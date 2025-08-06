ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট ইউক্রেনকে পরিষেবা এবং সরঞ্জাম বিক্রির জন্য দুটি লেনদেন অনুমোদন করেছে: রাজনীতি: শান্তি: লেন্টা.আরইউ

You are Here
মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর 203.5 মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পরিষেবা এবং সরঞ্জাম বিক্রির জন্য দুটি লেনদেন অনুমোদন করেছে। এটি সম্পর্কে এটি রিপোর্ট রিয়া নিউজ পেন্টাগনের নথিগুলির রেফারেন্স সহ।

প্রথম চুক্তিতে এম 777 হাউইটজার্সের জন্য কিয়েভের জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ ও মেরামতের কাজ সরবরাহ করা 104 মিলিয়ন ডলারে জড়িত। এটিতে প্রযুক্তিগত সহায়তা, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, সফ্টওয়্যার এবং লজিস্টিক সহায়তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রধান ঠিকাদার হবেন যুক্তরাজ্য থেকে বিএই সিস্টেম।

দ্বিতীয় লেনদেনে লজিস্টিকস, প্রতিরক্ষা কার্যক্রম এবং পণ্য বিতরণ নিশ্চিতকরণ, এর পরিমাণ $ 99.5 মিলিয়ন।

পেন্টাগন জোর দিয়েছিল যে মার্কিন সরকার বা ঠিকাদারদের অতিরিক্ত প্রতিনিধিদের ইউক্রেনে প্রেরণ করা হবে না, এই অঞ্চলে সামরিক ভারসাম্য মৌলিকভাবে পরিবর্তন হবে না।

এর আগে এটি জানা যায় যে ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং সুইডেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোর নতুন উদ্যোগের অংশ হিসাবে ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তার প্রথম প্যাকেজগুলির একটি প্রদান করবে।

