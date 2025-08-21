You are Here
ইউএস ওপেন 2025: কোকো গাফ গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রাক্কালে আরিয়ানা সাবালেনকার প্রাক্তন বায়োমেকানিক্স কোচকে পরিণত করেছেন
ইউএস ওপেন 2025: কোকো গাফ গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রাক্কালে আরিয়ানা সাবালেনকার প্রাক্তন বায়োমেকানিক্স কোচকে পরিণত করেছেন

টুইট করার কৌশলটি এইরকম উন্মত্ত মনোযোগ এবং উচ্চতর অংশীদারিত্বের সাথে একটি টুর্নামেন্টে যাওয়ার দিকে ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপের মতো অনুভূত হয় তবে এটি এমন কোনও খেলোয়াড়ের জন্য অর্থ প্রদান করতে পারে যিনি প্রায়শই ম্যাচগুলির সময় প্রযুক্তিগত ত্রুটি থেকে মানসিকভাবে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

যাইহোক, তার সিনসিনাটিতে 16 টি ডাবল ত্রুটিগুলি আঘাত করা অ্যাঙ্গেইনস্ট ইতালির জেসমিন পাওলিনি একটি চূড়ান্ত খড় ছিল এবং তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপের অনুরোধ জানায়।

বুধবার, গাফ অবিরাম বৃষ্টিতে ম্যাকমিলানকে নিয়ে অনুশীলন আদালতে রয়েছেন – রবিবার একক শুরু হওয়ার আগে তার খেলাটি সূক্ষ্ম সুর করতে তিনি যে দৈর্ঘ্য করতে যাচ্ছেন তা দেখিয়েছেন।

সাবালেনকার ম্যাকমিলানের শারীরবৃত্তীয় অধ্যয়ন তার তরলতা, ওজন শিফট এবং কোণগুলি উন্নত করার দিকে মনোনিবেশ করেছিল, তার ফোরহ্যান্ডের পাশাপাশি তার পরিবেশনায় তীব্রভাবে কাজ করে।

এটি বেলারুশিয়ান শীর্ষ -10 খেলোয়াড় থেকে একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম-বিজয়ী চ্যাম্পিয়ন হিসাবে রূপান্তরিত করেছিল যিনি গত দুই বছর ধরে ডাব্লুটিএ সফরে আধিপত্য বিস্তার করেছেন।

গত বছর পারফরম্যান্স-প্লাস টেনিসের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, ম্যাকমিলান ডব্লিউটিএ সফরের গ্রাইন্ডের সময় সীমিত অনুশীলনের সময় সহ কৌশল উন্নত করার অসুবিধাগুলি সম্পর্কে কথা বলেছেন।

টেনিস স্কলারশিপে স্যুইচ করার আগে কিশোর বয়সে আইস হকি অভিনয় করা কানাডিয়ান, গাফ তার মার্কিন ওপেন প্রচার শুরু করার আগে খুব কম সময় কাটিয়েছিলেন।

অতএব, গৌফ অস্ট্রেলিয়ার আজলা টমলজানভিক – বিশ্বের বেশ কয়েকটি সময়ের মধ্যে ফ্লাশিং মিডোসে প্রথম রাউন্ডে – বিশ্বের ৮৪ তম স্থান অর্জনের আগে গৌফের মুখোমুখি হওয়ার আগে তার আত্মবিশ্বাসটি পুনর্নির্মাণ করা কৌশলটির মতোই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

