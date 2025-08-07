ইউএস ওপেন 2025: এমা রাদুকানু রাফায়েল নাদালের প্রাক্তন কোচ ফ্রান্সিস রাইগের সাথে কাজ করতে ‘উত্তেজিত’

এমা রাদুকানু বলেছেন যে তিনি এই বছরের ইউএস ওপেনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় রাফায়েল নাদালের প্রাক্তন কোচ ফ্রান্সিস রইগের সাথে কাজ করতে “উচ্ছ্বসিত”।
২২ বছর বয়সী এই যুবক মার্চ থেকে অনানুষ্ঠানিক ভিত্তিতে ব্রিটিশ কোচ মার্ক পেচের সাথে কাজ করছেন এবং এখন স্প্যানিয়ার্ড রোইগকে তার দলে পুরো সময়ের সাথে যুক্ত করেছেন।
57 বছর বয়সী রইগ ২০০৫ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত নাদালের আঙ্কেল টোনির পাশাপাশি কাজ করেছিলেন এবং স্প্যানিয়ার্ডের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের 22 টির মধ্যে অংশ ছিলেন।
রাদুকানু স্কাই স্পোর্টসকে বলেছেন, “তিনি স্পষ্টতই একটি অভিজ্ঞতা পেয়েছেন এবং আমি তাঁর সাথে কাজ চালিয়ে যেতে এবং তাকে আমার পাশে রাখতে পেরে আমি খুব উচ্ছ্বসিত।”
ব্রিটিশ এক নম্বর প্রথমবারের মতো ২০২২ সালের পর প্রথমবারের মতো সিনসিনাটি ওপেনে খেলছে এবং প্রথম রাউন্ডের বিদায় পাওয়ার পরে তার উদ্বোধনী ম্যাচে সহকর্মী ব্রিটন কেটি বোল্টার বা সার্ব ওলগা ড্যানিলোভিচের মুখোমুখি হবে।
রইগ ওহিওতে ডাব্লুটিএ 1000 ইভেন্টের জন্য রাদুকানুতে যোগ দিয়েছেন, যা 24 আগস্ট নিউইয়র্কে মৌসুমের চূড়ান্ত গ্র্যান্ড স্ল্যাম শুরু হওয়ার আগে সর্বশেষ টুর্নামেন্ট।
“এটা সত্যিই ভাল চলছে,” রাদুকানু বলেছিলেন। “এখানে (রইগ) এর সাথে এটি আমার দ্বিতীয় দিন, তবে আমি এখানে আসার আগে লন্ডনে কিছু দিন করেছি।”