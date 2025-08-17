ইউএস, রাশিয়া ইউক্রেনের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতিগুলিতে একমত হয়েছে, উইটকফ বলেছেন

নিবন্ধ সামগ্রী
(ব্লুমবার্গ) – ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিন গত সপ্তাহে আলাস্কায় তাদের শীর্ষ সম্মেলনে একমত হয়েছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউক্রেনের সুরক্ষা গ্যারান্টি দিতে সক্ষম হবে, ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের মতে।
“আমরা একটি চুক্তিতে পেয়েছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশগুলি ইউক্রেনকে কার্যকরভাবে 5-এর মতো ভাষা সরবরাহ করতে পারে,” উইটকফ সিএনএন-এর ইউনিয়ন স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন সম্পর্কে বলেছিলেন, ন্যাটো বিধানের কথা উল্লেখ করে যা বলেছে যে যদি একজন মিত্রকে আক্রমণ করা হয় তবে এটি সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ হিসাবে বিবেচিত হয়।
তবে শুক্রবার আলাস্কার একটি সামরিক ঘাঁটিতে নেতাদের বৈঠকে অংশ নেওয়া উইটকফ বলেছেন, তাদের চুক্তিটি ইউক্রেনকে ন্যাটো সদস্যতার দীর্ঘকালীন লক্ষ্য অর্জনের অনুমতি দেওয়ার কারণে তাদের চুক্তি বন্ধ করে দিয়েছে।
“পুতিন বলেছেন যে লাল পতাকাটি ন্যাটো ভর্তি,” উইটকফ বলেছেন।
রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে গিয়েছিল যে ইউক্রেন তিন বছরের যুদ্ধে রাশিয়া যে অঞ্চলটি দখল করেছিল তা ছেড়ে দেয়। উইটকফ বলেছেন, পুতিন “এই পাঁচটি অঞ্চলের সাথেই কিছু ছাড় দিয়েছেন”, এবং আরও যোগ করেছেন, “ডোনেটস্কের সাথে আলোচনা হওয়া দরকার” ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কিয়ের সাথে সোমবার হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সাথে দেখা করার সময়, আলোচনার সুযোগ রয়েছে বলে পরামর্শ দিয়েছিলেন।
ইউরোপীয় নেতারা ট্রাম্পের সাথে হোয়াইট হাউসের সভায় জেলেনস্কিতে যোগ দেবেন, ইউক্রেনের নেতা রাশিয়ার সাথে দ্রুত শান্তি চুক্তিতে একমত হওয়ার জন্য মার্কিন চাপ বাড়ানোর জন্য মার্কিন চাপের মুখোমুখি হচ্ছেন যা অঞ্চল ত্যাগের সাথে জড়িত রয়েছে।
ট্রাম্প রবিবার জোর দিয়েছিলেন যে তিনি সত্য সামাজিক একটি পোস্টে “রাশিয়ার উপর বড় অগ্রগতি” করেছেন।
ট্রাম্প শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলনে পুতিনকে যুদ্ধবিরতি চাইলেও তিনি যখন বলেছিলেন যে তিনি চূড়ান্ত বন্দোবস্তের দিকে মনোনিবেশ করতে যাচ্ছেন।
উইটকফ বলেছিলেন যে এই স্যুইচটি তৈরি করা হয়েছিল কারণ পুতিন এবং ট্রাম্প “এত অগ্রগতি” করেছিলেন যে যুদ্ধবিরতি সময়ের জন্য কোনও প্রয়োজন ছিল না যেখানে বিশদটি কার্যকর করা হবে।
“যুদ্ধবিরতিটির থিসিসটি হ’ল আপনি আলাস্কায় ইতিমধ্যে সমাধান করা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন”, উইটকফ সিএনএন -তে বলেছিলেন যে তারা জমি অদলবদল সম্পর্কে কোনও আলোচনা চূড়ান্ত করতে পারেন নি কারণ জেলেনস্কিয়কে সরাসরি জড়িত হওয়া দরকার ছিল। ট্রাম্প জেলেনস্কিকে আলাস্কার বৈঠকে আমন্ত্রণ জানাননি।
রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি চুক্তির দালাল করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউক্রেনের যুদ্ধবিরতি যুদ্ধবিরতি অস্বীকার করার কারণে এই যুক্তি দিয়েছিল যে, অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞাগুলি কোনও চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করার সম্ভাবনা কম।
রুবিও আরও বলেছিলেন যে আমেরিকা একটি চুক্তি তৈরির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে যার মধ্যে উভয়ই “সীমান্তের রেখাগুলি কেমন দেখতে চলেছে” এবং রাশিয়া মেনে নিয়েছে যে ইউক্রেন “একটি সার্বভৌম দেশ।”
রুবিও সিবিএসের মুখে জাতি সম্পর্কে বলেছেন, “প্রতিটি সার্বভৌম দেশ বিশ্বে যেমন করে, তাদের জাতীয় সুরক্ষার জন্য হুমকি রোধ করার জন্য অন্যান্য দেশগুলির সাথে সুরক্ষা জোটে প্রবেশের জন্য, তাদের একটি অধিকার রয়েছে,” “এটি কোনও অযৌক্তিক অনুরোধ নয়।”
রুবিও বলেছিলেন যে রাশিয়ার বিষয়ে মার্কিন নিষেধাজ্ঞাগুলি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা হয়নি এবং আমেরিকা শেষ পর্যন্ত আলোচনার স্টল থাকলে আরও কঠোর শাস্তি চাপিয়ে দিতে পারে।
“এবং তাই এই বিকল্পগুলি রাষ্ট্রপতির কাছে রয়ে গেছে,” তিনি বলেছিলেন। “যে মুহুর্তে তিনি এই পদক্ষেপগুলি নেন, সমস্ত আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়।”
রাশিয়ার সাথে জড়িত হওয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাতে প্রয়োজনীয়, “যেমন বিরক্তিকর লোকেরা এটি খুঁজে পেতে পারে,” রুবিও বলেছিলেন।
কোনও যুদ্ধবিরতি টেবিলের বাইরে রয়েছে কিনা জানতে চাইলে রুবিও বলেছিলেন, “না, এটি টেবিলের বাইরে নেই।” একই সময়ে, তিনি যোগ করেছেন, “আসুন স্পষ্ট হয়ে যাই, এটি আমাদের যুদ্ধ নয়।”
