ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট গাজানদের জন্য সমস্ত দর্শনার্থী ভিসা থামিয়ে দেয়
শনিবার মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে যে এটি গাজা থেকে প্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য সমস্ত দর্শনার্থী ভিসা থামিয়ে দিচ্ছে যখন এটি “একটি পূর্ণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ” পর্যালোচনা পরিচালনা করে।

বিভাগটি জানিয়েছে, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে অস্থায়ী চিকিত্সা-মানবীয় ভিসাগুলির “একটি অল্প সংখ্যক” জারি করা হয়েছিল, তবে কোনও চিত্র সরবরাহ করেনি।

বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত মাসিক পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩,৮০০ বি 1/বি 2 ভিজিটর ভিসা জারি করেছে, যা বিদেশীদের যুক্তরাষ্ট্রে চিকিত্সা করার অনুমতি দেয়, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ভ্রমণ নথির ধারকদের কাছে। এই চিত্রটিতে মে মাসে জারি করা 640 ভিসা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গাজা থেকে লোকদের জন্য ভিজিটর ভিসা বন্ধ করার জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্টের পদক্ষেপটি এসেছে লরা লুমার, একজন সুদূর ডান কর্মী এবং রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহযোগী, শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি “শরণার্থী” এই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে।

টেক্সাসের মার্কিন প্রতিনিধি চিপ রায়কে নিয়ে কিছু রিপাবলিকানদের মধ্যে লুমারের বক্তব্য ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল, তিনি বলেছিলেন যে তিনি ফ্লোরিডার বিষয়টি এবং প্রতিনিধি র‌্যান্ডি ফাইন সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন এবং এটিকে একটি “জাতীয় সুরক্ষা ঝুঁকি” হিসাবে বর্ণনা করবেন।

গাজা হামাস সন্ত্রাস গোষ্ঠীর October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে বিধ্বংসী যুদ্ধের ফলে শুরু হয়েছিল, ইস্রায়েলের উপর হামলা হয়েছিল, এই সময় ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসীরা প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং নৃশংস নৃশংসতা ও যৌন সহিংসতা করার সময় ২৫১ জনকে অপহরণ করেছিল।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, তখন থেকে গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের আক্রমণাত্মক আক্রমণ 61১,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত করেছে, যার যাচাই করা হয়নি এমন ব্যক্তিত্ব অ-যোদ্ধা ও যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না।

আমেরিকা ইঙ্গিত দেয়নি যে এটি যুদ্ধের দ্বারা বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের গ্রহণ করবে। তবে সূত্রগুলি রয়টার্সকে জানিয়েছে যে দক্ষিণ সুদান এবং ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছে।

