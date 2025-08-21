ইউএস ওপেন 2025 ড্র: জ্যাক ড্রাগার এবং এমা রাদুকানু নিউইয়র্কের বাছাইপর্বের বিরুদ্ধে শুরু করুন

ব্রিটিশ পুরুষদের এক নম্বর জ্যাক ড্রপারকে নিউইয়র্কের গত বছরের ব্রেকআউট গ্র্যান্ড স্ল্যাম রান গ্রহনের দিকে তাকানোর কারণে একটি স্থির-নির্ধারিত বাছাইপর্বের বিপক্ষে মার্কিন ওপেন প্রথম রাউন্ডের ম্যাচটি হস্তান্তর করা হয়েছে।
সেমিফাইনালে চূড়ান্ত চ্যাম্পিয়ন জান্নিক সিনারের কাছে হেরে যাওয়া ড্রাগার, ২৩ বছর বয়সী-এবং পঞ্চম বীজকে এই বছরের কোয়ার্টার ফাইনালে আবারও ইতালীয় বিশ্বের এক নম্বরের মুখোমুখি হতে হতে পারে।
এমা রাদুকানু, যিনি ব্রিটেনের শীর্ষস্থানীয় মহিলা খেলোয়াড়, তিনি 2021 সালে তার অবিস্মরণীয় শিরোপা বিজয়ের দৃশ্যে আবার ফিরে আসার কারণে একজন বাছাইপর্বের বিরুদ্ধেও শুরু করবেন।
২২ বছর বয়সী রাদুকানু ২০২২ উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন এলেনা রাইবাকিনার বিপক্ষে আসতে পারেন, যিনি সম্প্রতি তৃতীয় রাউন্ডে ওয়াশিংটনে ডাবলস খেলেছিলেন।
অন্য চারটি ব্রিটিশ তাদের র্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে এককগুলিতে সরাসরি প্রবেশ করেছে।
কেটি বোল্টার এবং সোনাই কার্টাল উভয়ই বীজযুক্ত খেলোয়াড়দের বিপক্ষে – ইউক্রেনের মার্টা কোস্টিউক এবং ব্রাজিলের বিট্রিজ হাদাদাদ মিয়া – তাদের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে যথাক্রমে আঁকেন।
অপরিশোধিত ক্যামেরন নরি আমেরিকান সেবাস্তিয়ান কর্ডায় আরও একটি বিপজ্জনক ফ্লোটারের সাথে জুটিবদ্ধ হয়েছে, যখন জ্যাকব ফার্নলি স্প্যানিশ প্রবীণ রবার্তো বাউটিস্টা অ্যাগেটের মুখোমুখি।
ইউএস ওপেনের একক, যা নিউইয়র্কের একটি হার্ড কোর্টে বাজানো হয়, রবিবার তার traditional তিহ্যবাহী সোমবার শুরু থেকে এগিয়ে যাওয়ার পরে শুরু হয়।
আরও অনুসরণ।