ড্রাগার সংবাদ সম্মেলন ছেড়ে চলে যান এবং অন্য দিন এবং তাদের পরবর্তী ম্যাচের জন্য প্রস্তুত করার জন্য তাদের নিজ নিজ দলগুলিতে ফিরে যান।