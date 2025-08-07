You are Here
ইউএস-চীন ট্যারিফ ট্রুসের 90 দিনের এক্সটেনশন সম্ভবত, মার্কিন বাণিজ্য সচিব লুটনিক বলেছেন
ইউএস-চীন ট্যারিফ ট্রুসের 90 দিনের এক্সটেনশন সম্ভবত, মার্কিন বাণিজ্য সচিব লুটনিক বলেছেন

মার্কিন বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক বৃহস্পতিবার বলেছেন, ইউএস-চীন শুল্কের ট্রুসের একটি 90 দিনের সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে, গত সপ্তাহে স্টকহোমে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার সমাপ্তির পর থেকে মার্কিন পক্ষের সবচেয়ে কংক্রিট সংকেত।

“আমি মনে করি আমরা এই সিদ্ধান্তগুলি করার জন্য এটি ট্রেড টিম এবং রাষ্ট্রপতির কাছে ছেড়ে যাব, তবে সম্ভবত মনে হচ্ছে যে তারা কোনও চুক্তিতে এসে আরও 90 দিনের জন্য এটি প্রসারিত করতে চলেছে,” তিনি মঙ্গলবারের মেয়াদ বাড়ানো হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি ফক্স নিউজে বলেছিলেন।

লুটনিক গত সপ্তাহে একই জাতীয় মন্তব্য করেছিলেন, যখন আলোচনাটি ২৮ এবং ২৯ জুলাইয়ের অধীনে ছিল, উল্লেখ করে যে 90 দিনের একটি সম্প্রসারণ আলোচনার সম্ভাব্য ফলাফল ছিল। তবে আলোচনার পরে, কেবল চীনা পক্ষ একটি sens ক্যমত্য ঘোষণা শুল্কের বিরতি বাড়ানোর পরে বৃদ্ধি পায়।
মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রেয়ার একটি সিবিএসে বলেছেন সাক্ষাত্কার গত শুক্রবার যে উভয় পক্ষই একটি এক্সটেনশনের দিকে “কাজ” করছে।

বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সুস্পষ্ট বিশ্বব্যাপী শুল্ক কার্যকর হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে বাণিজ্য সচিব প্রায় 90 টি দেশ থেকে আমদানিতে কমপক্ষে 10 শতাংশ চাপিয়ে দেওয়ার পরে এপ্রিল মাসে প্রথম ঘোষণার পর থেকে বিলম্বের পরে কমপক্ষে 10 শতাংশ চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

এপ্রিল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে চীনা আমদানিতে শুল্ক বাড়িয়েছে প্রায় 145 শতাংশে। প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে, বেইজিং 125 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করে এবং কৌশলগত কাঁচামালগুলিতে রফতানি নিয়ন্ত্রণ চালু করে।

