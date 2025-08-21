You are Here
ইউএস ওপেন 2025: প্রত্যেকে ‘বোল্ড’ মিশ্রিত ডাবল সম্পর্কে কথা বলছে তবে অন্যান্য গ্র্যান্ড স্ল্যামগুলি এখনও মামলা অনুসরণ করার সম্ভাবনা কম
News

ইউএস ওপেন 2025: প্রত্যেকে ‘বোল্ড’ মিশ্রিত ডাবল সম্পর্কে কথা বলছে তবে অন্যান্য গ্র্যান্ড স্ল্যামগুলি এখনও মামলা অনুসরণ করার সম্ভাবনা কম

শেষ পর্যন্ত, দুই দিনের ডাবলস পার্টি – যেখানে কোর্টসাইড ডিজে ভিড়কে ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং একটি তীব্র পরিবেশকে উত্সাহিত করেছিল – এটি একটি সাফল্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

ব্রিটেনের জ্যাক ড্রাগার, যিনি এটিপি সিঙ্গলস র‌্যাঙ্কিংয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন তবে তার ডাবলসের সীমিত অভিজ্ঞতা রয়েছে, তিনি বলেছিলেন যে তিনি মনে করেছিলেন এটি একটি “দুর্দান্ত” ইভেন্ট।

“আমি যদি এখানে মিশ্রিত না খেলতাম তবে আমি প্রশিক্ষণ নেব। আমি লোকদের সামনে একটি বড় আদালতে খেলতে পছন্দ করি It এটি আপনার দ্রুত নজর দেয়,” তিনি বলেছিলেন।

উদ্বোধনী দিনের ক্রিয়াকলাপের পরে, ড্রাগার একটি ফ্রয়েডিয়ান স্লিপ তৈরি করেছিলেন যা প্রাথমিকভাবে বেশ কিছু প্রমাণিত হয়েছিল।

নতুন -চেহারা ইভেন্টটিকে “প্রদর্শনী” হিসাবে বর্ণনা করার জন্য ড্রাগারকে তার অংশীদার জেসিকা পেগুলা খেলতে গিয়ে বকবক করেছিলেন – এটি একটি শব্দটি তার প্রতিরোধকারীদের দ্বারা অসন্তুষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

তবে, তাদের সেমিফাইনাল প্রস্থান করার পরে, ড্রাগার ইভেন্টটি দেখাতে আগ্রহী ছিল যে ঘটনাটি হিট এবং গিগল করার মতো মনে হয়নি।

“(মঙ্গলবার) এমন সময় ছিল যেখানে আমাদের বিরোধীদের কাছ থেকে এটি আরও কিছুটা বেশি অনুভূত হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।

“আজ রাতে যেখানে আমরা পরিবর্তিত কক্ষে ছিলাম, আপনি আইজিএ এবং ক্যাস্পার দেখছেন, তারা পুরোপুরি ডায়াল করার মতো। এটি তীব্র ছিল” “

নিউইয়র্কের গ্রাউন্ডে ভক্তরাও অন্যরকম কিছু জন্য তাদের ক্ষুধা প্রদর্শন করেছিলেন।

উদ্বোধনী দিনে, 25,000-সিটার আর্থার আশে স্টেডিয়ামটি প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ ছিল যখন এ-তালিকাভুক্ত এমা রাদুকানু এবং কার্লোস আলকারাজ একটি পপ স্টার-স্টাইলের অভ্যর্থনাটিতে চলে গেলেন।

বুধবারের সেমিফাইনাল এবং ফাইনালের জন্য, যেখানে ফেস-ভ্যালু টিকিটগুলি $ 50 (£ 37) থেকে 262 ডলার (195 ডলার) পর্যন্ত ছিল, এটি খুব পিছনে খালি আসনের একটি স্লেটার সহ একটি পূর্ণ বাড়ির খুব কম ছিল।

টিকিটধারক হিলারি হ্যাম এবং মারিয়া সেগোভিয়া – উত্সাহী টেনিস ভক্ত যারা এর আগে নিউইয়র্ক থেকে উইম্বলডন এবং অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ভ্রমণ করেছেন – তারা স্বীকার করেছেন যে তারা অতীতে খুব কমই মিশ্র ডাবলস দেখেছেন।

32 বছর বয়সী মারিয়া বলেছেন, “এটিকে ফাইনাল উইকএন্ড থেকে সরিয়ে নেওয়া এবং এটিকে একটি স্বতন্ত্র ইভেন্ট তৈরি করা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।” “যদি এটি ভিড়ের ব্যস্ততা বাড়িয়ে তুলতে চলেছে, তবে আমি অবশ্যই এরকম আরও ইভেন্টগুলি দেখতে চাই” “

হিলারি, 32, আরও যোগ করেছেন: “আমি মনে করি এটি আশ্চর্যজনক ছিল। পুরুষ অংশীদারদের নেতৃত্বদানকারী মহিলাদের দেখা বিশেষত অনুপ্রেরণামূলক ছিল এবং দেখায় যে টেনিস তারকাদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি শক্তিশালী মিশ্র লিঙ্গ প্রতিযোগিতা প্রয়োজন।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts